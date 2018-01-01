The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.01.2018 09:32  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.1.0

Подготовлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.1.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб), GNOME (1.7 Гб) и Xfce (1.7 Гб). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LxQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске проведено обновление графического стека до свежих выпусков X.Org Server 1.19.6 и Mesa 17.3.1. Compiz собран из свежего среза master-ветки в репозитории. Обновлены версии GIMP 2.9.8 и Wine 3.0rc4. Для установки доступны ядра Linux 4.9.73, 4.9.68_rt60, 4.11.12_rt16, 4.14.10. Прекращена поддержка 32-разрядных систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/2017/12/31...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0.5
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.10
  5. OpenNews: Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro, arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 09:42, 01/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Скоро останется из 32-разрядных систем только винда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, trolleybus, 10:05, 01/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так и нечего тратить время на древнее железо (даже 10-летние CPU умеют в x86_64)
     
     
  • 3, Fixer, 10:55, 01/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня даже 32 не умеет, только 16. Не вижу смысла обновляться пока могу запускать все что мне нужно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor