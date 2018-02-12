12.02.2018 21:09  Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.11

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.11, которая позволяет автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для RHEL/CentOS и Ubuntu. CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XenServer и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается интуитивно понятный web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре. Основные новшества: Фреймворк Host-HA и провайдер для обеспечения высокой доступности хост-систем на базе KVM, использующий NFS в качестве основного хранилища;

Фреймворк для развёртывания внутреннего удостоверяющего центра и провайдер с сертификатами для организации защищённого взаимодействия агентов;

Поддержка экспорта метрик для системы мониторинга Prometheus;

Модуль для использования хранилища Cloudian Hyperstore S3;

Возможность интеграции с Nuage SDN;

Средства для организации сетевого взаимодействия виртуальных машин на канальном уровне (L2);

Поддержка платформ виртуализации XenServer 7.1/7.2 и VMware 6.5;

Возможность прикрепления аннотаций к элементам CloudStack, таким как хосты;

Поддержка ограничения доступа в интерфейс администратора только с определённых подсетей;

Расширение возможностей по управлению диапазонами IP-адресов;

Поддержка назначения публичных IP для Console Proxy VM (CPVM) и Secondary Storage VM (SSVM), и выделения для них отдельных подсетей;

Поддержка многодисковых OVA-шаблонов для VMware;

Возможность назначения MAC-адреса при развёртывании VM или при добавлении сетевой карты для VM;

Улучшена поддержка использования Java 8 для сборки модулей, пакетов и шаблонов системной VM;

Новый системный шаблон на основе Debian 9, позволяющий применять патчи без перезапуска systemvm.



