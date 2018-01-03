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03.01.2018 08:45  Возрождение дистрибутивов Freespire и Linspire

После десяти лет с момента прошлого выпуска возобновлена разработка дистрибутива Freespire и связанного с ним коммерческого продукта Linspire. Компания PC/OpenSystems, финансирующая разработку дистрибутива Black Lab Enterprise Linux, выкупила у бывшего владельца права на торговые марки Freespire и Linspire и подготовила выпуски Linspire 7.0 и Freespire 3.0. Linspire распространяется только по подписке, а Freespire доступен для свободной загрузки (x86_64, 1.4 Гб).

Дистрибутивы построены на пакетной базе Ubuntu и отличаются сроками поддержки (выпуск обновлений до 2021 во Freespire и до 2025 года в Linspire), поставкой в Freespire только свободных программ, иным набором приложений по умолчанию и ориентацией Linspire на потребности корпоративных клиентов. Во Freespire предлагается ядро Linux 4.10, браузер Firefox 57, почтовый клиент Geary, Ice SSB, Abiword, Gnumeric, Parole Media Player, графический редактор Pinta, Font Manager. В Linspire предлагаются Chrome, Thunderbird, LibreOffice, VLC, Rhythmbox, Wine, VirtualBox, .NET Core, ClamAV, Bleachbit, заявлена совместимость с приложениями для Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.pc-opensystems.com/...)
  2. OpenNews: Linux дистрибутив Linspire прекратил свое существование
  3. OpenNews: На руководителя компании Linspire подали в суд за обман акционеров
  4. OpenNews: Xandros покупает компанию Linspire
  5. OpenNews: Компания Linspire объявила о выпуске Linux PC
  6. OpenNews: Linspire выпускает бесплатную версию своего Linux дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freespire, linspire
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  • 1.1, Аноним, 10:49, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Очередной дистр.
     
  • 1.2, Аноним, 10:56, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А че за красивые обои тоже нужно будет платить?
     
  • 1.3, A.Stahl, 11:50, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Стоп! Это не возрождение. Это просто какая-то компания выкупила торговые марки и будет под ними выпускать совершенно иной продукт.
     
  • 1.4, Аноним, 11:52, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Их реклама Come on, baby, run Linspire, time to set MS on fire въелась мне в м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Константавр, 11:54, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ээээ... Они же ещё во времена КДЕ3 померли потому что никому были не нужны. Даже Фриспайр ихний. Так почему возродили? Какой смысл?
     
     
  • 2.7, letsmac, 12:36, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде ASUS/acer их ставили на FastBoot.
     
  • 1.6, Teocally, 12:24, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередное "не нужно".
    Можете уносить...
     

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