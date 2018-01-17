17.01.2018 11:43  Verizon стал платиновым участником Linux Foundation и присоединился к разработке ONAP

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|1.4, Анотоним, 12:46, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Я вегда думал что статус зависит от внесенной ПОЛЬЗЫ, а оказывается его можно просто купить ЗА ДЕНЬГИ.
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|3.7, НяшМяш, 12:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я бы сказал, что деньги куда лучше, ведь их можно заплатить программисту, который действительно хочет внести полезный вклад. Если бы статус участников определялся их пользой - то вскоре мы бы получили очередной виндоуз, ведь все мы знаем, какой системный код пишет майкрософт.
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|4.11, Анотоним, 13:44, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Я бы сказал, что деньги куда лучше, ведь их можно заплатить программисту,
Нескромный вопрос - много тебе заплатило Linux Foundation?
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|3.9, Andrey Mitrofanov, 13:07, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А деньги, надо полагать, бесполезны?
Когда проприертарии собираются в кучку, консортят промышленно, скидываются по копеечке для достижения _своих_ целей... Да, для _меня_ это совершенно не полезно и вредно. Практически полностью.
Пусть донатят публичным нко -- без "strings attached" и собственных "agendas", платных "board member"-ов и проч.коррупции.
FSF, SFLC -- меня устроило бы.
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|5.23, Andrey Mitrofanov, 15:28, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ты уже отказался от детей как советовал человек слон ?
Нет. Твои родители, я вижу, тоже. Слаб человек.
> GPL самая унылая и зажопная лицензия которую можно придумать, да еще и
> вирусная.
О! GPL работает. Пригорает напалмом.
Хо-ро-шо.
Прими-акцептуй ещё этих мягких французских EULA-ов -- и отпустит.
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|2.24, ыы, 15:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Нет. Так выглядит нечто иное.
Есть три модели инновационного развития. Две из них скажем так, более классические, а третья- появилась относительно недавно (по историческим масштабам).
Связана она с так называемой открытой моделью разработки.
Это когда состоятельные компании, вместо того чтобы заниматься разработкой индивидуально- занимаются ею сообща. Выгода их заключается в том, что они не являются конкурентами в принципиальных областях.
Обратите внимание, в совет директоров некоммерческой организации курирующей разработку в перспективной отрасли входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.
У этих компаний есть похожие продукты, но основной доход они получают в неконкурирующих областях.
Сферы интересов поделены, и можно без опаски заниматься разработкой сообща.
А лоббизм - это нечто совсем иное :)
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