05.02.2018 09:56  Выпуск утилиты htop 2.1

|
|
|
|
|
|
|
|3.19, imprtat, 13:02, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
в тикете сказано
> the official version does not currently have support for measuring CPU Temperature
|
|1.14, Онанимус, 11:29, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Было удобно пользоваться, когда настраивал SMP affinity в своем Xiaomi WiFi Router 3G (lede). По умолчанию, все прерывания от обоих вайфаев, евернета и юсб, висели на первом процессоре. Теперь под нагрузкой, распределение довольно равномерно.
|
|1.23, linvinus, 14:49, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Это не только возможно но зачастую так и есть,
некоторые области памяти разделяются между несколькими процессами,
поэтому использование разделяемых библиотек уменьшает потребление памяти по сравнению со статической линковкой.
показатель PSS это RSS разделёное на количество процессов которые используют одинаковые области памяти.
Также возможны ситуации когда RSS будет 0 (вся программа в SWAP) а PSS будет больше нуля, поскольку есть какие то другие процессы которые используют тот же участок но не находятся в SWAP.
Таким образом, грубо говоря, RSS отражает сколько бы занимала программа если бы она была запущена одна без какого либо окружения, а PSS показывает сколько она занимает реальной памяти с учётом что часть памяти общая между процессами.
На странице в README я привёл ссылки где это рассмотрено более детально.
|
|
|
|2.25, A.Stahl, 15:19, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
>отражает сколько бы занимала программа если бы
А это важно? Какое практическое применение этим данным? А если важно, то важна ли графа где указано потребление памяти программой если она запущена на троичном процессоре с 85 битной адресацией памяти, но при стековой системе памяти с объёмом в 52 целочисленных переменных? А если важна, то почему её нет?
|
|
|
|3.26, linvinus, 15:51, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>А это важно?
важно или не важно это не важно, счётчик RSS в ядре ещё с тех времён когда по земле ходили мамонты.
Он и сейчас отражает близкие к реальности значения особенно для одиночных уникальных процессов.
Его главный плюс - лёгкая доступность, т.е. для того чтобы прочитать значение RSS всех процессов и нитей много ресурсов не нужно, а вот чтобы посчитать PSS нужно буквально посчитать каждый сегмент памяти каждого процесса, это довольно ресурсоёмко.
Так что RSS полезен для быстрой и "качественной" оценки потребляемой памяти.
сравните
cat /proc/$$/statm
cat /proc/$$/smaps | grep "^Pss:"
|