08.02.2018 10:58  Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2

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|1.4, Fantom, 12:21, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+21 +/–
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Выкинул свой "безопасный" криптофон на Tizen, накатил CopperheadOS на Nexus 5X - вот это безопасность и анонимность. Так же мне наконец пришел первый "экспериментальный" (еще не начали массовый выпуск) комплект девайсов для шифрования голоса по GSM. Мы с коллегой даже протестировали перехват (тоже спецдевайс для этого есть) - действительно какие-то шумы вместо голоса, оператор не имеет возможности расшифровать и понять о чем разговор. Полное соблюдение Конституции, ст. 23. Девайс небольшой, подключается по miniUSB на твоим и стороннем смартфоне, если тот с кем разговариваешь не подключил девайс - на твоем загорается красный индикатор. Вот так я обеспечиваю соблюдение своих конституционных прав, чего и всем желаю.
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|3.8, Чупачупс, 13:00, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Т.е. если тебя кто-то "перехватывает", например - сот.оператор, то сот.оператору статья? Или кому? Я что-то не понял?
Почему защищать себя нельзя?
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|4.15, Жестокий сентябрь, 13:50, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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ОПСОСЫ не перехватывают, ОПСОСЫ просто записывают и хранят определенное время. Сейчас вроде один день, в начале июня начнет действовать Пакет Яровой - там начнут хранить 1 месяц.
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|4.20, румпельштильцхен next, 15:38, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Тебе посодют а ты не воруй(ц)
Правоприменительная практика в рфии показывает, что состав сего деяния есть уже сам факт приобретения (обладания) устройством. Так шта ета ты на себя не пойдешь стучать, а недовольный твоей собакой сосед(брошенная любовница, тупая бабка снизу, добавить и выбрать по вкусу) - прибегут к участковому когда ты еще только в подъезд с девайсом в кармане войдёшь. Ага.
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|2.36, ОноТолий, 20:41, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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а как же - "использование не сертифицированных устройств шифрования" а так же "средств не прошедших нотификацию"?
вон, дедушка заказал себе гугл гласс на пенсию, заработал статью, при прохождении устройства через таможню.
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|3.23, AnoNe01eX, 16:18, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Уже. Enlightenment работает под Tizen и позволяет создавать приложения с разными представлениями интерфейса (мобильное или десктоп) без необходимости переписывания кода. При желании в своём девайсе может быть вообще ни куска джавы, ни её запаха.
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|4.28, AnoNe01eX, 16:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Уже. Enlightenment работает под Tizen и позволяет создавать приложения с разными представлениями
> интерфейса (мобильное или десктоп) без необходимости переписывания кода. При желании в
> своём девайсе может быть вообще ни куска джавы, ни её запаха.
Дотнет тоже не нужен и может быть выпилен. В принципе, Tizen Studio можно попробовать использовать для создания нативных приложений, используя инструментарий Enlightenment (для создания интерфейса можно использовать EDC Editor), запуская саму студию только для отладки. Но с тем же успехом можно собрать образ эмулируемого девайса в qemu, закинуть на него только то, что реально нужно и отлаживать сразу там. В общем, всё зависит от фантазии программистов.
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