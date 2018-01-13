The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.01.2018 19:29  В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор

Компания Lenovo сообщила о выявлении бэкдора (CVE-2017-3765) в операционной системе ENOS (Enterprise Network Operating System), которая поставляется в некоторых моделях коммутаторов Lenovo и IBM (Flex System Fabric, RackSwitch и BladeCenter). Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения других компаний. Получив управление злоумышленник мог изменить произвольные настройки, в том числе организовать зеркалирование и анализ трафика или нарушить нормальную работу инфраструктуры.

Найденный бэкдор позволял получить доступ к интерфейсу управления коммутатором с правами администратора, используя предопределённые учётные данные, уникальные для каждого коммутатора. Бэкдор действовал при входе через ssh, telnet, последовательный порт или web-интерфейс, в случае выполнения определённых условий в сочетании с комбинацией из локальной аутентификации и аутентификации через RADIUS или TACACS+. Подробности о методе активации бэкдора не приводятся.

Изучение истории изменения кодовой базы показало, что бэкдор был внедрён в 2004 году во время, когда разработкой ENOS занималась компания Nortel. Механизм был добавлен в ответ на запрос одного из OEM-клиентов. В 2006 году подразделение было выделено в отдельную компанию BLADE Network Technologies, которую в 2010 году поглотил IBM, а в 2014 году связанные c коммутаторами активы были куплены Lenovo. Для проблемных устройств подготовлено обновление прошивки.

  1. Главная ссылка к новости (https://support.lenovo.com/ru/...)
  2. OpenNews: Обход искусственной привязки аккумуляторов в ноутбуках Lenovo
  3. OpenNews: Lenovo уличили в предустановке ПО, подменяющего сертификаты для HTTPS
  4. OpenNews: В межсетевых экранах Juniper выявлен бэкдор с функциями расшифровки трафика VPN
  5. OpenNews: В межсетевых экранах FortiGate выявлен бэкдор
  6. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lenovo, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.3, Аноним, 19:55, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Полон опастостей IT-мирок Кстати, зачем увеличили шрифт в textarea Ни у кого, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Atterratio, 20:40, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Я не жаловался, но мне тоже нравится покрупнее шрифт.
     
     
  • 3.22, Аноним, 21:38, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Алукард, скажи 8220 Give that bitch a cannon, bitches love cannons 8221 P S... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 21:01, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я не жаловался только потому что обычно это не имеет смысла И, кстати, он у мен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним84701, 21:32, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И, кстати, он у меня остался неувеличеным... =) М.б. от версии браузера зависит.

    Поэтому первым делом выставляю в браузере дефолтные и минимальные размеры шрифтов.
    А то, перефразируя первого комментатора, "полон гениев дизайна и юзабилити интернет помой^W мирок".

    В стилях опеннта вроде бы сейчас [CODE]
    TEXTAREA, INPUT, SELECT {
        font-size: 10pt;
    [/CODE]
    Но не вижу разницы в мидоре и огнелисе, а значит, все еще меньше (для меня комфортного) минимума.

     
     
  • 4.42, Аноним, 23:54, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перечитайте прокэшированные CSS JavaScript через Ctrl R, тогда шрифт увеличится ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.58, Аноним84701, 01:54, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если перейти по ссылке с главной страницы на новость, разрешить JS и использоват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 19:58, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И, конечно же, Lenovo только сейчас его обнаружила.
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:06, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    До 2014 года не считается ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, rust, 22:00, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну с тех пор как бы 4 года прошло. Что же они так долго? И разве при покупке компании такии вопросы не обговариваются?
     
     
  • 4.36, Crazy Alex, 23:10, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не смешите. Хорошо, что они вообще сподобились аудит провести. А чтобы что-то обговаривать - о его существовании надо знать. А тут код десятилетней давности (на момент покупки) после нескольких реорганизаций.
     
  • 1.5, Аноним, 20:02, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Данные на ОЕМ клиента в студию Данные на конкретных исполнителей кодеры, кто р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Crazy Alex, 23:11, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Какая разница? 14 лет прошло уже
     
  • 2.53, Аноним, 01:09, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    NSA. Ищи думаете, что они не могут лыть клиентом? Нет бекдора - нет госзаказа.
     
  • 1.7, Аноним, 20:12, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    уникальные для каждого коммутатора
     
  • 1.8, Аноним, 20:17, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    10 бэкдоров из 10!!
     
  • 1.9, anomymous, 20:30, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения
    >>> бэкдор был внедрён в 2004

    За**ись. Раззвездяйство на марше.

     
  • 1.10, Вася, 20:37, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Эвона как... Пошёл я всё проверять. У меня полная линейка этого добра. как раз в период ИБМ укладывается
     
  • 1.12, th3m3, 20:42, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как говорится, праздники продолжаются, дырки открываются! Вот это начало года!
     
  • 1.15, Sluggard, 21:01, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения других компаний.

    Хорошая практика. Интересно, все ли так делают.

     
     
  • 2.33, тоже Аноним, 22:51, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Иные покупатели продукции Lenovo были бы не прочь сделать так же, проверив прошивку еще раз после внесенной правки - но кто ж им даст?
     
     
  • 3.35, Sluggard, 22:56, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Иные покупатели продукции Lenovo были бы не прочь сделать так же, проверив
    > прошивку еще раз после внесенной правки - но кто ж им
    > даст?

    Скорее всего — никто и никогда. Так и живём. (
    Странно, что в МежДелМаше не нашли этот бэкдор за время владения. Хотя может и нашли.

     
  • 2.38, Crazy Alex, 23:13, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Далеко не все. Я бы сказал - это крайняя редкость.
     
     
  • 3.39, Sluggard, 23:15, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Далеко не все. Я бы сказал - это крайняя редкость.

    Ну не может же им быть совсем поровну. Это ведь и самой компании-приобретателю может боком выйти, если она что-то начнёт внутри себя использовать.

     
     
  • 4.47, Crazy Alex, 00:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Им не совсем поровну. Просто аудит - это трата приличных ресурсов без явных выгод. Пропихнуть подобные вещи всегда очень сложно - будь это какой-то крупный рефакторинг, покрытие тестами с нуля какого-то легаси, документирование с нуля того же легаси и подобное. Если новый проект создаётся - там проще убедить делать по уму, а со старьём...
     
     
  • 5.49, Sluggard, 00:30, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В общем, всё печально и безрадостно.
    Ну и выше тоже, наверное, правильно заметили — любопытно, чем Lenovo этот бэкдор заменит, уж не своим ли.
     
  • 1.16, Аноним, 21:06, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    как страшно то, инженерный пароль нашли, куда бежать.
     
  • 1.18, vantoo, 21:20, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Бэкдор просуществовал 14 лет, пройдя через четыре корпорации, прежде чем был выявлен. Это все вам нужно знать о секьюрности в проприетарных продуктах крупных корпораций.
     
  • 1.19, VINRARUS, 21:26, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот по этому tp-linkи и не обновляются годами, шобы бекдор не занести в идеальное устройство случайно.
     
  • 1.21, Аноним, 21:34, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Снова ленова, лол. Скажут и здесь виновата Убанта. :D
     
     
  • 2.23, Sluggard, 21:40, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По соседству же новость про Ubuntu:

    > приводящих к повреждению прошивки некоторых моделей ноутбуков Lenovo, Acer, Dell, HP и Toshiba

    Так что Шаттл-в-рот не только Ленове подгадил. )

     
  • 2.26, key, 22:32, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Леново в последнее время не очень, особенно со совими ноутбуками, но тут она все же нашла т обнародовала данные. Это плюс, а не минус.
     
     
  • 3.27, arisu, 22:36, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    поскольку для любых корпорастов всегда работает презумпция виновности, то всё было так: какой‐то security researcher нашёл и пригрозил сделать disclosure. после чего ленова быстренько «нашла» сама.
     
  • 3.34, Sluggard, 22:53, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Леново в последнее время не очень, особенно со совими ноутбуками, но тут
    > она все же нашла т обнародовала данные. Это плюс, а не
    > минус.

    А что такое с их ноутбуками?

     
     
  • 4.41, Аноним, 23:52, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Биос слетает, так, ничего особенного.
     
     
  • 5.43, Sluggard, 00:03, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Биос слетает, так, ничего особенного.

    От Убунты, и не только у них, судя по соседней новости? )

     
     
  • 6.44, Аноним, 00:06, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не от убунты, а от Intel SPI.
     
     
  • 7.45, Sluggard, 00:14, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не от убунты, а от Intel SPI.

    Тем не менее с этим включённым драйвером в ядре отличилась только Убунта и только 17.10
    Каким боком тут Lenovo — вообще непонятно. Защиту от каждого рукожопого разраба из Каноникл не предусмотришь.

     
     
  • 8.46, Аноним, 00:17, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Биос не должен слетать после любого плохо написанного драйвера Виноват леново п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.48, Sluggard, 00:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Биос не должен слетать после любого плохо написанного драйвера. Виноват леново потому
    > как сделал всё хреново.

    Там пострадала не только Ленка же. Ну и судя по цитате «лочится на запись микросхема SPI Flash. По всей видимости, это происходит при посредстве вышеупомянутого модуля ядра, поскольку только он один и способен к таким действиям (для этого в т.ч. и был написан)» влияние этого драйвера на SPI Flash — вещь штатная. Нахрена включать недописанное неоттестированное гуано в ядро, и выпускать с этим ядром свежую версию _десктопного_ дистра — непонятно.
    У меня, если что, находящийся в списке Lenovo Z51-70 — и как-то прекрасно он себя чувствует с openSUSE Tumbleweed.

     
     
  • 10.50, Аноним, 00:36, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему тогда не все ноутбуки подохли от этого драйвера?
     
     
  • 11.51, Sluggard, 00:43, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему тогда не все ноутбуки подохли от этого драйвера?

    Потому что у всех свои биосы. А с появлением уефи зоопарк только разросся. Соль в том, что Ленка хоть и пострадала сильнее всех, пострадала не только она. И только от одной версии одного дистрибутива.
    Не знаю, что они там сейчас совместно нарешают с Каноникал, но хочется верить в неповторение факапа. О замене ноутов (точнее микросхем в них) постравшим как-то даже мечтать не приходится.

     
     
  • 12.52, Аноним, 00:51, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе прилетела обнова с включённым SPI. Твои действия?
     
     
  • 13.55, Sluggard, 01:15, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А можно без сослагательного наклонения? Не прилетела, как не прилетела никому, кроме убунтушников. И теперь, надо думать, не прилетит.
    Так что мои действия остаются прежними — я сплю спокойно, запариваясь только на тему обгадившегося с эпичными дырами Intel.
     
  • 9.54, Аноним, 01:13, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Должен Драйвер - это режим ядра, если даже из режима ядра ннльзя переписать про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.56, Sluggard, 01:16, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Должен. Драйвер - это режим ядра, если даже из режима ядра ннльзя
    > переписать прошивку - то не нужен мне такой компьютер.

    А вот, кстати, да. Без этого ведь и микрокод из самой ОС нельзя было бы обновлять.

     
  • 10.57, Аноним, 01:38, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вирус может записать что угодно в биос. Лучше обновлять через биос, чем из ОС.
     
     
  • 11.59, Sluggard, 02:45, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно у тебя в модулях ядра, работающих, соответственно, на уровне ядра, вирусы завелись?
     
  • 1.25, arisu, 22:26, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ничего, там ещё много осталось, всем хватит.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor