30.12.2017 18:02  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.12

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.12. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Основные изменения: Реализована поддержка PBR (Physically based rendering) материалов. В этом релизе уже есть возможность использования классической metal-roughness модели, где поддерживаются входы Base Color, Metallic, Roughness, Normal ноды Principled BSDF. В следующей сборке будет обеспечена работоспособность остальных параметров. Разработчики подготовили специальную демонстрацию, основанную на использовании материалов PBR;

Теперь Blend4Web доступен в репозитории NPM. Для установки достаточно использовать стандартную команду: npm install blend4web. Также, в основной дистрибутив Blend4Web CE (PRO) была добавлена копия среды node.js;

Код движка был переписан с учетом поддержки модулей ECMAScript 6. Это позволит легко использовать Blend4Web с популярными системами сборки javascript-приложений. За счет новой архитектуры появилась возможность оптимизации ядра с удалением неактивных модулей. Однако, работоспособность прежней системы, основанной на JavaScript ES5, осталась без изменений для поддержки работоспособности уже имеющихся пользовательских проектов. Все примеры и демонстрации в SDK были переведены на новую архитектуру;

Добавлена поддержка выхода Color для ноды Attribute, что соответствует аналогичному выходу Vertex Color ноды Geometry рендера Blender Internal. Это позволит напрямую управлять цветом вершин. Дополнительно разработчики фреймворка упомянули некоторые планы на будущее. Так, предполагается создание собственного хостинга для размещения пользовательских проектов, а также анонсирован выход новых продуктов на основе Blend4Web.



