17.01.2018 11:43  Verizon стал платиновым участником Linux Foundation и присоединился к разработке ONAP

Нет. Так выглядит нечто иное. Есть три модели инновационного развития. Две из них скажем так, более классические, а третья- появилась относительно недавно (по историческим масштабам).

Связана она с так называемой открытой моделью разработки.

Это когда состоятельные компании, вместо того чтобы заниматься разработкой индивидуально- занимаются ею сообща. Выгода их заключается в том, что они не являются конкурентами в принципиальных областях. Обратите внимание, в совет директоров некоммерческой организации курирующей разработку в перспективной отрасли входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.

У этих компаний есть похожие продукты, но основной доход они получают в неконкурирующих областях.

Сферы интересов поделены, и можно без опаски заниматься разработкой сообща. А лоббизм - это нечто совсем иное :)

