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23.01.2018 18:01  Релиз Firefox 58

Состоялся релиз web-браузера Firefox 58, а также мобильной версии Firefox 58 для платформы Android. В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.6.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 59, релиз которой намечен на 13 марта.

Основные новшества:

  • Добавлен новый двухуровневый компилятор, который обеспечивает компиляцию промежуточного кода WebAssembly в 10-15 раз быстрее за счёт компиляции по мере загрузки и распараллеливания работы на уровне компиляции отдельных функций;
  • Для ускорения обработки JavaScript обеспечено кэширование байткода, полученного после разбора кода, что ускоряет загрузку Facebook на 12%, Twitter на 5.4%, сайтов Google на 4.9%. Кэширование машинных инструкций после JIT-компиляции байткода ожидается в одном из следующих выпусков;
  • В настройки добавлен вывод предупреждений в случае наличия установленных дополнений, которые вносят изменения в работу страницы с новой вкладкой, домашней страницы или поисковых движков. Таким образом пользователь теперь сразу информируется об изменении поведения данных разделов из-за установки дополнений и рядом выводится кнопка для быстрого отключения дополнения;
  • Реализован новый метод урезания активности фоновых вкладок, не просматриваемых в текущий момент. Каждой фоновой вкладке теперь выделяется определённый бюджет времени в миллисекундах, который расходуется на запуск таймеров (setTimeout/setInterval). При каждом запуске таймера из бюджета вычитается процессорное время, потраченное на выполнение обработчика. При этом бюджет также непрерывно пополняется на 1 миллисекунду. Как только бюджет примет отрицательное значение, вызов обработчиков по таймеру прекращается. Система ограничений активируется спустя 30 секунд после нахождения вкладки в фоне. Ограничения не применяются ко вкладкам, в которых воспроизводится звук, установлены соединения WebSockets и WebRTC, или выполняется обработка данных в IndexedDB. По предварительной оценке реализованный метод на 25% снижает нагрузку от фоновых вкладок, интенсивно нагружающих процессор;
  • Представлен метод противодействия скрытому отслеживанию пользователей при помощи API Canvas, который сводится к выводу диалога с запросом подтверждения операции при использовании на сайте кода для обработки изображений, получающего содержимое областей при помощи API getImageData;
  • Для защиты от фишинга прекращена поддержка открытия в основной странице URL "data:", содержимое которых может быть использовано для отображения в адресной строке информации, вводящей пользователя в заблуждение. В частности теперь не будет работать открытие ссылок "data:", которые включают в себя непосредственно данные страницы, через JavaScript-методы window.open("data:...") и window.location = "data:...", а также клики на ссылки с ‹a href="data:..."› и редиректы через meta refresh и код состояния 302. При этом останутся работоспособны такие способы как явное копирование блока "data:" в адресную строку через буфер обмена и открытие блоков с MIME-типами "plain/text", "data:application/pdf", "data:application/json" и "image/*" (за исключением "data:image/svg+xml");
  • Добавлена поддержка автозаполнения полей с параметрами кредитных карт. Для отключения данной возможности в настройках в секции управления приватностью (about:preferences#privacy) представлена специальная опция;
  • Нарушена обратная совместимость на уровне конфигурационных профилей. Профили, созданные в Firefox 58+, не смогут быть использованы в прошлых выпусках (например, при установке Firefox 58 без восстановлении старого профиля из резервной копии невозможно будет откатиться на Firefox 52 ESR);
  • Изменена логика выбора сайта при наборе имени в адресной строке без уточнения протокола. Например, если набрать "opennet.ru", то откроется "https://www.opennet.ru", а не легковесная версия "http://opennet.ru" (для открытия без www теперь нужно явно указывать полный адрес с https:// или http://);
  • Обеспечен вывод предупреждения при открытии сайтов, на которых используются сертификаты удостоверяющего центра Symantec, доверие к которому скоро будет прекращено (в Firefox 60 будет прекращена работа с сертификатами, выданными до 2016-06-01, а в Firefox 63 со всеми остальными);
  • Расширены возможности WebExtensions: добавлены дополнительные опции для создателей тем оформления, представлен API для управления режимом читателя (Reader Mode), добавлен API для смены поисковой системы по умолчанию (при обращении к данному API выводится диалог для подтверждения у пользователя смены поисковика), добавлен API для взаимодействия с устройствами PKCS #11;
  • В интегрированном дополнении для создания скриншотов добавлена поддержка копирования и вставки изображений через буфер обмена. Скриншоты теперь можно создавать и при открытии страницы в режиме приватного просмотра (Private Browsing);
  • Реализован API PerformanceNavigationTiming, предоставляющий методы и свойста для сохранения и извлечения метрик о событиях навигации по документу. Например, при помощи нового API можно определить какое время тратится на загрузку документа;
  • Добавлено свойство PerformanceResourceTiming.workerStart, позволяющее измерить время запуска service worker;
  • На всех поддерживаемых платформах добавлено CSS-свойство font-display, которое даёт возможность определить как и когда отображать текстовое содержимое, если шрифт ещё не загрузился. Например, до окончания загрузки шрифта текст можно отобразить используя шрифт по умолчанию (ранее при использовании внешних шрифтов отрисовка текста не производилась до окончания загрузки шрифта);
  • Добавлен метод Intl.Numberformat.prototype.formatToParts(), позволяющий использовать форматирования с использованием правил текущей локали для строк, выдаваемых функциями форматирования NumberTimeFormat;
  • Добавлен метод Promise.prototype.finally();
  • В сборках для macOS активирована поддержка API WebVR, который ранее был доступен только пользователям Windows. WebVR предоставляет возможности для создания приложений виртуальной реальности и навигации в Web через 3D-шлемы, такие как HTC VIVE и Oculus Rift;
  • В сборке для Windows операция отрисовки страницы вынесена в отдельный процесс, не блокирующий работу основного потока. В протестированных online-играх по сравнению с Firefox 57 наблюдается увеличение скорости отрисовки до 30% (с 31 до 40 кадров в секунду). Для ещё большего ускорения отрисовки в будущих выпусках ожидается интеграция наработок проекта Quantum Render, основанном на системе композитинга Servo WebRender и привлекающем GPU для обработки графики;
  • В Linux решена проблема с выводом пустых символов вместо текста, если связанный с текстом шрифт установлен в нестандартном каталоге;
  • Добавлена возможность установки таймаута для этапа согласования TLS-соединения. По умолчанию таймаут установлен в 30 секунд, но может быть изменён через опцию network.http.tls-handshake-timeout в about:config;
  • Добавлена новая CSP (Content Security Policy) директива worker-src, позволяющая ограничить URL только загрузкой Worker, SharedWorker или ServiceWorker;
  • Удалена большая порция свойств со специфичным для Mozilla префиксом "-moz-", которые уже давно стандартизированы и доступны без префикса. Также удалены устаревшие или нестандартные JavaScript-методы Function.prototype.isGenerator() Date.prototype.toLocaleFormat() и Object.prototype.watch();
  • В инструменты для разработчиков добавлен редактор контуров (Shape Path Editor), позволяющие наглядно просматривать и редактировать элементы, сгенерированные при помощи CSS-свойства clip-path. В панели CSS в блоках clip-path теперь показывается специальный значок, кликнув на который включается наглядное выделение контура текущего элемента;
  • В интерфейс мониторинга сетевой активности добавлена кнопка для записи сетевого трафика, а также убран отдельный фильтр для запросов Flash-контента (Flash теперь попадает в фильтр "другое");
  • Удалён код старого интерфейса Responsive Design Mode, для просмотра страницы в разных экранных разрешениях следует использовать новую реализацию;
  • Улучшения версии Firefox 58 для Android:
    • Добавлена поддержка приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA), позволяющем организовать работу с web-приложением, как с обычной программой для Android (установка на домашний экран, отображение в списке запущенных программ, выполнение деинсталляции, средства для получения запросов от других приложений, свой блок настроек в системном конфиругаторе, управление уведомлениями, работа при отсутствии сетевого соединения и т.п.);
    • В настройки добавлена опция, позволяющая выполнять операции синхронизации только при наличии стационарного сетевого соединения (WiFi);
    • Добавлена поддержка полноэкранного интерфейса управления закладками с поддержкой разбивки закладок на подразделы;
    • Добавлена поддержка аудиокодека FLAC (Free Lossless Audio Codec);
    • В темах оформления появилась возможность смены цвета строки статуса и цвета разделителей в панели инструментов;
    • Из домашнего экрана удалён виджет Firefox Search;
    • Реализация протокола Safe Browsing обновлена до версии 4;

    Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 58 устранены 32 уязвимости, из которых 3 (CVE-2018-5089, CVE-2018-5090 и CVE-2018-5091) помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox 58 появится новый двухуровневый компилятор
  3. OpenNews: Новые Web API в Firefox будут доступны только для HTTPS
  4. OpenNews: В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений
  5. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  6. OpenNews: План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 18:11, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Без пульсы теперь вообще никак?
     
     
  • 2.3, Аноним, 18:17, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    apulse ?
    Description:   PulseAudio emulation for ALSA
     
     
  • 3.25, paulus, 19:03, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Оно уже не работает с апульсом...
     
     
  • 4.123, Michael Shigorin, 23:01, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Оно уже не работает с апульсом...

    52 у меня работает.

     
     
  • 5.139, Аноним, 00:05, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    52 и без апульса работает.
     
  • 2.15, Аноним, 18:47, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    можно собрать с alsa из исходников
     
     
  • 3.87, Аноним, 20:47, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    проблема в том, что не все карточки под ней работают пришлось пользовать встроен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.122, iZEN, 22:52, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Без пульсы теперь вообще никак?

    Что это?

    % pkg info firefox
    firefox-58.0_1,1
    Name           : firefox
    Version        : 58.0_1,1
    Installed on   : Sun Jan 21 13:34:00 2018 MSK
    Origin         : www/firefox
    Architecture   : FreeBSD:11:amd64
    Prefix         : /usr/local
    Categories     : ipv6 www
    Licenses       :
    Maintainer     : gecko@FreeBSD.org
    WWW            : http://www.mozilla.com/firefox
    Comment        : Web browser based on the browser portion of Mozilla
    Options        :
    ALSA           : off
    BUNDLED_CAIRO  : on
    CANBERRA       : off
    DBUS           : on
    DEBUG          : off
    DTRACE         : off
    FFMPEG         : on
    GCONF          : off
    INTEGER_SAMPLES: off
    JACK           : off
    LIBPROXY       : off
    OPTIMIZED_CFLAGS: on
    PROFILE        : off
    PULSEAUDIO     : off
    SNDIO          : on
    TEST           : off

     
     
  • 3.130, Аноним, 23:24, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что это?

    дай догадаюсь - ALSA           : off ?

     
  • 3.152, Аноним, 01:01, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, а что не так с системным каиро Собираю пару лет ESR только с ним, брат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, suslikk, 18:14, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кто подскажет из местных гуру, почему firefox плохо отрабатывает drag and drop? Chromium сразу реагирует на перенос файла в браузер.
     
     
  • 2.14, Аноним, 18:42, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –23 +/
    потому что это файрфокс Чего еще ожидать от браузера , который и CSS2-то толко... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, НяшМяш, 19:45, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ути мой толстячок 58 лис выбивает 97 из 100 в третьей кислоте http acid3 aci... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Аноним, 19:54, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    если лечить конкретные баги, выявляемые исключительно при прохождении ацида, то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Аноним, 19:57, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну нет. Нормальные это Firefox и Chrome. С некоторыми сайтами Safari.
     
  • 5.108, Аноним, 22:03, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очень толсто макакопроблемы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.77, Аноним, 20:23, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за чушь acid3 ещё лет 5 назад все браузеры проходили на 100 100 FF настоль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.140, Anonymoustus, 00:08, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если изменяете некоторые настройки в about:config, то FF перестаёт проходить тест до 100 баллов. С настройками по умолчанию — проходит любая современная мозилла.
     
  • 4.97, Аноним, 21:03, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    щас бы на синтетичесикй тест ориентироваться
     
  • 2.46, Маким, 19:43, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хм, странно Не наблюдал у себя багов с Drag Drop ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.98, suslikk, 21:05, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы Linux пользуетесь??? Или Windows?
     
     
  • 4.121, Маким, 22:38, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Arch Linux.
     
  • 1.5, FraiDex, 18:28, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну, неплохо.) Развивается FireFox.
     
     
  • 2.23, Аноним, 19:01, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие результаты на https://html5test.com/
     
     
  • 3.52, НяшМяш, 19:46, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    483 из 555. Ночнушка 59 выбивает ажж 487.
     
     
  • 4.66, Аноним, 19:55, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну ещё результаты одной версии могут изменяться из-за настроек https html5te... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Аноним, 20:23, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    внезапно
     
  • 3.88, Аноним, 20:49, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    510 в 58-ом.
     
     
  • 4.93, Аноним, 20:59, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У Хрома: YOUR BROWSER SCORES 528 OUT OF 555 POINTS
     
     
  • 5.110, Аноним, 22:05, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нашли чем мериться — числом зондов, которые поддерживает браузер.
     
  • 1.6, Аноним, 18:30, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А во сколько раз выросло потребление памяти ради такого небывалого роста скорост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 19:24, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорей всего выросло, однако, оно теперь может не кешировать файлы, а сразу байт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Аноним, 19:45, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    даже расширение такое было, но школоинноваторы с nih-сидромом точно знают, что п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Crazy Alex, 19:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    угу, Decentraleyes, в PaleMoon и сейчас у меня живёт
     
  • 3.53, НяшМяш, 19:48, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще для этого как 100 лет существуют всякие cdnjs и подобные сервисы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, Аноним, 20:25, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Без CDN'ов. А то у Васяна CDN1, а у Коляна - CDN2. И уже не кеш, а фигеш.
     
  • 3.109, Аноним, 22:05, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Саусем охренели У меня комп столько оперативы не поддерживает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.115, Аноним, 22:12, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А у них поддерживает Какой хотят браузер, такой и делают Захотят, вообще на бл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.127, user, 23:17, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >столько оперативы

    ССЗБ. SSD дешевле чем tmpfs.

     
  • 3.124, rpm, 23:05, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > Можно ещё кешировать прям jQuery.min.2.3.1.js какой-нибудь сквозь сайты) Правда, для этого
    > прийдётся считать его хеш по-видимому.

    Закешировал модифицированый вариант и волосы на опе рвешь от того, что денежки с карты утекли.


     
  • 3.153, Аноним, 01:20, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не может Оригинальные файлы нужны всегда Алсо суть именно в ускорении старта с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 18:33, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    А почему не написано, что пофиксили Meltdown а? Я вас спрашиваю?
     
     
  • 2.10, zloykakpes, 18:38, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Откуда мы знаем, кого ты спрашиваешь Пофиксили ещё в 57-м релизе https suppo... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 18:38, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    так это еще в 57.0.4 пофиксили вроде как.
     
     
  • 3.17, anonymous, 18:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сначала сам сделай, а потом уже других посылай. На ядре свет клином не сошёлся.
     
  • 1.9, Аномномномнимус, 18:34, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А этим вообще кто-то пользуется Все так прыгают вокруг него, будто 99 веба без... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 19:09, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чувище ты неправ. Вебассамблея идёт для замены жабаскыпта
     
     
  • 3.35, Аноним, 19:14, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    подскажи хоть с какой стороны идет, ибо не видать пока... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.107, Аноним, 21:40, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Unreal Engine 4 при сборке под HTML5 работает теперь на WebAssembly
     
  • 3.51, Аноним, 19:46, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    шо, макаки будут кодировать mov eax, ebx ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, НяшМяш, 19:49, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Макакам напишут компилятор жабаскрипта в вебассемблю - для них ничего не изменит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.60, Crazy Alex, 19:52, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    макаки будут писать на питоне и го для браузера, и использовать либы, написанные... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.143, Anonymoustus, 00:20, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Несколько десятков лет назад уже изобрели операционную систему для работы приложений.
     
  • 4.62, Аноним, 19:54, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    npm install mov-eax-ebx
     
  • 4.76, Аноним, 20:21, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Специально для макак давно изобрели rax и rbx... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.112, Аноним, 22:09, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вебассамблея идёт для замены жабаскыпта

    Что там, говорите, с DOM?

     
  • 1.12, iPony, 18:39, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Расширены возможности WebExtensions: добавлены дополнительные опции для создателей тем оформления

    Во. А сколько слёз и соплей было...

     
     
  • 2.16, anonymous, 18:47, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты это говоришь так, Будто всё назад вернули.
     
  • 2.64, Crazy Alex, 19:55, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А толку Во-первых, старые расширения от этого не починились Во-вторых, это слё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.155, Аноним, 01:24, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ни холодно, ни жарко Больше пиара, чем пользы от этих изменений ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 18:52, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то иконки закладок пофиксили!
     
  • 1.19, Аноним, 18:54, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > File firefox-58.0.tar.bz2 51M 19-Jan-2018 14:27

    Релиз был ещё 19 января.

     
     
  • 2.65, Аноним, 19:55, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Новость на opennet появилась спустя несколько минут после релиза То что было ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Аноним, 20:00, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там выкладывают всё, включая финальный релиз Финалку выкатили 19 января По хэш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, Аноним, 20:40, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это после релиза можно судить, что не отличается Но вполне могли были заменить,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, Аноним, 21:06, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где ты в названии файла увидел RC? Сам файл лежит в папке Releases.
     
     
  • 6.100, Аноним, 21:17, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    При чём тут название файла, это технический архив для распространения по зеркала... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.72, Аноним, 19:59, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Релиз вышел 23 января, а 19 был тестовый выпуск для зеркал https www mozilla ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 18:58, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я надеюсь что патчи, удаляющие GTK2, будут легко откатываться в следующем LTS-ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 19:11, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Мне одному не нравится основная версия сайта? Мне, например, пользоваться версией без "www" намного комфортней.
     
     
  • 2.67, Crazy Alex, 19:56, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поддерживаю. На "основную" я разве что случайно попадаю
     
  • 2.81, Аноним, 20:29, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хром хоть где-то стал лучше, чем огнелис Там будет открываться нормальная верси... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.89, Аноним, 20:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хинт для недоразвитых: внеси его в закладки, блджад
     
     
  • 4.94, Аноним, 21:00, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в закладках около сотни сайтов, отложенных на "потом посмотрю"
     
     
  • 5.102, Аноним, 21:24, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Василий, то что в закладках также отображается на видном месте в подсказках пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.156, Аноним, 01:25, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про папки мсье не в курсе? Заведи для опеннета папку "не на потом".
     
  • 1.32, Аноним, 19:12, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 19:14, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не успели все насладиться возможностью сайтов получать доступ к сохраненным паро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 19:16, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как отключить WebAssembly?
     
     
  • 2.70, Crazy Alex, 19:57, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в ublock вырубить wasm - самый надёжный вариант, работающий независимо от брау... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.84, Аноним, 20:39, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    javascript options wasm false Но зачем С отключённым JS он и так работать не бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.138, Аноним, 23:54, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Странный вопрос для этого сайта Но отвечу -- потому что мне в _моей_ системе не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.141, Аноним, 00:11, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А проприетарный обфусцированный жс от чёрт-пойми-кого при этом не смущает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.145, Аноним, 00:27, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смущает, однако из того факта что современный веб это гигантская свалка проприет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.146, Аноним, 00:30, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так проприетарщики победили, расслабься и живи дальше.
     
  • 2.137, Аноним, 23:42, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
      $sudo apt-get install links2
     
  • 1.39, Аноним, 19:28, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    т е вот что мы имеем могу ошибаться, ибо не совсем в теме эталонный Реакт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Онвоним, 19:29, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, пофиксили 100% утилизацию при просмотре видео на youtube, из-за чего браузер виснет намертво спустя пары секунд от начала видео? Нужно будет проверить...
    inb4: flash не установлен.
     
     
  • 2.55, Аноним, 19:49, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Комп небось с помойки принёс Ну так сходи туда ещё разок, принеси поновее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.101, Онвоним, 21:19, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Маркетолог интела Мне, пожалуйста, большой биг-мак и диетическую коллу Заводы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.135, пох, 23:36, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > AMD Ryzen 7 1700X, 64Gb RAM. Вот только окно браузера при просмотре тытрубы зависает

    ну и кто тут жертва маркетинга? У владельцев intel-based систем не зависает (даже и на моем древнем атоме воспроизводится, через пень-колоду и на минимальном разрешении, конечно)

    но ты покупай, покупай райзены, надо же amd тоже как-то сбывать свой неликвид.

     
  • 4.147, Anonymoustus, 00:31, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > inb4: AMD Ryzen 7 1700X, 64Gb RAM. Вот только окно браузера при
    > просмотре тытрубы зависает намертво целиком.

    Ололо.

    Хипсторская рекомендация «докупить ещё 256 ГБ оперативной памяти», надо полагать, здесь таки не будет уместна.

     
     
  • 5.150, Michael Shigorin, 00:45, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хипсторская рекомендация «докупить ещё 256 ГБ оперативной памяти»,
    > надо полагать, здесь таки не будет уместна.

    Ну почему, но тогда ещё пару EPYC'ов да любоваться NUMA node7 CPU(s):   28-31,60-63 ;-]

     
  • 2.59, НяшМяш, 19:51, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    media.webm.enabled = false
     
     
  • 3.105, Онвоним, 21:32, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хм, попробовал, перезапустил Но, к сожалению, без изменений Начинается воспрои... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.106, Онвоним, 21:34, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому пока спасаюсь связкой mpv + youtube-dl, но хочется жизни.
     
  • 2.132, Ю.Т., 23:28, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, пофиксили 100% утилизацию при просмотре видео на youtube, из-за чего браузер
    > виснет намертво спустя пары секунд от начала видео? Нужно будет проверить...
    > inb4: flash не установлен.

    ФФ 58 мягче работает с видео-стримом, чем 55-56 (30% вместо 100%).

     
  • 1.42, Аноним, 19:36, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Arch опаздывает(
     
     
  • 2.92, Аноним, 20:58, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в генте скопировать и переименовать ебилд в локальном овелее дело 5 мин уверен в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.95, Аноним, 21:02, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и вот я уже пишу из www-client/firefox-bin-58.0, делов то
     
  • 2.154, Аноним, 01:22, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже прошло 5 дней, а обнову не завезли Рекламировали арч как свежие программы в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, Крутой аноним, 19:44, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А кто-нибудь им пользуется? На Android он банально не умеет сделать
    так, чтобы не нужно было пользоваться горизонтальной прокруткой при чтении
    текста. А так в 2018 нужен браузер который позволяется обмениваться
    вкладками, закладками и т.д. между Desktop<->smartphone, то и на Desktop он пролетает.

    И в отсутствие такой базовой функциональности
    они делают двухпроходные компиляторы, новые языки программирования?

    Весь мир сошел с ума.

     
     
  • 2.61, НяшМяш, 19:53, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Firefox Sync есть уже давно и вроде как работает https support mozilla org en... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.119, Крутой аноним, 22:31, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Firefox Sync есть уже давно и вроде как работает.

    Вы не поняли посыл. Я знаю что есть firefox sync.
    Но системы синхронизации работают между одними и теми же браузерами.
    И раз на Android им пользоваться нельзя, а синхронизоваться Desktop Firefox <-> Android chrome
    он не может, то и на Desktop становиться бесполезным.

     
     
  • 4.120, paulus, 22:38, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >синхронизоваться Desktop Firefox <-> Android chrome он не может

    С луны свалился? Хром тоже так не может, выкинь его! ;)

     
  • 4.142, Аноним, 00:16, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > на Android им пользоваться нельзя

    Кто тебе, бедному, запретил?

     
  • 2.74, Crazy Alex, 20:00, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    учитывая, что они даже не сподобились сделать какую-то систему синхронизацити, н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, Аноним, 20:34, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы можно поднять свой ff-sync, хоть и нетривиально.
     
  • 1.75, Аноним, 20:07, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не люблю www.opennet.ru. opennet.ru намного удобнее.
     
  • 1.80, Онаним, 20:28, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > теперь автоматически открывается хост с "www."

    Что за бред? Почему вообще люди в 21-м веке до сих пор используют это www? Всегда раздражала необходимость прописывать поддержку этого атавизма на серверах.

     
     
  • 2.82, Аноним, 20:30, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Стандарт такой Вспомнили через 20 лет и добавили ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, Аноним, 20:41, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Стандарт такой.

    Какой ещё стандарт? Кем принят, с какой целью?

     
     
  • 4.133, Ю.Т., 23:31, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Стандарт такой.
    > Какой ещё стандарт? Кем принят, с какой целью?

    Считалось велми понеже, 20 лет назад, что без www это одно, а с www -- уже другое. Блажь, конечно.

     
  • 1.96, Аноним, 21:02, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жесты под онтопиком не починили?
     
  • 1.103, QuAzI, 21:26, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Изменена логика выбора сайта при наборе имени в адресной строке без уточнения протокола. Например, если набрать "opennet.ru", то откроется "https://www.opennet.ru", а не легковесная версия "http://opennet.ru" (для открытия без www теперь нужно явно указывать полный адрес с https:// или http://);

    а потом придёшь такой на сайт, а тебе в зависимости от того, как звёзды сошлись, откроется либо шыш, либо certificate error

    И ещё бесит что при IDN без schema:// вместо открытия сайта всегда в поиск выкидывает

     
  • 1.104, Хряк, 21:27, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >  если набрать "opennet.ru", то откроется "https://www.opennet.ru", а не легковесная версия "http://opennet.ru"

    Эту глупость можно как-то отключить?

     
     
  • 2.113, Аноним, 22:09, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот и новые векторы фингерпринтинга завезли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.125, Аноним, 23:11, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    да, если у тебя уже есть http opennet ru и не отключена история, то при наборе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.111, РастиРобот, 22:09, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то 58  заторMozilla  в сравнении с предыдущей...
     
     
  • 2.116, РастиРобот, 22:16, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Аааааа... оно выжрало все память и вывалилось в swap... и какая-то байда с интервалами твариться... пойду ковать дальше, потом баг репорт отправлю...
     
  • 2.118, БульдозерВова, 22:30, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тока тока релиз 58й опубликован, а наш отдел безопасности уже готовит отчёт о двух новых уязвимостях... как так то?
     
  • 1.114, Аноним, 22:12, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём аналог Spectre, только для jit, где вместо branch prediction buffer trainin... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.126, Michael Shigorin, 23:11, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нарушена обратная совместимость
    > Изменена логика

    Как, всего два перелома?

     
  • 1.128, Аноним, 23:18, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кому не нравится https www opennet ru - откройте наконец для себя RSS И в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.144, Michael Shigorin, 00:26, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > - откройте (наконец) для себя RSS.
    > И вы больше никогда не увидите глагне.

    Брр, давно открыл, а потом ещё и quiterss написали, которым их наконец можно читать по-человечески.  Но порой "так, всё нафиг" и именно что на мини-главную :)

     
  • 1.129, user, 23:21, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >логика выбора сайта при наборе имени в адресной строке без уточнения протокола

    Какие остались браузеры с гетеросексуальными разработчиками?

     
     
  • 2.134, Анонимус_с_ЛОРА, 23:35, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Links
     
     
  • 3.136, пох, 23:41, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Links

    они слепые, а не гетеросексуальные. (но ежели, ненароком, нащупают...)

     
  • 2.149, paulus, 00:37, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    NetSurf
     
  • 1.131, Kuromi, 23:26, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно не могу понять, почему нельзя полностью убрать поддержку data: протокола? От него давно уже никакой пользы, зато на всех почти помойках реклама нынче коируется через data: чтобы обходить блокировщики.
     
  • 1.148, paulus, 00:34, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики и переводчики не очень поработали над about:preferences#general под "Домашней страницей" просто каша из текста и типа кнопок.

    На некоторых сайтах проблемы с загружаемыми шрифтами (всякие значки юникода: лор, сезонвар и т.д.). Можно ли это исправить при помощи настроек браузера или это баг? В хромиум ок.

     
  • 1.151, tizen, 00:57, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как отключить автоматическое повяление стро "поиска по странице". Если  курсор не в строке ввода инабираешь слово то  вылазит  этастрока. Лучше бы автоматом  активировалась строка ввода поисковика. А поиск по странице должен активироваться по Ctrl+F.
    З.Ы. Бедная  лиса. Бы любимый браузер  после NetScape. Но сначала убили то, что создавалось из NetScape, а потоми вовсе сделали  "полностью свое"  никуда негодное *авно. отя конечно лучше гуглохрома с жОперой
     

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