13.02.2018 10:45  Вышла версия KnotDNS 2.6.5

Состоялся релиз KnotDNS 2.6.5, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским регистратором имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). Основные изменения: В knotc добавлена команда 'zone-notify';

Kdig использует значение '@server' в качестве имени хоста для TLS аутентификации;

Улучшено управление памятью (heap memory trimming) для операций с зонами;

Добавлен корректный поллинг для TLS операций kdig;

Экспорт конфигураций теперь по умолчанию использует stdout;

Упрощено определение атомарных операций;

Добавлена опция конфигурации '--disable-modules';

Устранена ошибка, из-за которой не отрабатывал нормально ретрансфер зоны при большом числе мастер-зон;

В определённых случаях в kdig могли быть утечки памяти или повторные высвобождения памяти;

Устранён противоречивый вывод ошибок при операциях конфигурирования "на лету".



