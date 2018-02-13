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12.02.2018 23:07  Доступна сборка Android 7.1 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали первый стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 7.1, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 7.1 для архитектур x86 32-bit (686 Мб) и x86_64 (809 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК.

Из новшеств, специфичных для сборки Android-x86, отмечается значительное улучшение инсталлятора, в котором появилась поддержка создания загрузочных записей EFI в efibootmgr, добавлен режим автоматической установки для систем в которых Android-x86 не соседствует с другими ОС, расширены данные о разделах и дисках, добавлены дополнительные загрузочные опции и обеспечено сохранение последней выбранной для загрузки ОС в Grub2. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.9.80 с дополнительными патчами, перенесёнными из репозитория AOSP. Добавлен новый уровень абстракции (HAL) для датчиков с интерфейсом iio. При нажатии ctrl-alt-del обеспечен вывод меню выключения питания.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.android-x86.org/rel...)
  2. OpenNews: Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК
  3. OpenNews: Обновление сборки Android 6.0 для платформы x86 от проекта Android-x86
  4. OpenNews: Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.1
  6. OpenNews: Выпуск платформы Android 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
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  • 1.1, Аноним, 00:00, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Атличненько
     
  • 1.2, grayich, 00:07, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а это у всех на Android-x86 маркет скорее не работает чем работает? (в vbox)
     
  • 1.3, Онаним, 00:48, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как сделать чтобы Android-x86 в VirtualBox работал с терпимой скоростью, а не как на 286-м? Винда XP летает у меня в виртуалке под Linux как реактивная, Семёрка тоже нормально, хоть и не на столько, а Андроид только загружается минут 20 наверно и дальше аналогично тупит за гранью самых страшных снов... Ванильный Андроид не провал правда, только RemixOS и CyanogenMod 14, но сомневаюсь что они так принципиально отличаются, поправьте если не прав.
     
     
  • 2.4, Аноним, 01:11, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    попробуй кол-во ядер и тип проца поменять если это возможно в вбоксе Ну и ск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, antonim, 01:16, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Стесняюсь спросить- вы где машину времени берёте? на 01.14 МСК нету релиза для загрузки - только r1 и r2
     
     
  • 2.6, antonim, 01:22, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прошу пардону: они оказывается так релиз обозначили.
     
  • 1.7, Аноним, 01:41, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно ли под этим андроидом играть в игры из маркета?
     
  • 1.8, Аноним, 02:00, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Игры из маркета не поиграть они же для архитектуры арм а не x86..
     
     
  • 2.9, имя, 02:20, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    если они не используют ndk, то почему бы ине попробовать7
     

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