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17.01.2018 11:43  Verizon стал платиновым участником Linux Foundation и присоединился к разработке ONAP

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании Verizon, которая получила статус платинового участника. Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов (для сравнения, взнос золотого участника - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год). Кроме Verizon в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.

Verizon примет участие в разработке проекта ONAP (Open Network Automation Platform), нацеленного на создание платформы для автоматизации и оркестровки сетевой инфраструктуры, позволяющей упростить развёртывание программно-конфигурируемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) для провайдеров сетевых сервисов, кабельных сетей и облачных систем. ONAP также предоставляет средства для проектирования, создания, оркестровки, мониторинга и обслуживания виртуальных сетевых функций (VNF, Virtual Network Functions) в программно-конфигурируемых сетевых окружениях.



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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, foudation
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  • 1.2, Пиони, 12:28, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Интересно, что MS платиновый, а Google только серебряный
     
     
  • 2.12, EHLO, 13:54, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    >Интересно, что MS платиновый

    Всё что надо знать про эту организацию

     
  • 2.13, Аноним, 13:55, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Microsoft — лучший друг опенсорца.
     
     
  • 3.26, Аноним, 18:42, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ага, а патологоанатом - человека!
     
     
  • 4.36, Джон Ленин, 22:11, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ...лучший друг здорового курильщика!
     
  • 1.4, Анотоним, 12:46, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я вегда думал что статус зависит от внесенной ПОЛЬЗЫ, а оказывается его можно просто купить ЗА ДЕНЬГИ.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 12:48, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А деньги, надо полагать, бесполезны?
     
     
  • 3.7, НяшМяш, 12:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я бы сказал, что деньги куда лучше, ведь их можно заплатить программисту, который действительно хочет внести полезный вклад. Если бы статус участников определялся их пользой - то вскоре мы бы получили очередной виндоуз, ведь все мы знаем, какой системный код пишет майкрософт.
     
     
  • 4.8, Аноним, 13:02, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Рабы на галерах и шлюпках тоже любят деньги. Как и аутсорсинг в Индии/Китае.
     
  • 4.11, Анотоним, 13:44, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Я бы сказал, что деньги куда лучше, ведь их можно заплатить программисту,

    Нескромный вопрос - много тебе заплатило  Linux Foundation?

     
     
  • 5.33, _, 21:20, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вдруг я не программер, а лоер?! Оппа! :-)
     
  • 4.27, Аноним, 18:46, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В капитализме желание делать что-то отличное от выгоды выглядит по меньшей мере ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 21:01, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, все вы тут знаете Это к бабке не ходить Междусобойчик пускающих слюни безм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, _, 21:21, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Атас! Ылита в трэди! :-))))
     
  • 5.35, Аноним, 21:52, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А неплохо подгорело у эксперта https github com torvalds linux blob 2bf16b7... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Andrey Mitrofanov, 13:07, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А деньги, надо полагать, бесполезны?

    Когда проприертарии собираются в кучку, консортят промышленно, скидываются по копеечке для достижения _своих_ целей... Да, для _меня_ это совершенно не полезно и вредно. Практически полностью.

    Пусть донатят публичным нко -- без "strings attached" и собственных "agendas", платных "board member"-ов и проч.коррупции.

    FSF, SFLC  --  меня устроило бы.

     
     
  • 4.16, Blind Vic, 14:49, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пусть донатят публичным нко

    Я им передам. Им, наверное, очень интересно узнать ваше мнение, куда вкладывать их деньги.

     
  • 3.10, Анотоним, 13:42, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Беда только в том, что эти деньги достаются не энтузиастам-программистам, а юристам-менеджерам.
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 12:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Я вегда думал что статус зависит от внесенной ПОЛЬЗЫ, а оказывается его

    Ты неправильно думал. Чего LF продаёт, то они и покупают.

    Бордель. В составе группы. Корпораций-нечеловеков.

    > можно просто купить ЗА ДЕНЬГИ.

    См.разницу между [американскими налоговыми скидками для НКО по] пп.501(c)3 и 501(c)6 [налогового чего-то там кодекса].
      [B] http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108941.html#219 [/B]

     
  • 2.15, Аноним, 14:49, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ПОЛЬЗА, между прочим, давольно размыта Её как, как раньше, по строкам кода изме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Andrey Mitrofanov, 14:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ПОЛЬЗА, между прочим, давольно размыта? Её как, как раньше, по строкам кода
    > измерять?

    Попробуй по 4 свободам
    https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
    или "4 буквам"
    https://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html
    померять. Потом расскажешь[I]!

     
     
  • 4.22, Аноним, 15:25, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты уже отказался от детей как советовал человек слон GPL самая унылая и зажопн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Andrey Mitrofanov, 15:28, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ты уже отказался от детей как советовал человек слон ?

    Нет. Твои родители, я вижу, тоже. Слаб человек.

    > GPL самая унылая и зажопная лицензия которую можно придумать, да еще и
    > вирусная.

    О! GPL работает. Пригорает напалмом.

    Хо-ро-шо.

    Прими-акцептуй ещё этих мягких французских EULA-ов -- и отпустит.

     
     
  • 6.30, Аноним, 19:35, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    по себе судишь хотя стоит почитать твои посты видно что твори родители забыли о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.28, Аноним, 19:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GPL самая классная и правильная лицензия для моих открытых программ, подходит лу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Rooft, 14:13, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    История о том, как лисы подрядились на птицеферме сторожами поработать.
     
  • 1.19, Аноним, 14:59, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так выглядит лоббизм в айти?
     
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov, 15:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так выглядит лоббизм в айти?

    Лоббизм "выглядит" в табачном, в военном...

    А айти ваши так -- на побегушках, подай-принеси-чего-изволите.

     
  • 2.24, ыы, 15:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет. Так выглядит нечто иное.

    Есть три модели инновационного развития. Две из них скажем так, более классические, а третья- появилась относительно недавно (по историческим масштабам).
    Связана она с так называемой открытой моделью разработки.
    Это когда состоятельные компании, вместо того чтобы заниматься разработкой индивидуально- занимаются ею сообща. Выгода их заключается в том, что они не являются конкурентами в принципиальных областях.

    Обратите внимание, в совет директоров некоммерческой организации курирующей разработку в перспективной отрасли входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.
    У этих компаний есть похожие продукты, но основной доход они получают в неконкурирующих областях.
    Сферы интересов поделены, и можно без опаски заниматься разработкой сообща.

    А лоббизм - это нечто совсем иное :)

     
     
  • 3.29, Аноним, 19:34, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выгода тем кто не конкурирует, а вступил в сообщество То есть если все все всту... весь текст скрыт [показать]
     

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