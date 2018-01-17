17.01.2018 09:12  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6, в котором отмечено 7 исправлений и устранено 12 уязвимостей (максимальная степень опасности CVSS Score 8.8), в том числе добавлена защита от проведения атаки Spectre. Не связанные с безопасностью изменения: Проведена оптимизация интерфейса для экранов с высоким разрешением;

В GUI устранено повреждение содержимого экрана при изменении разрешения экрана хост-системы;

Увеличен предлагаемый размер диска при создании виртуальных машин для Windows 7 и более новых версий;

Устранена проблема при использовании 256MB видеопамяти в виртуальных машинах в режиме "raw";

Добавлена поддержка воспроизведения и записи звука в госетвых системах с macOS;

Улучшена синхронизация звука в гостевых системах с Windows 10;

На хост-системах с Linux устранена проблема, приводившая к недоступности мини-панели Xfce.



