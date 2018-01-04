04.01.2018 17:12  В феврале в Беларуси состоится международная конференция LVEE Winter 2018

C 9 по 11 февраля под Минском пройдёт международная конференция разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения Linux Vacation / Eastern Europe Winter 2018. Для участия в мероприятии требуется зарегистрироваться на сайте конференции. Заявки на участие принимаются до 3 февраля. Официальные языки конференции – русский, белорусский и английский.

Цель проведения LVEE Winter – обмен опытом между специалистами по проектированию, разработке, внедрению, сопровождению и развитию решений Open Source, а также представителями IT-бизнеса, заинтересованными в феномене свободного ПО, обсуждение роли свободных технологий в эволюции бизнес-решений, корпоративных и государственных ИТ-систем. Формат включает преимущественно доклады и краткие выступления; также приветствуются круглые столы, воркшопы, код-спринты. Спектр тем конференции традиционно широк — от рассказа о новых свободных технологиях, программных продуктах, опыте их внедрения и построении бизнеса на основе открытых технологий до анализа правовых и экономических аспектов свободного лицензирования.



