13.01.2018 18:53  Обновление установочных сборок Ubuntu 17.10.1

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|Часть нити удалена модератором
|1.14, Санта Клаус, 21:32, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Мне интересно что за dauni ставят эти дистры с полугодовой поддержкой? Поддержка 17.04 закончилась на днях, а скоро закончится и 17.10. А еще они хотят чтобы у них чето работало в unstable-релизах, ололошеньки.
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|2.16, Gannet, 21:45, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Это не unstable-релизы, а обычные релизы, хотя и не LTS. И ставят их те, кому нужно ПО более свежее. А слоупоки вроде тебя сидят на какахе мамонта и отдыхают несколько лет.
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|3.24, Отражение луны, 03:46, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На самом деле это уже не совсем актуально. Куча новых приложений доступна через снапы и флетпаки, браузеры бекпортируют, если в снапах пофиксят оставшиеся надоедливые баги останусь на 18.04 до следующего LTS.
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