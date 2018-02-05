05.02.2018 09:30  Выпуск СУБД Firebird 3.0.3

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|2.4, Diozan, 10:10, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+14 +/–
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Зачем mariadb, если есть postgresql?..
Зачем mongodb, если есть postgresql?..
Зачем clickhouse, если есть postgresql?..
Зачем sqlite, если есть postgresql?..
А зачем postgresql?..
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|4.30, SysA, 14:04, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>>Зачем mongodb, если есть postgresql?..
> для данных с нечёткой схемой.
С версии 9.4 postgresql поддерживает данные с нечёткой схемой!.. ;)
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|6.64, й, 20:56, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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актуально-актуально. если вам надо хотя бы десятки тысяч одновременных соединений, брать постгрес -- это дурка, вам любой dba расскажет (если он с постгресом работал -- ещё и расскажет, чем плох pgpool, например). mysql тащит такое на одном хосте. но там другие проблемы, да.
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|4.32, Онаним, 14:37, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> PG ставится одним пакетом в любом актуальном дистрибе, по желанию home поменять и готово.
Как-то раз захотел поставить потыкать вместо MySQL, оказалось оно ещё от системной базы юзеров зависит и нельзя (или можно, но относительно сложно) просто создать юзеров на уровне самой БД. Это философски очень правильно и красиво, но мягко говоря не совсем практично IMHO.
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|5.44, Ю.Т., 16:58, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Неправда ваша, как раз не зависит (кроме одного учётника для запуска сервиса).
Кроме того, ПГ имеет вариант с распределённой обработкой (но сам я его не пробовал!)
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|5.45, Ю.Т., 17:00, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Очень правильный вопрос.
> Хотя вроде как sqlite уже давно можно было тыкать в офисах
Файрбёрд ищет популярности. Нет, скюлайт полноценно не работает в ОО (не работал?) В 3-ке -- точно нет.
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|5.33, пох, 15:06, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Просто кто-то трындит. Оно прекрасно рассыпалось на любой чих и пук. Ни
> одна СУБД не приносила столько боли
да нет, все так обычно и бывает - никому не нужная БД (размер не имеет значения, может они там нежатые факсовые тифы хранили), в программу, работающую с которой, заглядывают раз в пол-года, один человек, который еще вообще помнит, что она у них есть, вполне способна протарахтеть и 10, и 20 лет, пока в древнем сервере конденсаторы не полопаются, и еще сколько-то даже после того, на эпизодическом пинании ресета.
Раз "админы снесли", значит именно так оно и было - архинужнейшая и архиполезнейшая высоконагруженная база, про которую админы даже не знали, что она существует или что ей еще кто-то пользуется, ага, поверил.
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|6.56, Ант32, 18:25, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают
месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).
Под подобную нагрузку и подбирал БД.
На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы OLAP)
постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны
конторе.
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|7.58, пох, 18:34, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да система не высоко нагружена. Несколько тысяч абонентов присылают
> месячную/квартальную/годичную отчетность (порядка 10 видов).
> Под подобную нагрузку и подбирал БД.
> На счет никому не нужная, не знаю, но аналитика выдаваемая прогой (срезы
> OLAP)
> постоянно висят на сайте конторы, да и финансовые показатели думаю не безразличны
> конторе.
о, я такое когда-то чинил (к счастью, не снес неглядя, как те админы). Не то что бы оно было безразлично (еще как интересовало контору), но пользовались этим реально полтора человека - и еще пять из пары сот сотрудников вообще знала о существовании явления (кому-то может прилетало по горбу по результатам тех графиков, но они вряд ли были в курсе, откуда дровишки).
Когда его наконец-то сломали, заменив не полнофункциональным аналогом в другом месте (оно там брало данные с прода, доступаясь к ним через феерический анус), никто особо не плакал.
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|4.31, Онаним, 14:32, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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О! Круто видеть человека, читающего по FB аж прямо книги. Ну ясно. Значит не в хранимках прикол. Может вы подскажете тогда какая у FB киллеp-фича и какие слабости? Ни кто же не говорит, что она не нужна, просто сравнительно экзотическая в наше время вещь и народ нуждается в понимании с чем её едят и по каким поводам.
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|5.34, пох, 15:10, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> FB киллеp-фича и какие слабости? Ни кто же не говорит, что
киллeр-фича одна - условно-совместима с interbase (всего пол-дня траха и чтения чьей-то чуши в гугле, и можно перенести данные).
А поскольку откопать обратно того программиста, который в 2001м году эту хрень понаписал, сложно и бесполезно, он уже разложился, проще раз в месяц, когда понадобится, включать ту пыльную машину с winXP в дальнем углу, на которой еще запускается клиент.
Ну да, на дельфи, на чем еще.
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|4.29, iZEN, 13:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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SQLite3 не поддерживает клиент-серверный режим по сети и блокирует файл от других процессов при записи в БД. То есть SQLite3 - это встраиваемая СУБД с монопольным доступом на запись. Firebird работает с несколькими транзакционными моделями, например, даже тогда, когда данные могут не блокироваться от модификации при доступе к базе из нескольких процессов.
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|6.53, Crazy Alex, 18:02, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты пошутить решил?
Как самый-самый минимум - "большие" сервера лочат таблицы, а не базу целиком. А обычно - даже не таблицы, а диапазоны, и тем более - когда речь идёт о версионниках, которыми являются, считай, все современные СУБД.
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|7.55, пох, 18:18, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как самый-самый минимум - "большие" сервера лочат таблицы, а не базу целиком. А обычно - даже не
> таблицы, а диапазоны
ты реально не отличаешь внутриsqlевые "локи" от логики физической записи на диск?
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|5.59, пох, 18:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да не, слишком много в софте реализовать придётся ( т.е. дорого ) и в случае если перерастёт
> уровень 1 компа, то переписывание всего софта
люди, "перерастающие уровень 1го компа" и НЕ переписывающие свой софт (часто заодно с полным переделыванием и структуры данных тоже) - вынуждены будут делать это ненамного позже, с характерным результатом в виде получения интенсивной любви от пользователей их продукта.
А если софт все равно переписывать - то в общем-то никто не мешает нарисовать правильный mid-layer, который и будет заниматься общением с базой. Как, в общем-то, в правильном софте и принято. А на то что субд заменит тебе нормальное проектирование софта для многоюзерской параллельной работы, надеются только кое-какеры и неудачники.
(были времена, когда это действительно было так, но, к сожалению, давным-давно прошли. А то б кругом был один oracle на мега-кластерах)
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|4.61, iZEN, 19:22, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> libpq.so + 100500 всяких биндингов в том числе для твоей тормозной жавы.
У "моей тормозной Java" есть встраиваемая H2 и Java DB. Зачем ещё что-то "наподобие"?
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|2.42, kai3341, 15:47, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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> Есть сравнение с другими, чем она лучше?
Не сказал бы, что лучше/хуже. Скорее, иначе
Умеет в CTE с бородатых времён, в отличие от хвалёного MySQL
Надёжна. Инстансов много, сбоев почти нет
На фоне Oracle Firebird, конечно, тупенький. Хинты не умеет (ему можно скормить план целиком. Слишком грубо). Но можно выкрутиться. Вот заметку рисовал о том, как выкручивался: https://vk.com/wall24359278_4717
Драйвер, как я понял, не умеет в именованные параметры, а только в позиционные. Но враппер на коленке пишется за час. Но, в отличие от драйвера MySQL, этот умеет в prepared statements.
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|3.35, пох, 15:15, 05/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Миграция с v2 на v3 просто ужасна! [...] О чем думали разработчики?
> Сообщите им об этом, но вообще таким долго болел тот же Pg...
да ну нафиг, никаких "фиксов метадаты" - читаешь внимательно release notes, pg_dump|restore и так семь раз (или сколько там раз в notes несовместимость pg_dump'ов)
то есть если не откладывать апгрейд на десять лет, то вполне себе апгрейдилось без странных приседаний и ненужных знаний о внутреннем устройстве. Если отложить - то с промежуточными остановками на всех несовместимых точках.
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|1.54, Neptus, 18:08, 05/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Мне FB нравится за своё скромное потребление памяти и не раздутые возможности, что улучшает надёжность.
Вначале она ставит в тупик, как сделать новую базу с нужными правами на директории и файл, как создать админа и пользователей(нет удобного сервиса). Но потом всё идёт гладко... Функционала мне хватает на все случаи жизни.
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