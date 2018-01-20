20.01.2018 10:44  Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre

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|4.22, Xasd, 18:51, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В компиляторы патчи прилетят со временем
это не избавит от v1 -- автоматичкски. (вообще говоря v2 можно даже и не испавравлять -- толку от его исправления.. самоё стрёмное это v1 )
разумеется всякие новые конструкции типа __builtin_load_no_speculate() -- помогут авторам реализовать исправления (v1) в их программах...
...но сами собой-то вызовы __builtin_load_no_speculate() не вставятся. :-)
их люди должны вручную понавставлять в свои программы (заместо spectre-подверженных блоков) в те места где они должны быть по смыслу
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|2.21, лж, 18:39, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>остаётся что-то уровня local root, которых в год с десяток находят
Только их закрывают за минимальное время и с минимальными усилиями. А тут дырка останется и пол ядра переписали (сколько ещё дыр вылезет на этой почве?)
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|1.20, manster, 18:32, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Теперь кроме "не выбрасывайте старые железки", можно вполне добавить: "не выбрасывайте старые ядра" ....
По крайней мере - выборочно не удалять и оставлять в качестве альтернативной загрузки.
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|2.24, Xasd, 19:01, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Теперь кроме "не выбрасывайте старые железки", ...
ну и с какой же это целью их следует не выбрасывать? :-)
(про ядра я даже молчу -- кому в голову придёт не обновиться)
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