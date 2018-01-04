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04.01.2018 17:12  В феврале в Беларуси состоится международная конференция LVEE Winter 2018

C 9 по 11 февраля под Минском пройдёт международная конференция разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения Linux Vacation / Eastern Europe Winter 2018. Для участия в мероприятии требуется зарегистрироваться на сайте конференции. Заявки на участие принимаются до 3 февраля. Официальные языки конференции – русский, белорусский и английский.

Цель проведения LVEE Winter – обмен опытом между специалистами по проектированию, разработке, внедрению, сопровождению и развитию решений Open Source, а также представителями IT-бизнеса, заинтересованными в феномене свободного ПО, обсуждение роли свободных технологий в эволюции бизнес-решений, корпоративных и государственных ИТ-систем. Формат включает преимущественно доклады и краткие выступления; также приветствуются круглые столы, воркшопы, код-спринты. Спектр тем конференции традиционно широк — от рассказа о новых свободных технологиях, программных продуктах, опыте их внедрения и построении бизнеса на основе открытых технологий до анализа правовых и экономических аспектов свободного лицензирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://lvee.org/ru/news/260...)
  2. OpenNews: В конце июня в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2017
  3. OpenNews: В августе в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2016
Автор новости: lvee
Тип: К сведению
Ключевые слова: lvee
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  • 1, Michael Shigorin, 23:52, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Буду, привезу ;-)
     
     
  • 3, vantoo, 01:48, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не забудьте напомнить белорусам, что их язык неполноценный, что такой национальности не существует и что они часть русского народа, но на ступеньку ниже великороссов. В общем все то, что вы об Украине вещаете.
     
  • 2, Necrogrinder, 00:44, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Официальные языки: русский, белорусский и английский.
    Цікава, калі хто там быў і ёсць сведкі, а там хоць раз хто бачыў нейкага выкладчыка, які па-беларуску казаў?
     

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