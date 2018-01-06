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05.01.2018 22:23  Выпуск видеоредактора Shotcut 18.01

Состоялся релиз видеоредактора Shotcut 18.01, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске добавлен фильтр для визуализации звукового спектра. Реализована поддержка изменения размера и типа шрифта в фильтре наложения текста. Добавлен новый фильтр для применения масок (на скриншоте ниже), который позволяет накладывать часть одного видео на другое, путём определения прозрачной области.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  6. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Pitivi 0.98 и Shotcut 16.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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