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09.02.2018 09:53  Обновление PostgreSQL 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16 и 9.3.21

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16 и 9.3.21, в которых представлена порция исправлений ошибок. Выпуск обновлений для ветки 9.3 продлится до сентября 2018 г., 9.4 до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2022 года.

В обновлении устранено более 60 ошибок, в том числе улучшена работа параллельных запросов (устранена взаимная блокировка при одновременном выполнении "CREATE INDEX CONCURRENTLY") и репликации (налажена работа триггеров при логической репликации и устранено состояние гонки при удалении источника репликации), а также решены проблемы в коде VACUUM, GIN-индексов и hash-индексов, которые потенциально могли привести к повреждению данных. Устранены две уязвимости:

  • CVE-2018-1052 - некорректная обработка ключей секционирования, содержащих несколько выражений, позволявшая получить содержимое произвольных областей памяти рабочего процесса;
  • CVE-2018-1053 - создание в процессе работы pg_upgrade временных файлов, доступных всем на чтение (во временных файлах могут содержаться конфиденциальные данные, такие как поля с паролями).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL 10.1, 9.6.6, 9.5.10, 9.4.15, 9.3.20 и 9.2.24
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.2, CHERTS, 11:05, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    И после такого товарищи из Pg сообщества еще будут брызгать слюнами, что мол пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, лютый жабист__, 11:08, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В предыдущем релизе была эта же строчка, может забыли удалить? :)

    Лично я (а за мной и Сбербанк) перешёл на "хранить всё в ОЗУ". :)

     
  • 2.6, Аноним, 11:14, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Одно другому не противоречит Ваш цэп ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, tensor, 11:17, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Покупайте Oracle, это избавит Вас от мук осведомлённости о наличии багов.
     
     
  • 3.9, лютый жабист__, 11:26, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё у Орацле забавная политика обновлений. Ты репортишь data loss, через n месяцев тебе рожают патч. И этот патч НЕ тиражируется на остальных клиентов, если они не репортят data loss. Соответственно, на граблю должен наступить КАЖДЫЙ :)

    Информация с официальных курсов, сам только ворованный ковырял.

     
  • 1.3, лютый жабист__, 11:06, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >а также решены проблемы в коде VACUUM

    Странно, что за проблемы в том, чего уже "давно нет, было в 7.* при Чапаеве"? :)

     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 11:24, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>а также решены проблемы в коде VACUUM
    > Странно, что за проблемы в том, чего уже "давно нет, было в
    > 7.* при Чапаеве"? :)

    https://www.postgresql.org/docs/current/static/bookindex.html#indexdiv-V

    Спили мушку, сынок.

    ...или? Не пиши из будущего, венри Машину на Л0Р.
       https://postgr.es/p/40G
          https://postgr.es/p/3_r

     
     
  • 3.10, лютый жабист__, 12:03, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что в Слоне нет VACUUM заявляли местные эксперты в ветке про Firebird, а не я.

    Хотя, я тоже не делаю VACUUM в своих паре Postgres 9.6, потому что не делаю DELETE. Шах и мат вам, Монгисты!

     
  • 1.5, tensor, 11:13, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > такие как поля с паролями

    Не учите людей плохому!

     

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