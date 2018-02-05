05.02.2018 09:56  Выпуск утилиты htop 2.1

показатель PSS это RSS разделёное на количество процессов которые используют одинаковые области памяти.

Также возможны ситуации когда RSS будет 0 (вся программа в SWAP) а PSS будет больше нуля, поскольку есть какие то другие процессы которые используют тот же участок но не находятся в SWAP.

Таким образом, грубо говоря, RSS отражает сколько бы занимала программа если бы она была запущена одна без какого либо окружения, а PSS показывает сколько она занимает реальной памяти с учётом что часть памяти общая между процессами.

На странице в README я привёл ссылки где это рассмотрено более детально.

