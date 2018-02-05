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05.02.2018 09:56  Выпуск утилиты htop 2.1

После двух лет разработки сформирован релиз диагностической утилиты htop 2.1, предоставляющей инструменты для интерактивного мониторинга работы процессов в стиле программы top. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для большинства популярных дистрибутивов. Утилита примечательна такими возможностями, как свободная вертикальная и горизонтальная прокрутка списка процессов, средства оценки эффективности работы SMP и использования каждого процессорного ядра, наличие древовидного режима просмотра, гибкие возможности по кастомизации интерфейса, поддержка фильтрации процессов и управления ими (завершение работы, настройка приоритета).

В новом выпуске:

  • Для Linux добавлена поддержка метрик "Delay accounting" о задержках выполнения задач из-за ожидания освобождения ресурсов (например, ожидание доступности CPU, ввода/вывода или окончания подкачки);
  • Добавлена поддержка платформы DragonFly BSD;
  • Добавлена поддержка сигналов реального времени (real-time signal);
  • Обеспечена возможность использования опции 'c' с потоками;
  • Столбец с идентификатором сеанса переименован с SESN в SID;
  • Улучшен интерфейс выбора стиля индикатора;
  • Усовершенствован код построения дерева процессов;
  • Добавлена сборочная опция для отключения setuid;
  • При работе под управлением Linux увеличена производительность индикатора разрядки аккумулятора и добавлена возможность сортировки по значению TASK_IDLE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freelists.org/post...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты htop 2.0
  3. OpenNews: Представлен sysdig, новый инструмент для диагностики системных проблем
  4. OpenNews: Новая версия утилиты atop для отображения и записи информации о процессах
  5. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
  6. OpenNews: Выпуск hotspot 1.0.0, GUI для анализа производительности в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: htop, monitoring, top
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  • 1.1, Аноним, 09:59, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Лучше бы индикаторы температур добавили.
     
     
  • 2.13, rshadow, 11:27, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Эту фичу не юзаю. Но вот на скриншоте в багтрекере видно что она есть: https://github.com/hishamhm/htop/issues/259
     
     
  • 3.19, imprtat, 13:02, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    в тикете сказано
    > the official version does not currently have support for measuring CPU Temperature
     
  • 2.30, Михаил, 18:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    для температуры есть https://en.wikipedia.org/wiki/Lm_sensors
    нет смысла делать комбайны
     
     
  • 3.35, Аноним, 19:38, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Комбайн громко сказано Было бы удобно получать всю информацию о системе из одно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, анонимоус, 21:58, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Atop, Iotop, Monitorix ... etc - куча альтернатив для локалхоста. А, вообще, обычно внедряют системы мониторинга, zabbix или icinga, например.
     
  • 2.32, Аноним, 19:28, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да и прожиг болванок не помешает
     
     
  • 3.34, Аноним, 19:35, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неудачный пример. Прожиг болванок не относится к информации о системе.
     
     
  • 4.36, Аноним, 20:04, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это пока тебе не понадобилось информацию о системе на болванку записать
     
  • 1.3, Аноним, 10:12, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как включить в Htop прокрутку колесиком мыши по списку процессов?
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:20, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Как включить прокрутку на Apple Mouse 2 под линем ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 10:43, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Как включить в Htop прокрутку колесиком мыши по списку процессов?

    htop mouse scroll в яндексе подсказывает:

    ---
    Try building with ncurses 6. Mouse support was greatly improved in this version.
    --- https://github.com/hishamhm/htop/issues/322#issuecomment-166649219

     
  • 1.5, Аноним, 10:18, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +17 +/
    >увеличена производительность индикатора разрядки аккумулятора

    как звучит-то!

     
  • 1.7, Аноним, 10:18, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Осталось его в системды встроить
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:54, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    тьху, какая гадость! вымой рот с мылом, отрок неразумный!
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:17, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Разумеется, он неразумный Разумный предложил бы systemd-htopd, htopdctl и htopb... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Онанимус, 11:29, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Было удобно пользоваться, когда настраивал SMP affinity в своем Xiaomi WiFi Router 3G (lede). По умолчанию, все прерывания от обоих вайфаев, евернета и юсб, висели на первом процессоре. Теперь под нагрузкой, распределение довольно равномерно.
     
  • 1.15, Дуплик, 11:33, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему у top и htop всегда разные значения показателей закрузки и использования памяти?
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:18, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Во всем виноват qt.
     
  • 2.18, Аноним, 12:54, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Потому что htop - это hipster's top
     
  • 2.20, Аноним, 13:22, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я Вам больше скажу - даже у гуевых мониторов вроде гномовского значения отличают... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Анонзо, 19:22, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И в проксмоксе у виртуалки показывает не то, что htop у неё же.
     
  • 1.16, linvinus, 11:39, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если кому интересно, тут https://github.com/linvinus/htop-mod ,
    есть патч для htop который показывает "реальное" использование физической памяти (PSS) в линуксе, подробнее в описании.
     
     
  • 2.22, Аноним, 14:05, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    этот патч корректно работает На скрине указано что количество PSS меньше чем ко... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, linvinus, 14:53, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    прошу прощения, ответ ниже.
     
  • 1.23, linvinus, 14:49, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не только возможно но зачастую так и есть,
    некоторые области памяти разделяются между несколькими процессами,
    поэтому использование разделяемых библиотек уменьшает потребление памяти по сравнению со статической линковкой.

    показатель PSS это RSS разделёное на количество процессов которые используют одинаковые области памяти.

    Также возможны ситуации когда RSS будет 0 (вся программа в SWAP) а PSS будет больше нуля, поскольку есть какие то другие процессы которые используют тот же участок но не находятся в SWAP.

    Таким образом, грубо говоря, RSS отражает сколько бы занимала программа если бы она была запущена одна без какого либо окружения, а PSS показывает сколько она занимает реальной памяти с учётом что часть памяти общая между процессами.

    На странице в README я привёл ссылки где это рассмотрено более детально.

     
     
  • 2.25, A.Stahl, 15:19, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >отражает сколько бы занимала программа если бы

    А это важно? Какое практическое применение этим данным? А если важно, то важна ли графа где указано потребление памяти программой если она запущена на троичном процессоре с 85 битной адресацией памяти, но при стековой системе памяти с объёмом в 52 целочисленных переменных? А если важна, то почему её нет?

     
     
  • 3.26, linvinus, 15:51, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А это важно?

    важно или не важно это не  важно, счётчик RSS в ядре ещё с тех времён когда по земле ходили мамонты.

    Он и сейчас отражает близкие к реальности значения особенно для одиночных уникальных процессов.

    Его главный плюс - лёгкая доступность, т.е. для того чтобы прочитать значение RSS всех процессов и нитей много ресурсов не нужно, а вот чтобы посчитать PSS нужно буквально посчитать каждый сегмент памяти каждого процесса, это довольно ресурсоёмко.

    Так что RSS полезен для быстрой и "качественной" оценки потребляемой памяти.

    сравните
    cat /proc/$$/statm
    cat /proc/$$/smaps  | grep "^Pss:"

     
  • 3.28, Аноним, 17:30, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Практическое применение - ответ на вопрос, сколько копий данной программы потяне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, softstraus, 17:07, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто знает что за шрифт на скрине?
     
     
  • 2.29, НяшМяш, 17:38, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Название не скажу, но похож на дефолтный из слаквари
     
  • 2.38, kerneliq, 21:04, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может terminus?
     
  • 2.39, имя, 21:44, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    странные какие-то символы 4 у этого шрифта
     
  • 1.37, waylandbeliver, 20:36, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Один из самых важных релизов с начала года.
     

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