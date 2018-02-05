05.02.2018 09:30  Выпуск СУБД Firebird 3.0.3

5.33 , пох, 15:06, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / – > Просто кто-то трындит. Оно прекрасно рассыпалось на любой чих и пук. Ни

> одна СУБД не приносила столько боли да нет, все так обычно и бывает - никому не нужная БД (размер не имеет значения, может они там нежатые факсовые тифы хранили), в программу, работающую с которой, заглядывают раз в пол-года, один человек, который еще вообще помнит, что она у них есть, вполне способна протарахтеть и 10, и 20 лет, пока в древнем сервере конденсаторы не полопаются, и еще сколько-то даже после того, на эпизодическом пинании ресета. Раз "админы снесли", значит именно так оно и было - архинужнейшая и архиполезнейшая высоконагруженная база, про которую админы даже не знали, что она существует или что ей еще кто-то пользуется, ага, поверил. 6.56 , Ант32, 18:25, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают

месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).

Под подобную нагрузку и подбирал БД.

На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы OLAP)

постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны

конторе.

7.58 , пох, 18:34, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – > Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают

> месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).

> Под подобную нагрузку и подбирал БД.

> На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы

> OLAP)

> постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны

> конторе. о, я такое когда-то чинил (к счастью, не снес неглядя, как те админы). Не то что бы оно было безразлично (еще как интересовало контору), но пользовались этим реально полтора человека - и еще пять из пары сот сотрудников вообще знала о существовании явления (кому-то может прилетало по горбу по результатам тех графиков, но они вряд ли были в курсе, откуда дровишки). Когда его наконец-то сломали, заменив не полнофункциональным аналогом в другом месте (оно там брало данные с прода, доступаясь к ним через феерический анус), никто особо не плакал.