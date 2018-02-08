08.02.2018 10:58  Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2

Разработчики свободной мобильной платформы Tizen представили среду разработки Tizen Studio 2.2, пришедшую на смену Tizen SDK и предоставляющую набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

Основу Tizen Studio составляет интегрированная среда разработки, созданная на базе свежего выпуска платформы Eclipse, и включающая специальный визуальный построитель интерфейсов. В состав также входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на Си/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

Для профилирования предлагается приложение Dynamic Analyzer, позволяющее решать задачи профилирования и наглядно отслеживать потребление памяти, нагрузку на CPU, состояние ввода/вывода и события отрисовки интерфейса.

В новом выпуске предоставлена возможность разработки приложений для Samsung Smart TV с использованием платформы .NET и API .NET TV. Реализация .NET для Tizen основана на наработках открытых проектов .NET Core и Xamarin.Forms. Связанные с .NET TV компоненты вынесены в дополнение TV Extension, которое включает в себя необходимые библиотеки и эмулятор телевизора. Для устройств интернета вещей (IoT) добавлена поддержка генерации запросов на получение сертификатов (CSR, Certificate Signing Request), предоставляющих доступ к облаку SmartThings. В будущем в Certificate Manager планируется добавить возможность автоматической генерации сертификатов.



