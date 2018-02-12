12.02.2018 22:41  Компания Hitachi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, сообщила о присоединении компании Hitachi к числу участников OIN, которые обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать некоторые запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux.

В число участников OIN входит более 2400 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu и Sony.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. В настоящий момент патентный пул включает более 1200 патентов.



