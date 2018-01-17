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17.01.2018 09:12  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6, в котором отмечено 7 исправлений и устранено 12 уязвимостей (максимальная степень опасности CVSS Score 8.8), в том числе добавлена защита от проведения атаки Spectre.

Не связанные с безопасностью изменения:

  • Проведена оптимизация интерфейса для экранов с высоким разрешением;
  • В GUI устранено повреждение содержимого экрана при изменении разрешения экрана хост-системы;
  • Увеличен предлагаемый размер диска при создании виртуальных машин для Windows 7 и более новых версий;
  • Устранена проблема при использовании 256MB видеопамяти в виртуальных машинах в режиме "raw";
  • Добавлена поддержка воспроизведения и записи звука в госетвых системах с macOS;
  • Улучшена синхронизация звука в гостевых системах с Windows 10;
  • На хост-системах с Linux устранена проблема, приводившая к недоступности мини-панели Xfce.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.4 с устранением зависания на экране входа GNOME
  4. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.2
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним, 10:11, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > защита от проведения атаки Spectre.

    что с производительностью?

     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 10:17, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    >>Spectre.
    > что с производительностью?

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113324.html#4

    ...накой было делать отдельную новость, когда субж и так в
       http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47920
    ежемесячном сборнике ошибок оракеле опубликован??

     
  • 2.8, alltiptop, 13:22, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Виртуалбоксу производительность не грозит, можно не беспокоиться
     
  • 1.3, Аноним, 10:19, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    После обновления additionals в гостевой системе - крыса перестала работать Мде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:19, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Починили так починили ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Онвоним, 10:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Нет крысы - нет панели.
    Нет панели - нет проблем с панелью.
    Нет проблем - нет проблем.
     
     
  • 4.23, _, 21:00, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет проблем - нет крыс.
    Нет крысы - ...

    ... не благодари! :)

     
  • 2.6, Аномномномнимус, 11:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Оно и без WM крайне плохо работает, откровенно говоря
     
     
  • 3.19, Oxhorn, 17:19, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WM? Windows Moviemaker? Он то что тебе сделал?
     
     
  • 4.22, Аномномномнимус, 19:09, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще Window Manager, но мне регулярно пишут комменты люди с мозгом изнасилованным в Moviemaker. Не знаю, что я им сделал
     
  • 2.12, КО, 15:10, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В прошлом выпуске гнома починили, теперь и до крфсы очередь дошла. :)
    Интересно, какой DE починять последним?
     
  • 1.7, Аноним, 12:04, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Однозначно самые интересные изменения ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, metakeks, 13:32, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Кто жалуется на производительность Вы в курсе, что vm guest additions надо уста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, iPony, 14:37, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > vm guest additions надо установить

    Они не влияют на призводительность того, что не касается графики. Курсовой ты наш.

     
  • 1.10, Аноним, 14:20, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто установил эту версию, проверьте Устранили-ли проблему со снятием скриншотов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, soarin, 16:41, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверил - сохраняет просто чёрный фон :D
    Так и надо?
     
     
  • 3.18, Аноним, 16:51, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    soarin, спасибо Нет конечно, снимок экрана должен быть нормальный, в формате ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, soarin, 17:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нашёл https://www.virtualbox.org/ticket/11758
     
  • 1.13, Аноним, 15:20, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в VirtualBox 5 1 32 released January 15th 2018 добавили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 15:22, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> добавлена защита от проведения атаки Spectre.
    > А в VirtualBox 5.1.32 (released January 15th 2018) добавили?

    Вам не http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47920 сюда.

     
     
  • 3.16, Аноним, 15:32, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ok, спасибо.
     
  • 1.14, Аноним, 15:21, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В новых версиях проблемы с восстановлением снапшотов при активированном usb Отк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, soarin, 17:28, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну стабильностью прям пышет эта версия. Сейчас вот при выключении зависла намертво.
     
  • 1.24, Аноним, 21:31, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зря обновил Не поверите, но одна из машин - Ubuntu server 16 04 - БЕЗ ГРАФИКИ -... весь текст скрыт [показать]
     

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