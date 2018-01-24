23.01.2018 23:28  Опубликованы видеоматериалы и презентации с конференции Linux Piter #3

> Одно понятно из его монолога - Леня явно пишет не систем инит...

И названия он этому придумать не может. И не хочет.

Чтоб не было, как с "быстрой загрузкой" -- некоторые поверили, кто-то даже проверил. И теперь нужно держаться -- и ничего не обещать. И не давать точных конкретных названий. Чтобы расползаться метастазами во всё, что плохо лежит.

"Макаронный Монстр Вселенной и Всего-Всего-Всего. Теперь ма-ли-и-иновы-ы-ый!1 (реклпма)"

Кто там слушать собирался, как оно -- "нытьё про https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112608.html#70 s-d" теперь и за бисплатно? Два часа потрачены зря?

//2Sluggard @ #5: Никаких претензий к тебе. Только замечание ко Вселенной, и в основном про организаторов того тёплого междусобойчика -- ещё одни... без papers, без слайдов, но с ютрубой.

