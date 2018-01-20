20.01.2018 10:44  Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre

Компания Red Hat отозвала обновление пакетов с микрокодом (microcode_ctl и linux-firmware), выпущенное 16 января для устранения второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715). В качестве причины отмены обновления называются проблемы со стабильностью, которые были выявлены в результате дополнительного тестирования и жалоб клиентов. На некоторых системах обновление микрокода приводило к невозможности загрузки.

Для блокирования CVE-2017-5715 пользователям рекомендуется использовать обновление прошивок, предоставленных для конкретных систем производителями CPU и оборудования. Напомним, что уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) и второй вариант уязвимости Spectre (CVE-2017-5715) могут быть целиком закрыты на уровне операционной системы (патчи KPTI и retpoline). Второй вариант Spectre также устраним на уровне обновления микрокода. Для устранения первого варианта Spectre (CVE-2017-5753) необходима пересборка приложений и ядра модифицированным компилятором с поддержкой подстановки опкода LFENCE. Компания Intel проинформирована о возникновении проблем с новым микрокодом и пытается разобраться в их причинах.



