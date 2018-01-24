23.01.2018 23:28  Опубликованы видеоматериалы и презентации с конференции Linux Piter #3

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В открытом доступе размещены все видеозаписи докладов с конференции LinuxPiter #3. Каждая видео-запись имеет русскую и английскую версию.
Материалы опубликованы на Youtube-канале конференции, а также сгруппированы вместе с презентациями на сайте. В ближайшее время на youtube-канале конференции Linux Piter также ожидается публикация видео-интервью с докладчиками в рамках проекта #DevTalkRu.
Среди докладчиков Lennart Poettering (мэйнтейнер systemd), Christoph Hellwig (мэйнтейнер XFS и драйвера NVM Express), Christian Brauner (мэйнтейнер LXC и LXD), а также инженеры, работающие в Red Hat, Intel, Microsoft, Ericsson, Docker и Canonical. Затронутые в докладах темы: управление контейнерами при помощи systemd, защита от DDoS, Pyroute2, дисковое шифрование Clevis/Tang, LXD, cgroupfs, RDMA, оптимизация в Linux, защита ядра при помощи STACKLEAK, OpenDataplane, uClibc, Realtime Linux, Zephyr RTOS, различные аспекты контейнерной изоляции.