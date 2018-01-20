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20.01.2018 10:44  Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre

Компания Red Hat отозвала обновление пакетов с микрокодом (microcode_ctl и linux-firmware), выпущенное 16 января для устранения второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715). В качестве причины отмены обновления называются проблемы со стабильностью, которые были выявлены в результате дополнительного тестирования и жалоб клиентов. На некоторых системах обновление микрокода приводило к невозможности загрузки.

Для блокирования CVE-2017-5715 пользователям рекомендуется использовать обновление прошивок, предоставленных для конкретных систем производителями CPU и оборудования. Напомним, что уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) и второй вариант уязвимости Spectre (CVE-2017-5715) могут быть целиком закрыты на уровне операционной системы (патчи KPTI и retpoline). Второй вариант Spectre также устраним на уровне обновления микрокода. Для устранения первого варианта Spectre (CVE-2017-5753) необходима пересборка приложений и ядра модифицированным компилятором с поддержкой подстановки опкода LFENCE. Компания Intel проинформирована о возникновении проблем с новым микрокодом и пытается разобраться в их причинах.

  1. Главная ссылка к новости (https://ma.ttias.be/red-hat-re...)
  2. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  3. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  4. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
  5. OpenNews: Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell
  6. OpenNews: Ошибка в обновлении ядра в Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: spectre, redhat
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  • 1.1, Аноним, 11:29, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Так может быть полностью закрыт Spectre или нет?
     
     
  • 2.2, werwolf, 11:32, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +15 +/
    может, обновлением микрокода, которое intel написали левой пяткой и оно чуть ли не хуже чем сама уязвимость.. ждём нового обновления
     
  • 2.3, Аноним, 11:32, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    Надо узнать у Михаила Шигорина, я думаю они уже закрыли уязвимость в Альте.
     
     
  • 3.4, Michael Shigorin, 11:33, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Нет.
     
     
  • 4.6, Аноним, 12:30, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +48 +/
    ШИГОРИНА ОТВЕТ
     
     
  • 5.8, username, 13:45, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вголосину просто
     
     
  • 6.26, pavlinux, 21:18, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кобыла чтоль?
     
  • 3.5, Sluggard, 11:47, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Давно в Альте пишут микрокод для процессоров от Intel?
     
     
  • 4.13, Аноним, 16:11, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    В альте так или иначе пишут весь софт на этой планете Включая виндоуз и макосик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, Anonymoustus, 23:50, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой комментарий про иконы и молитвы кое-кто православненько удалил. :)
     
  • 2.16, bircoph, 16:34, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Spectre 8212 это целый класс уязвимостей, и сами авторы двух опубликованных C... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 17:28, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну обновление микрокода делает процессор более тупым в частности говоря про l... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:05, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что там со Spectre V1 Есть какие-нибудь патчи С ядром 4 14 14 PoC все еще ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 16:22, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надо пересобирать ядро с gcc 7 3 или gcc 7 2 repoline патчи Релиз кандидат вы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 14:26, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Автору - из заголовка нельзя понять отменил для устранения уязвимости или обнов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 14:45, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё перепутали Читайте mitigation https github com speed47 spectre-meltdown-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 15:25, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще опасность Spectre сильно преувеличена и искусственно раздута Если не счи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 16:29, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Интелу после их фундаментального срочно потребовалось найти хоть что-то, но чтоб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 17:41, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    в браузерах прибили -- ну молодцы, right а кто будет прибивать менее популярны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 18:15, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В компиляторы патчи прилетят со временем от Spectre v2 уже в gcc 7 3 Просто о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Xasd, 18:51, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В компиляторы патчи прилетят со временем

    это не избавит от v1 -- автоматичкски. (вообще говоря v2 можно даже и не испавравлять -- толку от его исправления.. самоё стрёмное это v1 )

    разумеется всякие новые конструкции типа __builtin_load_no_speculate() -- помогут авторам реализовать исправления (v1) в их программах...

    ...но сами собой-то вызовы __builtin_load_no_speculate() не вставятся. :-)

    их люди должны вручную понавставлять в свои программы (заместо spectre-подверженных блоков) в те места где они должны быть по смыслу

     
  • 2.21, лж, 18:39, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >остаётся что-то уровня local root, которых в год с десяток находят

    Только их закрывают за минимальное время и с минимальными усилиями. А тут дырка останется и пол ядра переписали (сколько ещё дыр вылезет на этой почве?)

     
     
  • 3.23, iPony, 19:01, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    нужно глубже! https://skyfallattack.com
     
  • 1.20, manster, 18:32, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Теперь кроме "не выбрасывайте старые железки", можно вполне добавить: "не выбрасывайте старые ядра" ....

    По крайней мере - выборочно не удалять и оставлять в качестве альтернативной загрузки.

     
     
  • 2.24, Xasd, 19:01, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Теперь кроме "не выбрасывайте старые железки", ...

    ну и с какой же это целью их следует не выбрасывать? :-)

    (про ядра я даже молчу -- кому в голову придёт не обновиться)

     
  • 2.27, Аноним, 22:29, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Причём здесь ядра, если речь о микрокоде Ядра-то по умолчанию старые ни в одном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, pavlinux, 23:18, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    микрокод без ядра бесполезен, ядро без микрокода тоже.
    Вывод: c 3 января ничего не поменялось

     

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