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08.02.2018 10:58  Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2

Разработчики свободной мобильной платформы Tizen представили среду разработки Tizen Studio 2.2, пришедшую на смену Tizen SDK и предоставляющую набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

Основу Tizen Studio составляет интегрированная среда разработки, созданная на базе свежего выпуска платформы Eclipse, и включающая специальный визуальный построитель интерфейсов. В состав также входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на Си/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

Для профилирования предлагается приложение Dynamic Analyzer, позволяющее решать задачи профилирования и наглядно отслеживать потребление памяти, нагрузку на CPU, состояние ввода/вывода и события отрисовки интерфейса.

В новом выпуске предоставлена возможность разработки приложений для Samsung Smart TV с использованием платформы .NET и API .NET TV. Реализация .NET для Tizen основана на наработках открытых проектов .NET Core и Xamarin.Forms. Связанные с .NET TV компоненты вынесены в дополнение TV Extension, которое включает в себя необходимые библиотеки и эмулятор телевизора. Для устройств интернета вещей (IoT) добавлена поддержка генерации запросов на получение сертификатов (CSR, Certificate Signing Request), предоставляющих доступ к облаку SmartThings. В будущем в Certificate Manager планируется добавить возможность автоматической генерации сертификатов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/jo...)
  2. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  3. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  4. OpenNews: Выпуск .NET Core 1.1. Google присоединился к .NET Foundation. Samsung выпустил .NET для Tizen
  5. OpenNews: Samsung адаптировал Tizen для Raspberry Pi и включился в разработку российской сборки Tizen
  6. OpenNews: Первый промежуточный выпуск Tizen 3.0 для смартфонов и телевизоров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1.1, Чупачупс, 11:54, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Молодцы. Только кому он нужен? Производителям SmartTV?

    Где еще используются девайсы на Tizen?

     
     
  • 2.16, KhabMan, 14:44, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    В носимой электроники, в теории в различных IoT-устройствах.
     
     
  • 3.37, Аноним, 21:39, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В ростелекоме.
     
  • 2.38, Kuromi, 21:56, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Системная беззеркалка (фотокамера) Samsung NX2000 - внутре у ней Tizen (урезанная версия)
     
  • 1.2, Аноним, 11:57, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    В смартфонах.
     
     
  • 2.33, _, 18:04, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Список?
     
     
  • 3.39, Аноним, 23:11, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
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  • 1.4, Fantom, 12:21, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +21 +/
    Выкинул свой "безопасный" криптофон на Tizen, накатил CopperheadOS на Nexus 5X - вот это безопасность и анонимность. Так же мне наконец пришел первый "экспериментальный" (еще не начали массовый выпуск) комплект девайсов для шифрования голоса по GSM. Мы с коллегой даже протестировали перехват (тоже спецдевайс для этого есть) - действительно какие-то шумы вместо голоса, оператор не имеет возможности расшифровать и понять о чем разговор. Полное соблюдение Конституции, ст. 23. Девайс небольшой, подключается по miniUSB на твоим и стороннем смартфоне, если тот с кем разговариваешь не подключил девайс - на твоем загорается красный индикатор. Вот так я обеспечиваю соблюдение своих конституционных прав, чего и всем желаю.
     
     
  • 2.5, Чупачупс, 12:36, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А подробнее можете про эти девайсы? А то интересно очень
     
     
  • 3.13, Жестокий сентябрь, 13:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Я вот такое предзаказывал на KS, но мне еще ничего не пришло... и вряд ли придет.

    https://www.kickstarter.com/projects/620001568/jackpair-safeguard-your-phone-c

    https://www.jackpair.com/

     
  • 2.6, румпельштильцхен next, 12:42, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    перехват - это вот прям сходу 138.1
     
     
  • 3.8, Чупачупс, 13:00, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т.е. если тебя кто-то "перехватывает", например - сот.оператор, то сот.оператору статья? Или кому? Я что-то не понял?

    Почему защищать себя нельзя?

     
     
  • 4.10, румпельштильцхен next, 13:16, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сот оператор не перехватывает. Перехватывает условный сосед. Защитиить можно - шифрование етц, перехватывать(подглядывать тоже) низзя. укрфии
     
  • 4.11, румпельштильцхен next, 13:18, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и да, насчет "почему" лучше ответят Милонова, Мизулин и тп персонажи комедии дель арте
     
  • 4.15, Жестокий сентябрь, 13:50, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    ОПСОСЫ не перехватывают, ОПСОСЫ просто записывают и хранят определенное время. Сейчас вроде один день, в начале июня начнет действовать Пакет Яровой - там начнут хранить 1 месяц.
     
  • 3.14, Жестокий сентябрь, 13:48, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Перехват самого себя это прям 138.1? Сам на себя пойдешь стучать? :D
     
     
  • 4.20, румпельштильцхен next, 15:38, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Тебе посодют а ты не воруй(ц)
    Правоприменительная практика в рфии показывает, что состав сего деяния есть уже сам факт приобретения (обладания) устройством. Так шта ета ты на себя не пойдешь стучать, а недовольный твоей собакой сосед(брошенная любовница, тупая бабка снизу, добавить и выбрать по вкусу) - прибегут к участковому когда ты еще только в подъезд с девайсом в кармане войдёшь. Ага.
     
  • 2.24, Аноним, 16:18, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > безопасность и анонимность
    > смартфон

    Хорошо пошутил.

     
  • 2.30, Аноним, 17:28, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну ты молодец - кибер продвинутый А я то, как серый волк, овечью шкуру одеваю и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, ОноТолий, 20:41, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а как же - "использование не сертифицированных устройств шифрования" а так же "средств не прошедших нотификацию"?
    вон, дедушка заказал себе гугл гласс на пенсию, заработал статью, при прохождении устройства через таможню.
     
     
  • 3.40, Василий Бойко, 00:21, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вылезай из криокамеры, дедюля.

    https://roskomsvoboda.org/34701/

     
  • 1.7, имя.js, 12:49, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну хоть не на электроне.
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:05, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Оно похоже что на жабе.
     
  • 2.12, IB, 13:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Само на жабе, UI наполовину native (SWT)
     
     
  • 3.34, Аноним, 18:35, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    на линуксе SWT рендерится при помощи GTK Еще одно подтверждение тому, что лицо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Ан, 15:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надо срочно переписать
     
     
  • 3.23, AnoNe01eX, 16:18, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Уже. Enlightenment работает под Tizen и позволяет создавать приложения с разными представлениями интерфейса (мобильное или десктоп) без необходимости переписывания кода. При желании в своём девайсе может быть вообще ни куска джавы, ни её запаха.
     
     
  • 4.28, AnoNe01eX, 16:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Уже. Enlightenment работает под Tizen и позволяет создавать приложения с разными представлениями
    > интерфейса (мобильное или десктоп) без необходимости переписывания кода. При желании в
    > своём девайсе может быть вообще ни куска джавы, ни её запаха.

    Дотнет тоже не нужен и может быть выпилен. В принципе, Tizen Studio можно попробовать использовать для создания нативных приложений, используя инструментарий Enlightenment (для создания интерфейса можно использовать EDC Editor), запуская саму студию только для отладки. Но с тем же успехом можно собрать образ эмулируемого девайса в qemu, закинуть на него только то, что реально нужно и отлаживать сразу там. В общем, всё зависит от фантазии программистов.

     
  • 1.22, Аноним, 16:16, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а андроид студия тоже вместо андроид сдк ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 16:55, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    бе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Чупачупс, 19:26, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Некоторые бактерии питаются фекалиями. Ничего тут такого нет.
     

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