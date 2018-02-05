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05.02.2018 09:30  Выпуск СУБД Firebird 3.0.3

Состоялся релиз реляционной СУБД Firebird 3.0.3, продолжающей развитие кода БД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры.

В новой версии общие табличные выражения (Common Table Expression), такие как FROM и WHERE, теперь не являются обязательными. Проведена оптимизация производительности операций отмены процесса сканирования, слияния резервной копии, операции ALTER DOMAIN и сброса прокэшированных данных на диск. В getInfo() обеспечен вывод дополнительной информации о сжатии и шифровании. Ускорено резервное копирование при помощи nBackup на внешние разделы NAS поверх SMB. В Firebird 3.0.3 также устранена уязвимость, при которой владелец дополнительного ключа может создавать неавторизированные соединения к зашифрованной БД.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firebirdsql.org/en...)
  2. OpenNews: Вышла СУБД Firebird 3.0.2 с устранением опасной уязвимости
  3. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
  4. OpenNews: Вышла СУБД Firebird 2.5.4
  5. OpenNews: Релиз СУБД Firebird 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firebird, database
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  • 1.1, Аноним, 09:57, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –9 +/
    А зачем она нужна, если есть postgresql, mariadb, mongodb, clickhouse и sqlite?
     
     
  • 2.4, Diozan, 10:10, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +14 +/
    Зачем mariadb, если есть postgresql?..
    Зачем mongodb, если есть postgresql?..
    Зачем clickhouse, если есть postgresql?..
    Зачем sqlite, если есть postgresql?..
    А зачем  postgresql?..
     
     
  • 3.17, Аноним, 11:41, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    не нужна для данных с нечёткой схемой для анализа временных рядов в бигдейте бы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, SysA, 14:04, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >>Зачем mongodb, если есть postgresql?..
    > для данных с нечёткой схемой.

    С версии 9.4 postgresql поддерживает данные с нечёткой схемой!.. ;)

     
  • 4.47, й, 17:13, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Зачем mariadb, если есть postgresql?..
    >не нужна

    вот им расскажите: https://eng.uber.com/mysql-migration/

     
     
  • 5.62, Аноним, 20:06, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это уже давно обсудили и обсосали, сейчас да и по большей части ранее, это уже н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.64, й, 20:56, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    актуально-актуально. если вам надо хотя бы десятки тысяч одновременных соединений, брать постгрес -- это дурка, вам любой dba расскажет (если он с постгресом работал -- ещё и расскажет, чем плох pgpool, например). mysql тащит такое на одном хосте. но там другие проблемы, да.
     
  • 3.26, Anon123, 13:23, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что, postgresql можно использовать как sqlite?
     
     
  • 4.49, Stop, 17:27, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Davno
     
  • 2.10, economist, 10:55, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    FireBird в этом строю занимает своё достойное место Полнофункциональная, не так... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, лютый жабист__, 11:03, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Огласите пожста ТОП5 доводов за Firebird vs Postgres ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним, 17:07, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из того что нравится Простота администрирования Удобный синтаксис Есть полноц... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, лютый жабист__, 11:06, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оракл, вы видимо, и не видели PG ставится одним пакетом в любом актуальном дист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 11:17, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оракл не осилили упаковать в пакеты нормально упаковать, а не как есть Да им ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, Онаним, 11:37, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Несомненно Oracle занимает в списке монструозных СУБД достойное первое место, по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Онаним, 14:37, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > PG ставится одним пакетом в любом актуальном дистрибе, по желанию home поменять и готово.

    Как-то раз захотел поставить потыкать вместо MySQL, оказалось оно ещё от системной базы юзеров зависит и нельзя (или можно, но относительно сложно) просто создать юзеров на уровне самой БД. Это философски очень правильно и красиво, но мягко говоря не совсем практично IMHO.

     
     
  • 5.36, никто, 15:22, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    одним словом: RTFM
     
  • 5.44, Ю.Т., 16:58, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неправда ваша, как раз не зависит (кроме одного учётника для запуска сервиса).
    Кроме того, ПГ имеет вариант с распределённой обработкой (но сам я его не пробовал!)
     
  • 3.19, Онаним, 11:52, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Внезапно Интересно чем обусловлен такой необычный выбор, почему не SQLite ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аномномномнимус, 12:31, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень правильный вопрос Хотя вроде как sqlite уже давно можно было тыкать в офи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Ю.Т., 17:00, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Очень правильный вопрос.
    > Хотя вроде как sqlite уже давно можно было тыкать в офисах

    Файрбёрд ищет популярности. Нет, скюлайт полноценно не работает в ОО (не работал?) В 3-ке -- точно нет.

     
  • 2.15, Ант32, 11:35, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Установил свою прогу в 2003г в гос конторе с InterBase, в последующем перевел ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Чупачупс, 12:29, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Просто на этом сайте наяривают на технологии, и забывают, что технологии должны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аномномномнимус, 12:32, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто кто-то трындит Оно прекрасно рассыпалось на любой чих и пук Ни одна СУБ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, пох, 15:06, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Просто кто-то трындит. Оно прекрасно рассыпалось на любой чих и пук. Ни
    > одна СУБД не приносила столько боли

    да нет, все так обычно и бывает - никому не нужная БД (размер не имеет значения, может они там нежатые факсовые тифы хранили), в программу, работающую с которой, заглядывают раз в пол-года, один человек, который еще вообще помнит, что она у них есть, вполне способна протарахтеть и 10, и 20 лет, пока в древнем сервере конденсаторы не полопаются, и еще сколько-то даже после того, на эпизодическом  пинании ресета.

    Раз "админы снесли", значит именно так оно и было - архинужнейшая и архиполезнейшая высоконагруженная база, про которую админы даже не знали, что она существует или что ей еще кто-то пользуется, ага, поверил.

     
     
  • 6.56, Ант32, 18:25, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают
    месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).
    Под подобную нагрузку и подбирал БД.
    На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы OLAP)
    постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны
    конторе.
     
     
  • 7.58, пох, 18:34, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают
    > месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).
    > Под подобную нагрузку и подбирал БД.
    > На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы
    > OLAP)
    > постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны
    > конторе.

    о, я такое когда-то чинил (к счастью, не снес неглядя, как те админы). Не то что бы оно было безразлично (еще как интересовало контору), но пользовались этим реально полтора человека - и еще пять из пары сот сотрудников вообще знала о существовании явления (кому-то может прилетало по горбу по результатам тех графиков, но они вряд ли были в курсе, откуда дровишки).

    Когда его наконец-то сломали, заменив не полнофункциональным аналогом в другом месте (оно там брало данные с прода, доступаясь к ним через феерический анус), никто особо не плакал.

     
  • 2.18, Онаним, 11:45, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отличный вопрос Заминусовали, нафлудили, но никто так и не ответил Специфика к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аномномномнимус, 13:31, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    открываешь любую книгу по FB и читаешь, что не рекомендуется использовать хранимки, т.к. перфоманс умирает
     
     
  • 4.31, Онаним, 14:32, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О! Круто видеть человека, читающего по FB аж прямо книги. Ну ясно. Значит не в хранимках прикол. Может вы подскажете тогда какая у FB киллеp-фича и какие слабости? Ни кто же не говорит, что она не нужна, просто сравнительно экзотическая в наше время вещь и народ нуждается в понимании с чем её едят и по каким поводам.
     
     
  • 5.34, пох, 15:10, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > FB киллеp-фича и какие слабости? Ни кто же не говорит, что

    киллeр-фича одна - условно-совместима с interbase (всего пол-дня траха и чтения чьей-то чуши в гугле, и можно перенести данные).
    А поскольку откопать обратно того программиста, который в 2001м году эту хрень понаписал, сложно и бесполезно, он уже разложился, проще раз в месяц, когда понадобится, включать ту пыльную машину с winXP в дальнем углу, на которой еще запускается клиент.
    Ну да, на дельфи, на чем еще.


     
  • 4.50, Аноним, 17:43, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно книгу И по какой версии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, Аноним, 15:36, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если уж портировать - так можно заодно и переписать на что-то более человеческое... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, iZEN, 16:12, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы имеете в виду Free Pascal?
     
  • 3.52, Crazy Alex, 17:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например - замена эмбеддед версии на клиент-серверную с одного тычка
     
  • 2.60, Боров, 18:56, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пфф, кто-то пользуется Postresql, когда есть Oracle? Не, ну какой-то clickhouse (что это вообще?) и sqlite сравнивать с полноценной СУБД Firebird - это совсем профаном надо быть.
     
  • 1.3, Аноним, 10:10, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть сравнение с другими, чем она лучше?
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin, 10:38, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Слышал, что активно применяется для миграции на линукс наследственных приложений... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, iZEN, 11:02, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ---wiki - Соответствие требованиям ACID - полностью поддерживает SQL-92 Entr... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аномномномнимус, 12:35, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Любой админ FB, чья база выросла хотя бы до 2Тб уже давно имеет седины
     
  • 3.25, amonymous, 13:09, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну то есть SQLite3 её может заменить только в путь.
     
     
  • 4.29, iZEN, 13:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    SQLite3 не поддерживает клиент-серверный режим по сети и блокирует файл от других процессов при записи в БД. То есть SQLite3 - это встраиваемая СУБД с монопольным доступом на запись. Firebird работает с несколькими транзакционными моделями, например, даже тогда, когда данные могут не блокироваться от модификации при доступе к базе из нескольких процессов.
     
     
  • 5.37, пох, 15:32, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    то есть ненужного протокола написанного специалистом по тазам банных - т е как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.53, Crazy Alex, 18:02, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты пошутить решил?

    Как самый-самый минимум - "большие" сервера лочат таблицы, а не базу целиком. А обычно - даже не таблицы, а диапазоны, и тем более - когда речь идёт о версионниках, которыми являются, считай, все современные СУБД.

     
     
  • 7.55, пох, 18:18, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как самый-самый минимум - "большие" сервера лочат таблицы, а не базу целиком. А обычно - даже не
    > таблицы, а диапазоны

    ты реально не отличаешь внутриsqlевые "локи" от логики физической записи на диск?

     
  • 4.41, пох, 15:39, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не, не может - "сертификация ФСТЭК" это вам не хухры-мухры.
     
  • 4.51, Аноним, 17:46, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не, слишком много в софте реализовать придётся т е дорого и в случае есл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, пох, 18:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да не, слишком много в софте реализовать придётся ( т.е. дорого ) и в случае если перерастёт
    > уровень 1 компа, то переписывание всего софта

    люди, "перерастающие уровень 1го компа" и НЕ переписывающие свой софт (часто заодно с полным переделыванием и структуры данных тоже) - вынуждены будут делать это ненамного позже, с характерным результатом в виде получения интенсивной любви от пользователей их продукта.

    А если софт все равно переписывать - то в общем-то никто не мешает нарисовать правильный mid-layer, который и будет заниматься общением с базой. Как, в общем-то, в правильном софте и принято. А на то что субд заменит тебе нормальное проектирование софта для многоюзерской параллельной работы, надеются только кое-какеры и неудачники.

    (были времена, когда это действительно было так, но, к сожалению, давным-давно прошли. А то б кругом был один oracle на мега-кластерах)

     
  • 3.38, Аноним, 15:34, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Большинство СУБД Большинство СУБД PostgreSQL libpq so 100500 всяких биндингов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, iZEN, 19:22, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > libpq.so + 100500 всяких биндингов в том числе для твоей тормозной жавы.

    У "моей тормозной Java" есть встраиваемая H2 и Java DB. Зачем ещё что-то "наподобие"?

     
  • 2.42, kai3341, 15:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Есть сравнение с другими, чем она лучше?

    Не сказал бы, что лучше/хуже. Скорее, иначе

    Умеет в CTE с бородатых времён, в отличие от хвалёного MySQL

    Надёжна. Инстансов много, сбоев почти нет

    На фоне Oracle Firebird, конечно, тупенький. Хинты не умеет (ему можно скормить план целиком. Слишком грубо). Но можно выкрутиться. Вот заметку рисовал о том, как выкручивался: https://vk.com/wall24359278_4717

    Драйвер, как я понял, не умеет в именованные параметры, а только в позиционные. Но враппер на коленке пишется за час. Но, в отличие от драйвера MySQL, этот умеет в prepared statements.

     
     
  • 3.57, пох, 18:26, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > том, как выкручивался: https://vk.com/wall24359278_4717

    вот это хрень! ;-)
    [я про nested query, остальное-то понятное и предсказуемое, если что ]

     
  • 1.5, Аноним, 10:15, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Миграция с v2 на v3 просто ужасна Тем кто на техподдержке зарабатывает наверное... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 10:39, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сообщите им об этом, но вообще таким долго болел тот же Pg ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, пох, 15:15, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Миграция с v2 на v3 просто ужасна! [...] О чем думали разработчики?
    > Сообщите им об этом, но вообще таким долго болел тот же Pg...

    да ну нафиг, никаких "фиксов метадаты" - читаешь внимательно release notes, pg_dump|restore и так семь раз (или сколько там раз в notes несовместимость pg_dump'ов)

    то есть если не откладывать апгрейд на десять лет, то вполне себе апгрейдилось без странных приседаний и ненужных знаний о внутреннем устройстве. Если отложить - то с промежуточными остановками на всех несовместимых точках.

     
  • 2.20, Diozan, 12:29, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Представьте себе, совсем недавно перенёс свои базы с 1 5 сразу на 3 Ну кроме то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:25, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тоже самое, фикс метадаты и всё.
     
  • 3.63, Аноним, 20:27, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А я вот увидел FB v2 поддерживал даже очень старые базы InterBase, а v3 капризн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, smit, 15:35, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Firebird масштабируется от встраиваемой до сетевой без смены базы.
     
  • 1.48, ужик, 17:15, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на это можно mediawiki прикрутить? реально интересно.
     
  • 1.54, Neptus, 18:08, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне FB нравится за своё скромное потребление памяти и не раздутые возможности, что улучшает надёжность.
    Вначале она ставит в тупик, как сделать новую базу с нужными правами на директории и файл, как создать админа и пользователей(нет удобного сервиса).  Но потом всё идёт гладко... Функционала мне хватает на все случаи жизни.
     

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