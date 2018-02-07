The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

07.02.2018 10:00  Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.1

Доступен релиз дистрибутива Kali Linux 2018.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ (2.8 Гб) и сокращённый образ (845 Мб). Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске выполнена синхронизация пакетов с Debian Testing и обновлены специфичные для Kali приложения, такие как Reaver, PixieWPS, Burp Suite, zaproxy, Secure Socket Funneling, SecLists и DBeaver. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.14.12. Улучшена поддержка запуска под управлением гипервизора Hyper-V.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.3
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.10 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 10:40, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А есть репы, чтоб "превратить" свой дистр в кали?
     
     
  • 2, Легион, 10:44, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зачем вы так с дистром хотите поступить?
     
  • 3, anon_pioneer, 10:57, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как минимум для рачика есть — Archstrike, Blackarch.
     
  • 4, Аноним, 11:09, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Дистр для выпендрежа в школе Достаточно оставить aircrack, популярность не умен... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor