09.02.2018 09:53  Обновление PostgreSQL 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16 и 9.3.21

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16 и 9.3.21, в которых представлена порция исправлений ошибок. Выпуск обновлений для ветки 9.3 продлится до сентября 2018 г., 9.4 до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2022 года.

В обновлении устранено более 60 ошибок, в том числе улучшена работа параллельных запросов (устранена взаимная блокировка при одновременном выполнении "CREATE INDEX CONCURRENTLY") и репликации (налажена работа триггеров при логической репликации и устранено состояние гонки при удалении источника репликации), а также решены проблемы в коде VACUUM, GIN-индексов и hash-индексов, которые потенциально могли привести к повреждению данных. Устранены две уязвимости: