13.01.2018 19:29  В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор

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|3.20, Аноним84701, 21:32, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> И, кстати, он у меня остался неувеличеным... =) М.б. от версии браузера зависит.
Поэтому первым делом выставляю в браузере дефолтные и минимальные размеры шрифтов.
А то, перефразируя первого комментатора, "полон гениев дизайна и юзабилити интернет помой^W мирок".
В стилях опеннта вроде бы сейчас [CODE]
TEXTAREA, INPUT, SELECT {
font-size: 10pt;
[/CODE]
Но не вижу разницы в мидоре и огнелисе, а значит, все еще меньше (для меня комфортного) минимума.
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|3.24, rust, 22:00, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Ну с тех пор как бы 4 года прошло. Что же они так долго? И разве при покупке компании такии вопросы не обговариваются?
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|4.36, Crazy Alex, 23:10, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Не смешите. Хорошо, что они вообще сподобились аудит провести. А чтобы что-то обговаривать - о его существовании надо знать. А тут код десятилетней давности (на момент покупки) после нескольких реорганизаций.
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|1.9, anomymous, 20:30, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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>>> Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения
>>> бэкдор был внедрён в 2004
За**ись. Раззвездяйство на марше.
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|1.10, Вася, 20:37, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Эвона как... Пошёл я всё проверять. У меня полная линейка этого добра. как раз в период ИБМ укладывается
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|1.15, Sluggard, 21:01, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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> Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения других компаний.
Хорошая практика. Интересно, все ли так делают.
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|3.35, Sluggard, 22:56, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Иные покупатели продукции Lenovo были бы не прочь сделать так же, проверив
> прошивку еще раз после внесенной правки - но кто ж им
> даст?
Скорее всего — никто и никогда. Так и живём. (
Странно, что в МежДелМаше не нашли этот бэкдор за время владения. Хотя может и нашли.
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|3.39, Sluggard, 23:15, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Далеко не все. Я бы сказал - это крайняя редкость.
Ну не может же им быть совсем поровну. Это ведь и самой компании-приобретателю может боком выйти, если она что-то начнёт внутри себя использовать.
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|4.47, Crazy Alex, 00:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Им не совсем поровну. Просто аудит - это трата приличных ресурсов без явных выгод. Пропихнуть подобные вещи всегда очень сложно - будь это какой-то крупный рефакторинг, покрытие тестами с нуля какого-то легаси, документирование с нуля того же легаси и подобное. Если новый проект создаётся - там проще убедить делать по уму, а со старьём...
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|1.18, vantoo, 21:20, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Бэкдор просуществовал 14 лет, пройдя через четыре корпорации, прежде чем был выявлен. Это все вам нужно знать о секьюрности в проприетарных продуктах крупных корпораций.
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|2.23, Sluggard, 21:40, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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По соседству же новость про Ubuntu:
> приводящих к повреждению прошивки некоторых моделей ноутбуков Lenovo, Acer, Dell, HP и Toshiba
Так что Шаттл-в-рот не только Ленове подгадил. )
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|3.27, arisu, 22:36, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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поскольку для любых корпорастов всегда работает презумпция виновности, то всё было так: какой‐то security researcher нашёл и пригрозил сделать disclosure. после чего ленова быстренько «нашла» сама.
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|3.34, Sluggard, 22:53, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Леново в последнее время не очень, особенно со совими ноутбуками, но тут
> она все же нашла т обнародовала данные. Это плюс, а не
> минус.
А что такое с их ноутбуками?
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|7.45, Sluggard, 00:14, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не от убунты, а от Intel SPI.
Тем не менее с этим включённым драйвером в ядре отличилась только Убунта и только 17.10
Каким боком тут Lenovo — вообще непонятно. Защиту от каждого рукожопого разраба из Каноникл не предусмотришь.
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|9.48, Sluggard, 00:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Биос не должен слетать после любого плохо написанного драйвера. Виноват леново потому
> как сделал всё хреново.
Там пострадала не только Ленка же. Ну и судя по цитате «лочится на запись микросхема SPI Flash. По всей видимости, это происходит при посредстве вышеупомянутого модуля ядра, поскольку только он один и способен к таким действиям (для этого в т.ч. и был написан)» влияние этого драйвера на SPI Flash — вещь штатная. Нахрена включать недописанное неоттестированное гуано в ядро, и выпускать с этим ядром свежую версию _десктопного_ дистра — непонятно.
У меня, если что, находящийся в списке Lenovo Z51-70 — и как-то прекрасно он себя чувствует с openSUSE Tumbleweed.
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|11.51, Sluggard, 00:43, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Почему тогда не все ноутбуки подохли от этого драйвера?
Потому что у всех свои биосы. А с появлением уефи зоопарк только разросся. Соль в том, что Ленка хоть и пострадала сильнее всех, пострадала не только она. И только от одной версии одного дистрибутива.
Не знаю, что они там сейчас совместно нарешают с Каноникал, но хочется верить в неповторение факапа. О замене ноутов (точнее микросхем в них) постравшим как-то даже мечтать не приходится.
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|13.55, Sluggard, 01:15, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А можно без сослагательного наклонения? Не прилетела, как не прилетела никому, кроме убунтушников. И теперь, надо думать, не прилетит.
Так что мои действия остаются прежними — я сплю спокойно, запариваясь только на тему обгадившегося с эпичными дырами Intel.
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|10.56, Sluggard, 01:16, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Должен. Драйвер - это режим ядра, если даже из режима ядра ннльзя
> переписать прошивку - то не нужен мне такой компьютер.
А вот, кстати, да. Без этого ведь и микрокод из самой ОС нельзя было бы обновлять.
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