03.01.2018 08:45  Возрождение дистрибутивов Freespire и Linspire

После десяти лет с момента прошлого выпуска возобновлена разработка дистрибутива Freespire и связанного с ним коммерческого продукта Linspire. Компания PC/OpenSystems, финансирующая разработку дистрибутива Black Lab Enterprise Linux, выкупила у бывшего владельца права на торговые марки Freespire и Linspire и подготовила выпуски Linspire 7.0 и Freespire 3.0. Linspire распространяется только по подписке, а Freespire доступен для свободной загрузки (x86_64, 1.4 Гб).

Дистрибутивы построены на пакетной базе Ubuntu и отличаются сроками поддержки (выпуск обновлений до 2021 во Freespire и до 2025 года в Linspire), поставкой в Freespire только свободных программ, иным набором приложений по умолчанию и ориентацией Linspire на потребности корпоративных клиентов. Во Freespire предлагается ядро Linux 4.10, браузер Firefox 57, почтовый клиент Geary, Ice SSB, Abiword, Gnumeric, Parole Media Player, графический редактор Pinta, Font Manager. В Linspire предлагаются Chrome, Thunderbird, LibreOffice, VLC, Rhythmbox, Wine, VirtualBox, .NET Core, ClamAV, Bleachbit, заявлена совместимость с приложениями для Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux.



