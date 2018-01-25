25.01.2018 20:46  Выпуск набора компиляторов GCC 7.3

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 7.3, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с прошлым обновлением отмечено 99 исправлений, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Отдельно выделяется добавление опций ("-mindirect-branch", "-mfunction-return", "-mindirect-branch-register") для генерации последовательностей инструкций, исключающих вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов. Сборка приложений с представленными опциями позволяет избежать проявления второго варианта уязвимости Spectre (CVE 2017-5715) на системах x86 и powerpc.

Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 8.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 8.1.



