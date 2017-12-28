28.12.2017 13:23  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29

Доступна новая стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Основные новшества: В утилиту dd добавлена возможность использования флага "iflag=direct" c файлами произвольного размера на всех файловых системах;

В dd обеспечена проверка выбора корректных диапазонов кэша при использовании опций "nocache" и "direct" (ранее некоторые страницы в кэше не аннулировались);

В утилиту timeout добавлена опция "--verbose" для вывода диагностики в случае принудительного завершения работы;

Режим "tail --bytes=NUM" теперь эффективно меняет позицию на конец блочного устройства вместо чтения с самого начала;

В утилитах cksum и sleep, не поддерживающих длинные опции (за исключением --help и --version), обеспечен вывод корректного сообщения об ошибке для неизвестных опций.



