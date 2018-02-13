13.02.2018 10:45  Вышла версия KnotDNS 2.6.5

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Состоялся релиз KnotDNS 2.6.5, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским регистратором имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).
Основные изменения:
- В knotc добавлена команда 'zone-notify';
- Kdig использует значение '@server' в качестве имени хоста для TLS аутентификации;
- Улучшено управление памятью (heap memory trimming) для операций с зонами;
- Добавлен корректный поллинг для TLS операций kdig;
- Экспорт конфигураций теперь по умолчанию использует stdout;
- Упрощено определение атомарных операций;
- Добавлена опция конфигурации '--disable-modules';
- Устранена ошибка, из-за которой не отрабатывал нормально ретрансфер зоны при большом числе мастер-зон;
- В определённых случаях в kdig могли быть утечки памяти или повторные высвобождения памяти;
- Устранён противоречивый вывод ошибок при операциях конфигурирования "на лету".