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12.02.2018 22:41  Компания Hitachi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, сообщила о присоединении компании Hitachi к числу участников OIN, которые обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать некоторые запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux.

В число участников OIN входит более 2400 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu и Sony.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. В настоящий момент патентный пул включает более 1200 патентов.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openinventionnetwor...)
  2. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Компания Toyota присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 115 новых пакетов
  5. OpenNews: Организация ReactOS Foundation присоединилась к инициативе OIN, защищающей от патентных претензий
  6. OpenNews: Google стал полноценным участником организации OIN, защищающей Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: patent
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  • 1.1, A.Stahl, 23:06, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >>входит более 2400 компаний
    >пул включает более 1200 патентов

    Т.е. как минимум половина компаний ничего не привнесли, а просто пообещали быть белыми и пушистыми? Ну ок.

     
     
  • 2.2, Аноним, 23:09, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Они могли деньгами скинать на покупку нужных патентов Там далеко не все подарен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Crazy Alex, 23:58, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    плюс само по себе "обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux" - тоже ценно
     
     
  • 4.7, A.Stahl, 00:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошо. Торжественно заявляю, что не буду предъявлять судебные претензии за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.
    И что мне за это будет? Печенька?
     
     
  • 5.8, Аноним, 02:15, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В США если ты нарушишь обязательство, засудят.
     
  • 1.3, Аноним, 23:50, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то среди означенных не видно тех, у кого аж 240 патентов, которорые нарушает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:59, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Некрософт же любит линукс, как ты можешь быть таким грубым!!!)
     
  • 2.6, Crazy Alex, 23:59, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разумеется нет, иначе бы не доили
     

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