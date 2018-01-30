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29.01.2018 22:50  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 390.25

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 390.25, которая будет развиваться в рамках длительного цикла поддержки (LTS) до января 2019 года. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64). Ветка 390.x станет последней, доступной для 32-разрядных операционных систем. В дальнейшем поддержка новых GPU будет осуществляться только в 64-разрядных драйверах.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1060 5GB, Quadro P620, GeForce GTX 1050 Ti с Max-Q Design, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce MX110, GeForce MX130, Quadro P500, TITAN V, TITAN Xp COLLECTORS EDITION;
  • Добавлены настройки "EGLVisibleDGPUDevices" и "EGLVisibleTegraDevices", определяющие дискретное или Tegra GPU будут доступны через EGL;
  • В модуле nvidia.ko запрещены события ACPI_VIDEO_NOTIFY_PROBE для ядер, допускающих переопределение обработчика данного события, что позволяет улучшить взаимодействие между драйвером NVIDIA и acpi_video при обработке событий горячего подключения экрана;
  • В nvidia-settings страница настройки мозаичной раскладки SLI обновлена для поддержки топологий, включающих до 32 экранов;
  • Код композитинга в драйвере для X11 расширен поддержкой стереовывода;
  • В nvidia-settings добавлен режим предпросмотра стереовывода через OpenGL на обычном экране;
  • Драйвер изменён для предотвращения восстановления консольных режимов фреймбуфера на шлемах виртуальной реальности;
  • В nvidia.ko добавлен код для самостоятельной установки регистров PAT (Page Attribute Table) для оптимизации хранения в памяти, если ядро не предоставляет встроенную поддержку PAT.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем
  3. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22
  4. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.59
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia, driver
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  • 1.1, A.Stahl, 00:48, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Эй, Линус Линус Отвлекись на минуту Тут эти опять ну ты помнишь По... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, pavlinux, 02:18, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Тут эти... опять... ну ты помнишь...

    IQ табуретки.

     
  • 1.2, mikhailnov, 00:51, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В последнее время проприетарные дрова Nvidia стали часто трахать мозг. На свободных Mesa на Intel и AMD все просто работает.
     
     
  • 2.3, pavlinux, 02:17, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты - дэбил, другие - просто нормальные. Без подробностей.
     
  • 2.6, leap42, 02:39, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    с Intel бывают проблемы из-за загрузки intel ddx вместо modesetting, но это лечится быстро, легко и перманентно (в отличии от невидии)
     
  • 1.5, pavlinux, 02:21, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > добавлен код для самостоятельной установки регистров PAT (Page Attribute Table)
    > для оптимизации хранения в памяти, если ядро не предоставляет встроенную поддержку PAT.

    So...Linux, F..ck You! m|n
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  • 2.7, Anonymoustus, 02:57, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Скажи, мальчик, ты не ошибся с форумом?

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  • 1.8, tipovik, 03:49, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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  • 1.9, AMDGPUi915, 04:25, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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