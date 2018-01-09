09.01.2018 07:49  Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux

Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры ведомства с Windows на отечественный дистрибутив Astra Linux Special Edition и офисный пакет LibreOffice. Решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на отечественное ПО уже принято.

На первом этапе планируется провести тестирование Astra Linux в войсках. Если в ходе испытаний соответствие дистрибутива требованиям военных будет подтверждено, его установят на все компьютеры в ведомстве и будут рассматривать в качестве основной ОС для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники. Следующим шагом после замены операционной системы на ПК станет перевод служебных смартфонов и планшетов на отечественную мобильную платформу (пока не ясно, будет ли это сборка Sailfish, Tizen или Android).

Astra Linux построен на пакетной базе Debian GNU/Linux, сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК России и может работать на системах с отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив». Продукт развивает московская компания РусБИТех, являющаяся одним из членов Linux Foundation. В свободном доступе имеются iso-образы версии Common Edition, бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей.



