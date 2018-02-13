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13.02.2018 10:45  Вышла версия KnotDNS 2.6.5

Состоялся релиз KnotDNS 2.6.5, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским регистратором имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

Основные изменения:

  • В knotc добавлена команда 'zone-notify';
  • Kdig использует значение '@server' в качестве имени хоста для TLS аутентификации;
  • Улучшено управление памятью (heap memory trimming) для операций с зонами;
  • Добавлен корректный поллинг для TLS операций kdig;
  • Экспорт конфигураций теперь по умолчанию использует stdout;
  • Упрощено определение атомарных операций;
  • Добавлена опция конфигурации '--disable-modules';
  • Устранена ошибка, из-за которой не отрабатывал нормально ретрансфер зоны при большом числе мастер-зон;
  • В определённых случаях в kdig могли быть утечки памяти или повторные высвобождения памяти;
  • Устранён противоречивый вывод ошибок при операциях конфигурирования "на лету".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2018-0...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера Knot DNS 2.2
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера Knot DNS 2.0
  4. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.1
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation представила DNS-сервер CoreDNS 1.0.0
  6. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
Автор новости: Клыкастый
Тип: Программы
Ключевые слова: knotdns, dns
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  • 1, A.Stahl, 12:19, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зоны, блокировки, многопоточность, NSEC3 всякие...
    Просто дай мне IPшник и не отсвечивай!
    :)
     
     
  • 4, ryoken, 13:45, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Зоны, блокировки, многопоточность, NSEC3 всякие...
    > Просто дай мне IPшник и не отсвечивай!
    > :)

    Оно работает как DHCP?

     
     
  • 5, A.Stahl, 14:27, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Х.з. Вряд ли. Я про DNS, задача которого просто вернуть IP и не отсвечивать.
     
  • 2, Аноним, 12:41, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А как там с цензуроустойчивостью?
     
     
  • 3, Аноним, 13:17, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Цензурируется устойчиво. ОДОБРЕНО.
     

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