09.01.2018 07:49  Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux

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|2.18, Аноним, 09:42, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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Это как BolgenOS, только там не только заменены копирайты, но ещё вмешательством нарушена стабильность древнего ядра 2.4. Конечно для Pentium 4 большего и не надо (это разрешённый предел для железа), но там даже видео нельзя воспроизвести нормально (кодеков и ускорения нет), например, для видеолекций военным. Ещё там старый Qt (максимум 4.6). И проблемы с печатью. В общем юзабилити только для узко специализированных самописных приложений.
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|4.189, freehck, 15:28, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> С тех пор (да, довольно давно уже), как открыл для себя VLC
> - забыл такое явление, как "кодеки" как страшный сон. Один плеер,
> играет всё, ничего не нужно устанавливать в систему и тем более
> в ядро.
Слушайте, мне весьма забавно всё это слушать, потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно: всё везде работало из коробки всегда. Может быть VLC тащит с собой кодеки в винде? Тогда понимаю. Вот только как по мне, этот ваш VLC хвалёный тормозилка та ещё. Я вот использую голый mpv, а друзьям ставлю в дополнение smplayer. Вот эта связка работает шустренько.
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|5.199, Kaban_Lyalya, 15:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Да ну?
>потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно
Видимо, недавно пользуетесь этой системой.
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|6.206, freehck, 16:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>потому что с тех пор, как я пользуюсь GNU/Linux, у меня никогда, никогда не возникало необходимости ставить кодеки самостоятельно
> Видимо, недавно пользуетесь этой системой.
Хех. Фигасе заявы. :)
Вы, надо полагать, либо сидите на rpm-based, либо отключаете Recommends? :)
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|3.69, Просто так влез, 10:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Полез посмотреть в бинарный репозиторий по ссылке из новости. Ядро там версии 4.2, а не 2.4, как вы утверждаете. И Qt версии 5.5 есть, а не 4.6 максимум по вашим словам. Зачем вы лжете?
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|3.15, EuPhobos, 09:29, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+13 +/–
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Что значит "дубовая"? Старые пакеты? А они что, недееспособны? Или им нужны плющки в виде свежих свистелок-перделок, вэйланд что бы киношки без тиринга смотреть, и поддержку сенсорного экрана для энгри бёрдс?
Секурити патчи если принимают, и известные дыры закрыты - то всё нормально.
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|3.191, freehck, 15:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как я слышал, "солдат он не человек", но как-то всё равно жалко
> :). По слухам, эта Астра она ж дубовая даже по сравнению
> с DebStable, не? Кто имел дело, поделитесь (именно с сабжной версией,
> не Community).
Я имел опыт общения. Краткая выжимка в комментарии #188.
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|1.6, хрюзер, 09:13, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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а чо они, до сих пор на икспишке сидели?
перевод будет вместе с железом? Что бы выкинуть дырявый интел и поставить православные байкалы.
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|1.29, EHLO, 09:51, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>перевести все служебные компьютеры ведомства с Windows
То есть сейчас у них Windows!
Шок!
Они там все военные что ли?
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|1.70, ЫгиПгт, 10:50, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ну, с армией все будет и просто, и сложно. Приказ будет - исполнят. Отсюда же и будут все проблемы: прикажут диску Цы быть - голову себе разобьют, но сделают диск Цы.
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|1.79, via, 11:06, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры
Планировать они еще дооооолго могут. Но прецедент замечательный.
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|1.80, ЦЕКУРЦК, 11:08, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Взаимоисключающие параграфы.
> Решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на отечественное ПО уже принято.
> Если в ходе испытаний соответствие дистрибутива требованиям военных будет подтверждено, его установят на все компьютеры в ведомстве
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|1.85, Анонимен, 11:15, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Замучаетесь пыль глотать, бегая по дебиановским репам в поисках патчей для затыкания дыр в старом, уже неподдерживаемом, софте. Молодцы МИНОБР, олдстейбл выбрали.
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|1.172, iZEN, 14:24, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Не так страшно, как смешно.
Ядро linux разрабатывают в основном северо-американцы на деньги северо-американских транс-континентальных корпораций, таких как Red Hat, Oracle, IBM, Google. А платиновым спонсором Linux Foundation выступает (угадайте кто?) Microsoft - непосредственный разработчик Windows.
Так что метания минобороны между операционными системами с закрытым ядром и открытым ядром, но в окружении одних и тех же контрибьюторов - это всё равно что позволить хомячку вылезти из колеса, но само колесо всё равно в клетке!
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