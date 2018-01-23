23.01.2018 18:01  Релиз Firefox 58

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|2.122, iZEN, 22:52, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Без пульсы теперь вообще никак?
Что это?
% pkg info firefox
firefox-58.0_1,1
Name : firefox
Version : 58.0_1,1
Installed on : Sun Jan 21 13:34:00 2018 MSK
Origin : www/firefox
Architecture : FreeBSD:11:amd64
Prefix : /usr/local
Categories : ipv6 www
Licenses :
Maintainer : gecko@FreeBSD.org
WWW : http://www.mozilla.com/firefox
Comment : Web browser based on the browser portion of Mozilla
Options :
ALSA : off
BUNDLED_CAIRO : on
CANBERRA : off
DBUS : on
DEBUG : off
DTRACE : off
FFMPEG : on
GCONF : off
INTEGER_SAMPLES: off
JACK : off
LIBPROXY : off
OPTIMIZED_CFLAGS: on
PROFILE : off
PULSEAUDIO : off
SNDIO : on
TEST : off
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|3.124, rpm, 23:05, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Можно ещё кешировать прям jQuery.min.2.3.1.js какой-нибудь сквозь сайты) Правда, для этого
> прийдётся считать его хеш по-видимому.
Закешировал модифицированый вариант и волосы на опе рвешь от того, что денежки с карты утекли.
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|1.40, Онвоним, 19:29, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно, пофиксили 100% утилизацию при просмотре видео на youtube, из-за чего браузер виснет намертво спустя пары секунд от начала видео? Нужно будет проверить...
inb4: flash не установлен.
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|4.135, пох, 23:36, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> AMD Ryzen 7 1700X, 64Gb RAM. Вот только окно браузера при просмотре тытрубы зависает
ну и кто тут жертва маркетинга? У владельцев intel-based систем не зависает (даже и на моем древнем атоме воспроизводится, через пень-колоду и на минимальном разрешении, конечно)
но ты покупай, покупай райзены, надо же amd тоже как-то сбывать свой неликвид.
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|4.147, Anonymoustus, 00:31, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> inb4: AMD Ryzen 7 1700X, 64Gb RAM. Вот только окно браузера при
> просмотре тытрубы зависает намертво целиком.
Ололо.
Хипсторская рекомендация «докупить ещё 256 ГБ оперативной памяти», надо полагать, здесь таки не будет уместна.
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|5.150, Michael Shigorin, 00:45, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Хипсторская рекомендация «докупить ещё 256 ГБ оперативной памяти»,
> надо полагать, здесь таки не будет уместна.
Ну почему, но тогда ещё пару EPYC'ов да любоваться NUMA node7 CPU(s): 28-31,60-63 ;-]
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|2.132, Ю.Т., 23:28, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интересно, пофиксили 100% утилизацию при просмотре видео на youtube, из-за чего браузер
> виснет намертво спустя пары секунд от начала видео? Нужно будет проверить...
> inb4: flash не установлен.
ФФ 58 мягче работает с видео-стримом, чем 55-56 (30% вместо 100%).
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|1.47, Крутой аноним, 19:44, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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А кто-нибудь им пользуется? На Android он банально не умеет сделать
так, чтобы не нужно было пользоваться горизонтальной прокруткой при чтении
текста. А так в 2018 нужен браузер который позволяется обмениваться
вкладками, закладками и т.д. между Desktop<->smartphone, то и на Desktop он пролетает.
И в отсутствие такой базовой функциональности
они делают двухпроходные компиляторы, новые языки программирования?
Весь мир сошел с ума.
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|3.119, Крутой аноним, 22:31, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Firefox Sync есть уже давно и вроде как работает.
Вы не поняли посыл. Я знаю что есть firefox sync.
Но системы синхронизации работают между одними и теми же браузерами.
И раз на Android им пользоваться нельзя, а синхронизоваться Desktop Firefox <-> Android chrome
он не может, то и на Desktop становиться бесполезным.
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|1.80, Онаним, 20:28, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> теперь автоматически открывается хост с "www."
Что за бред? Почему вообще люди в 21-м веке до сих пор используют это www? Всегда раздражала необходимость прописывать поддержку этого атавизма на серверах.
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|4.133, Ю.Т., 23:31, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Стандарт такой.
> Какой ещё стандарт? Кем принят, с какой целью?
Считалось велми понеже, 20 лет назад, что без www это одно, а с www -- уже другое. Блажь, конечно.
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|1.103, QuAzI, 21:26, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Изменена логика выбора сайта при наборе имени в адресной строке без уточнения протокола. Например, если набрать "opennet.ru", то откроется "https://www.opennet.ru", а не легковесная версия "http://opennet.ru" (для открытия без www теперь нужно явно указывать полный адрес с https:// или http://);
а потом придёшь такой на сайт, а тебе в зависимости от того, как звёзды сошлись, откроется либо шыш, либо certificate error
И ещё бесит что при IDN без schema:// вместо открытия сайта всегда в поиск выкидывает
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|1.129, user, 23:21, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>логика выбора сайта при наборе имени в адресной строке без уточнения протокола
Какие остались браузеры с гетеросексуальными разработчиками?
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|1.131, Kuromi, 23:26, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Одно не могу понять, почему нельзя полностью убрать поддержку data: протокола? От него давно уже никакой пользы, зато на всех почти помойках реклама нынче коируется через data: чтобы обходить блокировщики.
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|1.148, paulus, 00:34, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Разработчики и переводчики не очень поработали над about:preferences#general под "Домашней страницей" просто каша из текста и типа кнопок.
На некоторых сайтах проблемы с загружаемыми шрифтами (всякие значки юникода: лор, сезонвар и т.д.). Можно ли это исправить при помощи настроек браузера или это баг? В хромиум ок.
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|1.151, tizen, 00:57, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как отключить автоматическое повяление стро "поиска по странице". Если курсор не в строке ввода инабираешь слово то вылазит этастрока. Лучше бы автоматом активировалась строка ввода поисковика. А поиск по странице должен активироваться по Ctrl+F.
З.Ы. Бедная лиса. Бы любимый браузер после NetScape. Но сначала убили то, что создавалось из NetScape, а потоми вовсе сделали "полностью свое" никуда негодное *авно. отя конечно лучше гуглохрома с жОперой
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