01.01.2018 09:32  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.1.0

Подготовлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.1.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб), GNOME (1.7 Гб) и Xfce (1.7 Гб). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LxQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске проведено обновление графического стека до свежих выпусков X.Org Server 1.19.6 и Mesa 17.3.1. Compiz собран из свежего среза master-ветки в репозитории. Обновлены версии GIMP 2.9.8 и Wine 3.0rc4. Для установки доступны ядра Linux 4.9.73, 4.9.68_rt60, 4.11.12_rt16, 4.14.10. Прекращена поддержка 32-разрядных систем.



