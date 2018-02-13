12.02.2018 23:07  Доступна сборка Android 7.1 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали первый стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 7.1, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 7.1 для архитектур x86 32-bit (686 Мб) и x86_64 (809 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК.

Из новшеств, специфичных для сборки Android-x86, отмечается значительное улучшение инсталлятора, в котором появилась поддержка создания загрузочных записей EFI в efibootmgr, добавлен режим автоматической установки для систем в которых Android-x86 не соседствует с другими ОС, расширены данные о разделах и дисках, добавлены дополнительные загрузочные опции и обеспечено сохранение последней выбранной для загрузки ОС в Grub2. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.9.80 с дополнительными патчами, перенесёнными из репозитория AOSP. Добавлен новый уровень абстракции (HAL) для датчиков с интерфейсом iio. При нажатии ctrl-alt-del обеспечен вывод меню выключения питания.



