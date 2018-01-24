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23.01.2018 23:28  Опубликованы видеоматериалы и презентации с конференции Linux Piter #3

В открытом доступе размещены все видеозаписи докладов с конференции LinuxPiter #3. Каждая видео-запись имеет русскую и английскую версию. Материалы опубликованы на Youtube-канале конференции, а также сгруппированы вместе с презентациями на сайте. В ближайшее время на youtube-канале конференции Linux Piter также ожидается публикация видео-интервью с докладчиками в рамках проекта #DevTalkRu.

Среди докладчиков Lennart Poettering (мэйнтейнер systemd), Christoph Hellwig (мэйнтейнер XFS и драйвера NVM Express), Christian Brauner (мэйнтейнер LXC и LXD), а также инженеры, работающие в Red Hat, Intel, Microsoft, Ericsson, Docker и Canonical. Затронутые в докладах темы: управление контейнерами при помощи systemd, защита от DDoS, Pyroute2, дисковое шифрование Clevis/Tang, LXD, cgroupfs, RDMA, оптимизация в Linux, защита ядра при помощи STACKLEAK, OpenDataplane, uClibc, Realtime Linux, Zephyr RTOS, различные аспекты контейнерной изоляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://it-events.com/ru/event...)
  2. OpenNews: 3-4 ноября в Санкт-Петербурге Леннарт Поттеринг выступит на Linux Piter #3 (реклама)
  3. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  4. OpenNews: Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей
Автор новости: Denis Kalanov
Тип: яз. русский / Практикум
Ключевые слова: video
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  • 1.1, Sluggard, 09:45, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ух ты, круто. Послушаем, что там Лёня затирал аудитории.
    Спасибо за материал!
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:24, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Стенограмму запилишь? Или краткий пересказ, хотя бы. Я был бы благодарен
     
     
  • 3.3, Sluggard, 10:34, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    У тебя видео не воспроизводится что ли? Есть же с переводом ролик: https://www.youtube.com/watch?v=5t9F7xo6y5I
     
     
  • 4.4, Andrey Mitrofanov, 10:53, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > У тебя видео не воспроизводится что ли? Есть же с переводом ролик:
    > https://www.youtube.com/watch?v=5t9F7xo6y5I

    Чтение быстрее. Как с быстрым пролистыванием и/или быстрым закрытием окна совсем для соершенного Ненужно (гусары приводят полный скписок из новости), так и с возвратами к перечитыванию и с поиском деталей.

    Если на сцене Киркоров какой -- то это нужно впитывать нон-стоп, все два часа, понятно.

     
     
  • 5.5, Sluggard, 11:18, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Если на сцене какой-то Киркоров — нужно сказать «Какого хрена?!», закрыть вкладку, и срочно послушать пару треков Powerwolf (Nightwish, Sabaton, нужное дописать) для очищения кармы.

    Я понимаю, что чтение быстрей (и приятней, наверное, голос у переводчицы не ахти). Но стенографист из меня... Гм. )

     
  • 2.6, A, 11:35, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одно понятно из его монолога - Леня явно пишет не систем инит...
     
     
  • 3.7, Andrey Mitrofanov, 11:50, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одно понятно из его монолога - Леня явно пишет не систем инит...

    И названия он этому придумать не может. И не хочет.

    Чтоб не было, как с "быстрой загрузкой" -- некоторые поверили, кто-то даже проверил. И теперь нужно держаться -- и ничего не обещать. И не давать точных конкретных названий. Чтобы расползаться метастазами во всё, что плохо лежит.

    "Макаронный Монстр Вселенной и Всего-Всего-Всего. Теперь ма-ли-и-иновы-ы-ый!1 (реклпма)"

    Кто там слушать собирался, как оно -- "нытьё про https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112608.html#70 s-d" теперь и за бисплатно? Два часа потрачены зря?

    //2Sluggard @ #5: Никаких претензий к тебе. Только замечание ко Вселенной, и в основном про организаторов того тёплого междусобойчика -- ещё одни... без papers, без слайдов, но с ютрубой.

     

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