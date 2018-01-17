17.01.2018 09:12  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6, в котором отмечено 7 исправлений и устранено 12 уязвимостей (максимальная степень опасности CVSS Score 8.8), в том числе добавлена защита от проведения атаки Spectre.
Не связанные с безопасностью изменения:
что с производительностью?
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113324.html#4
...накой было делать отдельную новость, когда субж и так в
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47920
ежемесячном сборнике ошибок оракеле опубликован??
... не благодари! :)
Они не влияют на призводительность того, что не касается графики. Курсовой ты наш.
Вам не http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47920 сюда.