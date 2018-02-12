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12.02.2018 21:09  Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.11

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.11, которая позволяет автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для RHEL/CentOS и Ubuntu.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XenServer и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается интуитивно понятный web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Основные новшества:

  • Фреймворк Host-HA и провайдер для обеспечения высокой доступности хост-систем на базе KVM, использующий NFS в качестве основного хранилища;
  • Фреймворк для развёртывания внутреннего удостоверяющего центра и провайдер с сертификатами для организации защищённого взаимодействия агентов;
  • Поддержка экспорта метрик для системы мониторинга Prometheus;
  • Модуль для использования хранилища Cloudian Hyperstore S3;
  • Возможность интеграции с Nuage SDN;
  • Средства для организации сетевого взаимодействия виртуальных машин на канальном уровне (L2);
  • Поддержка платформ виртуализации XenServer 7.1/7.2 и VMware 6.5;
  • Возможность прикрепления аннотаций к элементам CloudStack, таким как хосты;
  • Поддержка ограничения доступа в интерфейс администратора только с определённых подсетей;
  • Расширение возможностей по управлению диапазонами IP-адресов;
  • Поддержка назначения публичных IP для Console Proxy VM (CPVM) и Secondary Storage VM (SSVM), и выделения для них отдельных подсетей;
  • Поддержка многодисковых OVA-шаблонов для VMware;
  • Возможность назначения MAC-адреса при развёртывании VM или при добавлении сетевой карты для VM;
  • Улучшена поддержка использования Java 8 для сборки модулей, пакетов и шаблонов системной VM;
  • Новый системный шаблон на основе Debian 9, позволяющий применять патчи без перезапуска systemvm.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer 7
  3. OpenNews: Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack
  4. OpenNews: Доступна облачная платформа Apache CloudStack 4.9
  5. OpenNews: Увидела свет открытая облачная платформа Eucalyptus 3.4
  6. OpenNews: Вышла облачная платформа OpenNebula 4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, cloudstack, cloud
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  • 1, Аноним, 21:37, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    принципе проект не плохой ,но мог-бы быть лучше о чем писал автору
     
     
  • 2, Stop, 00:46, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Аноним,
    > писал автору

    ??

     
     
  • 3, Аноним, 01:13, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Тут многие пишут авторам В комментариях к новостям на опеннете ... весь текст скрыт [показать]
     

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