The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.01.2018 09:32  Релиз DNS-сервера BIND 9.12

После двух лет разработки консорциум ISC представил первый стабильный релиз новой значительной ветки DNS-сервера BIND 9.12. Разработчики рекомендуют повременить с внедрением BIND 9.12 в промышленную эксплуатацию до первого корректирующего выпуска. Поддержка веток 9.9, 9.10 и 9.11 сохраняется; например, обновления для ветки 9.11 будут выпускаться до декабря 2021 года, а для веток 9.10 и 9.9 - до июня 2018 года.

Ключевые новшества BIND 9.12.0:

  • Внесена большая порция оптимизаций, направленных на ускорение выполнения запросов и увеличение производительности операций, связанных с делегированием зон. Прекращена поддержка дополнительного кэша ("acache"), который не обладал должной эффективностью. Вместо acache в named добавлена возможность использования glue-cache, ускоряющего получение записей о привязке хоста к IP при отправке ответов на запросы делегирования. С целью увеличения производительности проведён рефакторинг некоторых функций, связанных с сжатием имён, хэшированием и работой с буферами. По умолчанию прекращено заполнение определённым значением выделяемых или освобождаемых областей памяти, что положительно сказалось на производительности, но затрудняет отладку некоторых проблем с памятью, если named запущен не в отладочном режиме;
  • Часть кода переработана для улучшения читаемости, упрощения тестирования и повышения удобства сопровождения. Функции resquery_response() и query_find() разбиты на серию более мелких и хорошо откомментированных функций;
  • Код обработки запросов выделен из процесса named во внешнюю библиотеку libns, что упрощает написание unit-тестов и позволяет использовать данную функциональность в новых утилитах;
  • В качестве алгоритмов формирования цифровых подписей для DNSSEC теперь используются эллиптические кривые Ed25519 и Ed448, если они предоставляются в OpenSSL (пока доступны только в экспериментальной ветке OpenSSL);
  • Обеспечена выдача негативных ответов (NXDOMAIN, NODATA) на основе прокэшированных верифицированных записей DNSSEC, ранее возвращённых авторитетными серверами. Кэширование позволяет снизить нагрузку на авторитетные серверы и повысить производительность резолвера при запросе несуществующих имён для зон, верифицируемых по цифровой подписи (NSEC). Для отключения данного поведения в named.conf предусмотрена опция synth-from-dnssec;
  • При работе в качестве рекурсивного резолвера, named теперь продолжает отдавать записи, даже после истечения их времени жизни (TTL), если авторитетный сервер не отвечает, например, из-за DDoS-атаки. Для изменения подобного поведения добавлены опции stale-answer-enable, stale-answer-ttl и max-stale-ttl;
  • Добавлен API DNSRPS (DNS Response Policy Service), позволяющий подключать внешние обработчики правил формирования ответов. Например, предложен модуль "FastRPZ" с альтернативным методом вычисления "репутации" для DNS-имен (аналог DNSBL для борьбы с хостами спамеров и мошенников). Вынос RPZ в отдельный обработчик позволяет сократить нагрузку на процесс named при использовании больших и частообновляемых RPZ-зон, а также даёт возможность разработки универсальных провайдеров правил, которые можно использовать не только с BIND. По умолчанию продолжает использоваться встроенная реализация RPZ, которая была дополнительно оптимизирована и переработана. Для включения DNSRPS необходима сборка с опцией "--enable-dnsrps" и активация директивы dnsrps-enable в named.conf;
  • Расширены возможности Dnstap, появившегося в BIND 9.11 быстрого и гибкого метода для захвата и журналирования трафика DNS. Добавлена поддержка автоматической ротации логов при достижении заданного размера. Имена файлов с логами могут включать суффикс, определяющий время или номер инкремента (logfile.0, .1, .2). В опцию print-time, определяющую вид отражения времени в логе, добавлена поддержка форматов времени local, iso8601 и iso8601-utc;
  • Добавлена новая команда dnssec-cds для генерации нового набора DS (dsset) в родительской зоне, на основе содержимого верифицированных записей CDS или CDNSKEY из дочерней зоны;
  • В nsupdate и rndc добавлены опции -4 и -6 для принудительного использования только IPv4 или IPv6;
  • Добавлена опция new-zones-directory, позволяющая сохранять параметры конфигурации для зон, добавленных при помощи команды "rndc addzone" в область вне рабочей директории;
  • Добавлена поддержка режима EDNS TCP Keepalive (RFC 7828), обеспечивающего согласование соединения для продолжительных TCP-сеансов, не требующих установки отдельного соединения для каждого запроса;
  • Добавлена поддержка режима EDNS Padding option (RFC 7830), обеспечивающего добавочное заполнение пакетов для запросов через шифрованные каналы связи;
  • Реализована команда "named-checkconf -l" для вывода списка зон, указанных в named.conf;
  • По умолчанию вместо /dev/random для генерации случайных чисел теперь вызываются соответствующие функции криптографических библиотек (например, OpenSSL), что решает проблемы с недостатком энтропии при запуске в виртуальных окружениях. Для отмены данного поведения требуется пересборка с опцией "--disable-crypto-rand";
  • Добавлена команда "rndc managed-keys destroy" для отключения всех доверительных привязок DNSSEC и очистки базы ключей (например, можно использовать для реинициализации в исходное состояние после первого запуска или экспериментов);
  • Проведена чистка неактуальных компонентов: удалены lwresd и liblwres, отключен сервис DLV (DSC DNSSEC Lookaside Validation), прекращена поддержка платформ Windows XP и Windows 2003, запрещено использование dnssec-keygen для генерации HMAC-ключей для TSIG-аутентификации (нужно использовать tsig-keygen), ключи HMAC-MD5 отнесены к категории нерекомендованых (по умолчанию теперь генерируются HMAC-SHA256);
  • Отключена возможность запуска named, если рабочая директория (путь, указанный через опцию directory) или директория с генерируемыми ключами (managed-keys-directory) недоступны на запись для пользователя, под которым выполняется named.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.isc.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation представила DNS-сервер CoreDNS 1.0.0
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 10 1.2.0 ознаменовал передачу проекта сообществу
  4. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.1
  5. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.11, перешедшего на новую лицензию
  6. OpenNews: Выпуск DNS-сервера Knot DNS 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bind, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, rvs2016, 12:07, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ты гляди-ка Не брехня pkg search bind912 bind912-9 12 0 rc3_1 BIND... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, vantoo, 12:17, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Кому интересно что там у вас во FreeBSD в портах появилось? Тут все ждут поста о добавлении нового Бинда в репу Альтлинукса.
     
     
  • 3.3, VID1609, 12:49, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Смишно)
     
  • 3.4, нах, 12:58, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ебилдов тут все ждут, ебилдов.
    опенсорсе такое опенсорсе
     
     
  • 4.7, _KUL, 14:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ебилдов и так в комментах полно
     
     
  • 5.11, нах, 14:57, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ебилдов и так в комментах полно

    так они и ждут.
    Кому ради образовательных целей или из-за остатков слепой веры в человечество хотелось непременно обмазаться свеженьким - те ничего не ждали, и уже даже восстановили со снапшота старую версию ;-)

     
  • 2.8, LinuxemulatorforLinux, 14:16, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бзда не нужна
     
     
  • 3.9, Аноним, 14:50, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Будь она не нужна, её бы и не было А так-то даже идиоты нужны Поржать Пиши ещ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name., 13:06, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    lwres не взлетела, попробуем еще одну глупость раз два три четыре Это сколько ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 13:16, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Всякие там VPN-сервисы тоже Bind ставят на свои сервера?
     
     
  • 2.10, vpn сервис, 14:50, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    э... зачем? Нам же cache-only нужен.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor