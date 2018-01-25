The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.01.2018 20:46  Выпуск набора компиляторов GCC 7.3

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 7.3, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с прошлым обновлением отмечено 99 исправлений, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Отдельно выделяется добавление опций ("-mindirect-branch", "-mfunction-return", "-mindirect-branch-register") для генерации последовательностей инструкций, исключающих вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов. Сборка приложений с представленными опциями позволяет избежать проявления второго варианта уязвимости Spectre (CVE 2017-5715) на системах x86 и powerpc.

Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 8.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 8.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc-ann...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 7
  3. OpenNews: Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк
  4. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
  5. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
  6. OpenNews: GCC на пути удаления компилятора для Java
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 20:57, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Друзя, а будет порт этих опий в старые компиляторы Хочу CentOS 6 10, в которых ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, iZEN, 21:10, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    А смысл Вот GCC 8 0 для сборки и работы FreeBSD с ПО из портов - это гораздо кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Crazy Alex, 21:18, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Можно подумать, во FreeBSD есть вообще какой-то смысл
     
     
  • 4.13, Аноним, 00:56, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    конечно есть, хорошая алтернатива
     
     
  • 5.14, Аноним, 01:13, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже биткоины нужнее, чем эта альтернатива DragonFlyBSD конечно еще можно вспом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Crazy Alex, 21:18, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Должен, по идее, как минимум - силами RedHat. RHEL6 в поддержке же ещё
     
  • 1.6, Дуплик, 22:13, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Когда GCC догонит CLang/LLVM по скорости?
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:45, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Уж точно не раньше, чем clang обгонит gcc.
     
  • 1.9, Андрей, 22:48, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > позволяет избежать проявления второго варианта уязвимости Spectre (CVE 2017-5715) на системах x86 и powerpc.

    А так много пользователей powerpc? Для ARM было бы важнее. Хотя гугл забросил GCC, так что да, неважно. А как там с этим у clang?

     
  • 1.10, Аноним, 23:18, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а как там __builtin_load_no_speculate() ?
     
  • 1.11, Аноним, 23:52, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GCC бинари и юзерспейс станет еще толще и прожорливее?
     
  • 1.12, Аноним, 00:50, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите кто знает как лечить сегфолты firefox 52 на gcc7 Child 4597 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, qwfqwf, 02:43, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lor
     
  • 1.15, RobotsCantPoop, 02:39, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, принцип Интелнобыля и Фукуспектра применим ко всяким там модным облачным дедупликациям?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor