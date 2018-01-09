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09.01.2018 07:49  Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux

Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры ведомства с Windows на отечественный дистрибутив Astra Linux Special Edition и офисный пакет LibreOffice. Решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на отечественное ПО уже принято.

На первом этапе планируется провести тестирование Astra Linux в войсках. Если в ходе испытаний соответствие дистрибутива требованиям военных будет подтверждено, его установят на все компьютеры в ведомстве и будут рассматривать в качестве основной ОС для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники. Следующим шагом после замены операционной системы на ПК станет перевод служебных смартфонов и планшетов на отечественную мобильную платформу (пока не ясно, будет ли это сборка Sailfish, Tizen или Android).

Astra Linux построен на пакетной базе Debian GNU/Linux, сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК России и может работать на системах с отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив». Продукт развивает московская компания РусБИТех, являющаяся одним из членов Linux Foundation. В свободном доступе имеются iso-образы версии Common Edition, бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://iz.ru/688478/aleksandr...)
  2. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
  3. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
  4. OpenNews: Мосгорсуд постановил заблокировать доступ к сторонним копиям Astra Linux
  5. OpenNews: Российская компания РусБИТех, развивающая дистрибутив Astra Linux, вступила в Linux Foundation
  6. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: astra, linux
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  • 1.1, Канадский Лось, 09:00, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А МСВС уже все?
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:05, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +26 +/
    Клон дистрибутива Red Hat как бы далеко не импортозамещение. Интернациональный Debian гораздо лучше подходит в качестве основы.
     
     
  • 3.68, DmA, 10:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Astra Linux и основан на Debianе!
     
     
  • 4.106, Аноним, 11:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    > Astra Linux и основан на Debianе!

    как будто это лучше, чем rpm based

     
     
  • 5.137, Аноним, 13:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Однозначно Вы там уже договорились, которая из 3х актуальных версий rpm - кошер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.188, freehck, 15:23, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет Сказать, что он основан на Debian -- это слишком большой комплимент для это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.194, red, 15:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин от куда вы все берётесь
    www.astra-linux.com/wiki/index.php/Security_Updates_for_1.5
     
     
  • 6.203, freehck, 16:02, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну я же честно написал, что особо не смотрел уже после всего вышеописанного.
     
  • 3.105, Аноним, 11:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    МСВС не была клоном редхата. Не путайте с ЗаряОС
     
     
  • 4.128, Аноним, 12:34, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    2 июня 2015 года Минкомсвязь России издаёт 171 Протокол экспертной оценки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.132, Onion, 12:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ради исторической справедливости:
    МСВС != МСВСфера
     
  • 4.146, Аноним, 13:30, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Была, была Причём именно Red Hat Linux, ещё даже не RHEL ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 09:42, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Это как BolgenOS, только там не только заменены копирайты, но ещё вмешательством нарушена стабильность древнего ядра 2.4. Конечно для Pentium 4 большего и не надо (это разрешённый предел для железа), но там даже видео нельзя воспроизвести нормально (кодеков и ускорения нет), например, для видеолекций военным. Ещё там старый Qt (максимум 4.6). И проблемы с печатью. В общем юзабилити только для узко специализированных самописных приложений.
     
     
  • 3.50, Онаним, 10:06, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –11 +/
    С тех пор да, довольно давно уже , как открыл для себя VLC - забыл такое явлени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 10:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так его ещё нужно как минимум собрать, а для официального пользования - сертифиц... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.83, Аноним, 11:13, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ffmpeg поставить слишком сложно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.123, rshadow, 12:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем, если потом все равно ставить VLC?
     
  • 4.189, freehck, 15:28, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > С тех пор (да, довольно давно уже), как открыл для себя VLC
    > - забыл такое явление, как "кодеки" как страшный сон. Один плеер,
    > играет всё, ничего не нужно устанавливать в систему и тем более
    > в ядро.

    Слушайте, мне весьма забавно всё это слушать, потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно: всё везде работало из коробки всегда. Может быть VLC тащит с собой кодеки в винде? Тогда понимаю. Вот только как по мне, этот ваш VLC хвалёный тормозилка та ещё. Я вот использую голый mpv, а друзьям ставлю в дополнение smplayer. Вот эта связка работает шустренько.

     
     
  • 5.199, Kaban_Lyalya, 15:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да ну?

    >потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно

    Видимо, недавно пользуетесь этой системой.

     
     
  • 6.206, freehck, 16:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно
    > Видимо, недавно пользуетесь этой системой.

    Хех. Фигасе заявы. :)
    Вы, надо полагать, либо сидите на rpm-based, либо отключаете Recommends? :)

     
  • 5.214, Аноним, 16:35, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну если сравнивать с МСВС, Астра всё же ничего Обновление Какое ещё обновление... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.69, Просто так влез, 10:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Полез посмотреть в бинарный репозиторий по ссылке из новости. Ядро там версии 4.2, а не 2.4, как вы утверждаете. И Qt версии 5.5 есть, а не 4.6 максимум по вашим словам. Зачем вы лжете?
     
     
  • 4.71, 122, 10:53, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Он скорее всего про МСВС и то какой-то старой версии
     
  • 4.72, КО, 10:53, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где в новости ссылка на бинарный репозиторий МСВС? :)
     
     
  • 5.74, Просто так влез, 10:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Приношу извинения, я подумал, что речь об Астре
     
  • 2.81, Аноним, 11:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты эту тухлятину вообще видел Ядро там, конечно, не только 2 4 x, есть и 2 6 32... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 09:02, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да какое тестовое внедрение Астра принята на снабжение МиноОбороной с 2013 , эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Видимо речь про проверку пригодности для использования секретаршами, делопроизво... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.111, zzz, 11:48, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Военные это вам не это.
    Прикажут - будут на бересте делопроизводство вести.
     
     
  • 4.201, Аноним, 15:52, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык недаром там не "секретарши", а "писари".
     
  • 2.9, ryoken, 09:21, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Как я слышал, солдат он не человек , но как-то всё равно жалко По слухам, э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, EuPhobos, 09:29, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    Что значит "дубовая"? Старые пакеты? А они что, недееспособны? Или им нужны плющки в виде свежих свистелок-перделок, вэйланд что бы киношки без тиринга смотреть, и поддержку сенсорного экрана для энгри бёрдс?
    Секурити патчи если принимают, и известные дыры закрыты - то всё нормально.
     
     
  • 4.20, Аноним, 09:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    блюеман, крацк, мелтдаун, спектре, и патчей не будет.
     
     
  • 5.26, 122, 09:50, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С чего ты взял?
     
     
  • 6.39, Аноним, 09:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    очевидно, тебе не знакома суть сертификации софта госорганами, раз ты задаёшь та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.42, 122, 10:00, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Знакома, про бюдитени безопасности не слышал?
     
     
  • 8.118, Аноним, 12:13, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Про "бюдитени" точно нет.
     
  • 5.73, Просто так влез, 10:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну так вы про какие процессоры говорите А дистрибутив то может работать на Эльб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, Меломан1, 09:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Дубовая ОС значит не нужная никому нафиг Выпилили шифрование дисков и выбор реп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, 122, 09:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Враньё откровенное Всё есть, стандартный apt, со всеми вытекающими По шифрован... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.159, воин, 13:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да кому ты нахрен нужен, чтобы тебе предлагать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.56, Онаним, 10:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Значит отсутствие поддержки относительно нового железа, древние версии библиотек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, 122, 10:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Смоленск SE 1 5 ядро 4 2 В Орле CE Current 4 8 4 15 можно из репозитория пос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.86, Аноним, 11:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С железом и версиями вроде более или менее норм С фиксами 8212 как во всех с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.104, Аноним, 11:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    вы забываете про различия масс рынка и крупного даже корп , это на масс рынке... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.120, Аноним, 12:16, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ключевые слова "должна будет быть проверенной", в реальности такого не видел
     
     
  • 7.140, тоже Аноним, 13:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В реальности после этих должна имеем то же самое абы какое железо, но по утрое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Аноним, 09:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отличий от Common Edition у SE не так уж много последнюю можно найти в этих ваш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.125, rshadow, 12:22, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На такой коммент ответ хорошо дает Лавров.
     
  • 3.129, Аноним, 12:38, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Оно и должно быть дубовое Конечно, в идеале нужен бы абак, чтобы локальным адми... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.191, freehck, 15:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как я слышал, "солдат он не человек", но как-то всё равно жалко
    > :). По слухам, эта Астра она ж дубовая даже по сравнению
    > с DebStable, не? Кто имел дело, поделитесь (именно с сабжной версией,
    > не Community).

    Я имел опыт общения. Краткая выжимка в комментарии #188.

     
  • 1.6, хрюзер, 09:13, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а чо они, до сих пор на икспишке сидели?

    перевод будет вместе с железом? Что бы выкинуть дырявый интел и поставить православные байкалы.

     
     
  • 2.13, Аноним, 09:26, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    я конечно про байкалы не знаю, но вот Elbrus в режиме x86 думаю не меньше подвер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, 122, 09:34, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С чего бы это, там режим совместимости а не полной эмуляции архитектурых решений... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 09:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С того, что спекулятивное исполнение никто не отменял.
     
     
  • 5.43, 122, 10:02, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Там "косяк" в реализации, а не в технологии
     
     
  • 6.77, КО, 11:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В реальности косяк не в спекулятивном исполнении, а в ассоциативном кеше Про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.57, Аноним, 10:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    На Эльбрусе его никогда и не было, даже в режиме эмуляции ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.216, anon686, 16:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Эльбрусе есть ЯВНАЯ спекулятивность при исполнении, в х86 НЕЯВНАЯ спекулятивность при исполнении
     
  • 3.156, Аноним, 13:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так эмулируют ISA а не микроархитектуру, что-то мне кажется там все довольно наи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 09:14, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уязвимость процессоров, тоже сертифицирована?
     
     
  • 2.25, Аноним, 09:50, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Конечно, что вы Пни 4 для МСВС тщательно проверены и имеют голографическую накл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 10:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Хотя может мандатное управление доступом не позволит?
     
  • 1.8, Аноним, 09:17, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гыыы только по сайту дистрибутива хотел полазить, захожу а он меня 504 встречает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.195, freehck, 15:34, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Гыыы только по сайту дистрибутива хотел полазить, захожу а он меня 504 встречает)

    opennet-эффект, не иначе :D

     
  • 1.10, Аноним, 09:24, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Интересно, это вот каждый раз за планирование кто-то бабки получает Или прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Celcion, 09:27, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Просто такая новость А бабки - ну конечно, получают Просто не ты - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.76, Аноним, 11:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ну их нафиг. Там получишь бабки, потом не откупишься.
     
  • 2.27, Аноним, 09:51, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Да и термин Отечественное ПО не скромные ребята Федора и Ред даже не гов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.87, Аноним, 11:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Конечно получают Хотя я верю, что они искренне надеются, что не выйдет как всег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.150, румпельштильцхен next, 13:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Воентелеком им судья ага
     
  • 1.11, Аноним, 09:26, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Ну если с Минобороны начнётся повсеместное внедрение LibreOffice, то это огромный прогресс. А то, что-то всё зависло с 2011 ( http://minsvyaz.ru/ru/events/27931/ ).
     
  • 1.21, забыл_пароль_от_тигар, 09:47, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а как же форк мандрейка имени г-на Ш ?! неужто не смогли занести тоже в МО ? О_о
     
     
  • 2.36, Аноним, 09:56, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У них для госструктур, не для МО Для МО ещё больше волокиты ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.127, fi, 12:26, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    фиг его занет, там где я его видел в МО наверно и заменят на эту астру
     
  • 2.196, freehck, 15:36, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а как же форк мандрейка имени г-на Ш ?! неужто не смогли занести тоже в МО ? О_о

    Видимо, ldv не додумался откатить кому надо. Они там вообще люди умные, но честные, а потому небогатые.

     
  • 1.22, istepan, 09:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Будет старое ядро, старый софт и следовательно известные уязвимости Особенность... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, dtjty, 09:51, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не не не. Реактос-же
     
     
  • 3.40, Аноним, 09:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Не не не. Ректалос-же

    fixed

     
  • 2.112, Алексей, 11:56, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Что мешает в Aste создать VM а в ней Windows XP Еще в 2008 я так делал для мел... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.153, Аноним, 13:47, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Что мешает

    "Бюджетное" железо мешает.

     
  • 1.24, Аноним, 09:50, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А нескучные обои будут? )))
     
     
  • 2.30, 122, 09:53, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже есть, не переживай)))
     
  • 2.155, Аноним, 13:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Портрет ВэВэПу гвоздями приколотят.
     
     
  • 3.197, grsec, 15:37, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ой, ну началось...
     
  • 1.29, EHLO, 09:51, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >перевести все служебные компьютеры ведомства с Windows

    То есть сейчас у них Windows!
    Шок!
    Они там все военные что ли?

     
  • 1.31, Аноним, 09:53, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Astra Linux настолько защищён, что при попытке перехода на свой сайт выдаёт пуст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, 122, 09:56, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А нехрен пользоваться интернетом на сертифицированном рабочем месте))))
     
     
  • 3.117, Аноним, 12:13, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А, то есть, такой себе неуловимый джо Раз в интернет не ходит, значит неуязвим ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.133, 122, 12:52, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так, как бы, тег сарказм присутствует Всё там нормально с брузером и интернетом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 09:57, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А как же Альт-Базальт? Пролёт над гнездом кукушки мимо кормушки?
     
     
  • 2.46, Аноним, 10:04, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пока сертифицируешь весь репозиторий надо всё как минимум документировать , про... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Аноним, 10:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вон выше по треду идиотик бюллетенями и аптом обновляет сертифицированные рабочи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.88, Аноним, 11:21, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Единственно разумный способ поддержания их в сколько-нибудь безопасном состоянии... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.113, хрюзер, 11:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Объясните сей момент, пожалуйста Если начальство молится на сертификат и официа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.115, 4tgfvdfds, 12:05, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вдруг завтра не будет Пойду ограблю банк и буду голым бегать по улицам к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.149, Аноним, 13:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Начальство не на сертификат молится, а за свою же задницу переживает, потому как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.152, румпельштильцхен next, 13:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё будет как всегда было в армии Больше бумаги - чище жопа Издадут полторы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.145, Аноним, 13:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    лампу в морду, паяльник в задницу такому инициативному кадру, Родина должна спат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.55, Аноним, 10:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И да, там ещё нужен мандатный доступ, а химичить с ядром и либами дело не благод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.157, Аноним, 13:50, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тут все ржали над ОС ОСЬ , альтовцы её всячески опускали за заимствование центо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.164, Onion, 14:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так эта ОСь сертификацию не прошла, в реестр отечественно ПО ещё включать отказа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.217, Аноним, 16:41, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, альтовцы и не пустили Сказали 8212 недостаточно отечественно, у нас п... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (12)

  • 1.52, Аноним, 10:07, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вёрстка колонок http astra-linux com products alse html https www artlebede... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, Аноним, 10:12, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что за процессор такой, «Комдив» ?
     
     
  • 2.63, Аноним, 10:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Коммерческое деление Распил то есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, Andrey Mitrofanov, 10:25, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https duckduckgo com q D0 BA D0 BE D0 BC D0 B4 D0 B8 D0 B264... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.65, bormotov, 10:29, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    даже в википедии статья есть
     
  • 1.70, ЫгиПгт, 10:50, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, с армией все будет и просто, и сложно. Приказ будет - исполнят. Отсюда же и будут все проблемы: прикажут диску Цы быть - голову себе разобьют, но сделают диск Цы.
     
     
  • 2.98, Дегенератор, 11:30, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вот только ты это оплатишь)
     
  • 1.79, via, 11:06, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры

    Планировать они еще дооооолго могут. Но прецедент замечательный.

     
     
  • 2.84, 122, 11:14, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По факту, положительное решение уже есть.
     
     
  • 3.90, Аноним, 11:22, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > По факту, положительное решение уже есть.

    Саботируют, как обычно.

     
  • 1.80, ЦЕКУРЦК, 11:08, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Взаимоисключающие параграфы.

    > Решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на отечественное ПО уже принято.
    > Если в ходе испытаний соответствие дистрибутива требованиям военных будет подтверждено, его установят на все компьютеры в ведомстве

     
     
  • 2.97, Аноним, 11:28, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Так поддерживать дебиан вместо альта, у которого инфраструктура местная и нет пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.101, Аноним, 11:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Отечественное ПО не ограничивается Astra Linux Не подойдёт выберут другой дистр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.110, 4tgfvdfds, 11:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Только Astra linux имеет сертификаты ФСТЕК, ФСБ и МО.
     
     
  • 4.210, freehck, 16:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Только Astra linux имеет сертификаты ФСТЕК, ФСБ и МО.

    Невелика им цена нынче, ой невелика.

     
     
  • 5.212, Анон354, 16:27, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну получи хотя бы один, потом расскажишь как оно
     
  • 1.85, Анонимен, 11:15, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Замучаетесь пыль глотать, бегая по дебиановским репам в поисках патчей для затыкания дыр в старом, уже неподдерживаемом, софте. Молодцы МИНОБР, олдстейбл выбрали.
     
     
  • 2.91, 122, 11:23, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ещё одни писать, который дистрибутив в глаза не видел.
     
  • 2.93, Аноним, 11:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хотелось ещё добавить про шикарнейший попил баблосов Но сейчас набегут фанатики... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, 122, 11:27, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Prof будет, или так ...
     
     
  • 4.99, Аноним, 11:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Prof будет, или так ...

    См. #97

     
     
  • 5.103, 122, 11:37, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Бред Alt поддерживать значительно сложнее А инфраструктуру развернуть проблем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.119, Аноним, 12:14, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Твоё "боевое дежурство" здесь и есть "Prof".
     
  • 1.92, kaiwas, 11:23, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пс... военные пользователи могут быть и тут. не шумите
     
     
  • 2.100, Аноним, 11:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А чего нам их бояться Мы на альт линуксе сидим и в ус не дуем А чего там в аст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.126, Аноним, 12:23, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Всегда рад таким новостям Значит где-то коллеги-линуксойды допущены к попилу го... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.218, Аноним, 16:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лишь бы чего попилить. А честно заработать слабо?
     
  • 1.134, Аноним, 12:56, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    С одной стороны хорошо Меньше в игрушки играть будут, меньше вирусных проблем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.135, Onion, 13:02, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >С другой стороны потеря производительности.

    Из-за чего?

     
  • 2.148, EHLO, 13:38, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Откуда такая мифология развесистая произрастает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.171, азазаз, 14:23, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    скорее всего чушь порет кто-то очень военный ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.160, Аноним, 13:56, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Меньше в игрушки играть будут

    Действительно, как же они без "парашютистов"?

     
  • 2.169, азазаз, 14:22, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    куда вступала РФия и зачем вечно она куда-то вступит - то в ВТО то в права ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.213, Аноним, 16:29, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >С другой стороны потеря производительности.

    Производительности чего именно?

     
  • 1.136, vantoo, 13:10, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Откаты получат, деньги попилят, а в реальности так и будут стоять пиратские Винды.
     
     
  • 2.138, RudolF, 13:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В реальности можно и на срок напилить.
     
     
  • 3.141, Zenitur, 13:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Много кого "посадили" в 2008, когда линукс внедряли в школы?
     
     
  • 4.144, Onion, 13:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну кое где внедрили, даже работало и были интересные решения Системность отсутс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.186, Аноним, 15:13, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поносова за малым не посадили
     
     
  • 5.219, Аноним, 16:48, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так M прочухали, что посадка на их репутации не лучшим образом скажется, и быст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.142, vantoo, 13:20, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это если пилить недостаточно, а если миллиардами и делится с кем надо, то ничего... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.184, Аноним, 15:06, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все посадки по коррупционным делам - это внутренние разборки соответствующих вед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.161, Аноним, 13:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что по этому поводу предлагает Навальный?
     
     
  • 3.180, Аноним, 14:53, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У него на все один ответ созвучный с его фамилией.
     
     
  • 4.202, Zloy pupsik, 15:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иконку лучезарного плешака давно протирал от своих напомаженных поцелуев?. Бугагага...
     
     
  • 5.215, Аноним, 16:38, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда смотрит окулярное лубянское мурло Запотело ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.139, Zenitur, 13:18, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так и запишем - на Red Hat.
     
     
  • 2.143, Onion, 13:22, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты о чём?
    Из-за чего все RH мерещиться? Так влом погуглить?
     
  • 1.147, слакварявод, 13:31, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    http://astra-linux.com/
    ...

    Error displaying the error page: Application Instantiation Error
    ...

    оппа... уже все строем ломанулись инсталлить чтоль это дело?

     
  • 1.151, meequz, 13:43, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запустил в виртуалке. Не передать, какой там кошмар
     
  • 1.154, Аноним, 13:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я слышал, фрустрацию вызывает в основном 2 вещи отсутствие некоторых ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.162, Аноним, 13:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Собственно DE не так уж и страшен, за исключением главного меню Ещё они запилил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.163, Onion, 14:00, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное меню можно в "классический" режим перевести, то амя windows xp.
     
  • 3.166, Аноним, 14:14, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К СЧАСТЬЮ Лучше на своем, родном Хватит уже быть дырками для з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.168, Anonymoustus, 14:19, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> и «Комдив»

    Как это пошло и жалко.

    Небось и системда на борту?

     
  • 1.170, Аноним, 14:23, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сайт лежит, еще и на джумле, это фейл в фейле, мы поставили фейл цмс чтоб когда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.172, iZEN, 14:24, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не так страшно, как смешно.
    Ядро linux разрабатывают в основном северо-американцы на деньги северо-американских транс-континентальных корпораций, таких как Red Hat, Oracle, IBM, Google. А платиновым спонсором Linux Foundation выступает (угадайте кто?) Microsoft - непосредственный разработчик Windows.

    Так что метания минобороны между операционными системами с закрытым ядром и открытым ядром, но в окружении одних и тех же контрибьюторов - это всё равно что позволить хомячку вылезти из колеса, но само колесо всё равно в клетке!

     
     
  • 2.174, RudolF, 14:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так кулибины Сделайте сами хоть что-нибудь для себя И главное, нужны не ден... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.176, red, 14:42, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это же Изя, главный адепт фряхи админищий виндовые сервера ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.178, Аноним, 14:48, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заходящий в свою любимую Фряху через Putty.exe
     
  • 2.183, slump64, 15:04, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Контрибьютор != Владелец. С твоих слов майкрософт будто что-то поставляет на линукс платформы(кроме денег, естевственно). Исправь если я вру
     
  • 2.187, Аноним, 15:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда думал ты такой идио или просто клоун для местной публики?
     
  • 1.173, Аноним, 14:38, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    502 Bad Gateway nginx 1 10 3 Ubuntu отечественный дистрибутив Astra Linux Spec... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.175, red, 14:41, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да VPS там, уже поднялся.
     
  • 2.179, Аноним, 14:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да если б Debian, а тут ЭТО...
     
  • 2.181, KonstantinB, 14:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь еще веселее:
    Error: 0 - Cannot open file for writing log

    Ротатор логов ушел в запой.

     
  • 1.177, Аноним, 14:45, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ух ты, даже и не догадывался об этом Уважуха сборщикам Но лучше бы на базе Dev... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.185, Аноним, 15:07, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А на каждый служебный комп даже в танке 2 неслужебных, на которых и будет делать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.192, Аноним, 15:31, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.astra-linux.ru

    лежит, не посмотреть даже

     
     
  • 2.193, Аноним, 15:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    http mirror yandex ru astra current orel iso orel-1 11 14-28 12 2017_16 04 iso... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.207, ryoken, 16:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > http://mirror.yandex.ru/astra/current/orel/iso/orel-1.11.14-28.12.2017_16.04.

    Нумерация на бубунтячью смахивает. А у сабжа кто инит? sysV?

     
     
  • 4.209, anonymous, 16:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сказали, на базе дебиана же. Значит systemd.
     
  • 1.204, Аноним, 16:04, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где ссылка на распоряжение или указ МО РФ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.211, anonymous, 16:19, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Astra Linux Special Edition (http://astra-linux.ru/download.html)

    Вот это надо исправить. По ссылке его точно нет.

     

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