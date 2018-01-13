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13.01.2018 18:53  Обновление установочных сборок Ubuntu 17.10.1

Компания Canonical опубликовала обновлённый набор iso-образов Ubuntu 17.10.1, который заменил собой изначально предлагаемые сборки Ubuntu 17.10 для систем на базе архитектуры x86, которые были отозваны из-за проблем в пакете с ядром Linux, приводящих к повреждению прошивки некоторых моделей ноутбуков Lenovo, Acer, Dell, HP и Toshiba. Обновления подготовлены для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Kubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ошибка в обновлении ядра в Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы
  3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование серверных сборок для 32-разрядных систем x86
  4. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 19:10, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Это смысла нет переставлять систему, само все обновиться?
     
     
  • 2.3, Аноним, 19:16, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Это всё то же самое, что можно накатить через apt-get.
     
  • 1.2, Аноним, 19:15, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А тем, кому она уже кирдыкнула ноут, нужно переустанавливать?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.8, Аноним, 19:42, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А можно купить новый ноут и снова установить туда Убунту Так сразу я не хочу Г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 20:01, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В описании бага на лэнчпаде дают ссылку на ядро 4 14, его устанавливаешь, перегр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Санта Клаус, 21:32, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне интересно что за dauni ставят эти дистры с полугодовой поддержкой? Поддержка 17.04 закончилась на днях, а скоро закончится и 17.10. А еще они хотят чтобы у них чето работало в unstable-релизах, ололошеньки.
     
     
  • 2.16, Gannet, 21:45, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Это не unstable-релизы, а обычные релизы, хотя и не LTS. И ставят их те, кому нужно ПО более свежее. А слоупоки вроде тебя сидят на какахе мамонта и отдыхают несколько лет.
     
     
  • 3.24, Отражение луны, 03:46, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле это уже не совсем актуально. Куча новых приложений доступна через снапы и флетпаки, браузеры бекпортируют, если в снапах пофиксят оставшиеся надоедливые баги останусь на 18.04 до следующего LTS.
     
  • 2.25, _KUL, 04:36, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В debiab указываем ветку testing и забываем о нумерации и релизах.просто ежемесячно apt-get dist-upgrade
     
  • 1.18, Аноним, 22:40, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как же Kubuntu?
     
     
  • 2.20, НяшМяш, 22:52, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А зайти на оффсайт и посмотреть?

    https://kubuntu.org/getkubuntu/

     
     
  • 3.21, Аноним, 22:58, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А зайти на оффсайт и посмотреть?

    Зачем тогда эту новость писали?

     
  • 1.19, Никита, 22:41, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    скажите пожалуйста, в него встроили firefox 57?
     
     
  • 2.22, suslikk, 23:35, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    в 16.04 давно 57 firefox, значит и в 17.10 так же... Думаю вы понимаете связь :) Можно не минусовать.
     
  • 2.23, Аноним, 03:24, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В репах есть и 56.
     

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