13.01.2018 19:29  В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор

Компания Lenovo сообщила о выявлении бэкдора (CVE-2017-3765) в операционной системе ENOS (Enterprise Network Operating System), которая поставляется в некоторых моделях коммутаторов Lenovo и IBM (Flex System Fabric, RackSwitch и BladeCenter). Проблема найдена в ходе аудита кодовой базы ENOS, проведённого Lenovo в рамках проверки безопасности продуктов, полученных в ходе поглощения других компаний. Получив управление злоумышленник мог изменить произвольные настройки, в том числе организовать зеркалирование и анализ трафика или нарушить нормальную работу инфраструктуры.

Найденный бэкдор позволял получить доступ к интерфейсу управления коммутатором с правами администратора, используя предопределённые учётные данные, уникальные для каждого коммутатора. Бэкдор действовал при входе через ssh, telnet, последовательный порт или web-интерфейс, в случае выполнения определённых условий в сочетании с комбинацией из локальной аутентификации и аутентификации через RADIUS или TACACS+. Подробности о методе активации бэкдора не приводятся.

Изучение истории изменения кодовой базы показало, что бэкдор был внедрён в 2004 году во время, когда разработкой ENOS занималась компания Nortel. Механизм был добавлен в ответ на запрос одного из OEM-клиентов. В 2006 году подразделение было выделено в отдельную компанию BLADE Network Technologies, которую в 2010 году поглотил IBM, а в 2014 году связанные c коммутаторами активы были куплены Lenovo. Для проблемных устройств подготовлено обновление прошивки.



