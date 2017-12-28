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28.12.2017 13:23  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29

Доступна новая стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Основные новшества:

  • В утилиту dd добавлена возможность использования флага "iflag=direct" c файлами произвольного размера на всех файловых системах;
  • В dd обеспечена проверка выбора корректных диапазонов кэша при использовании опций "nocache" и "direct" (ранее некоторые страницы в кэше не аннулировались);
  • В утилиту timeout добавлена опция "--verbose" для вывода диагностики в случае принудительного завершения работы;
  • Режим "tail --bytes=NUM" теперь эффективно меняет позицию на конец блочного устройства вместо чтения с самого начала;
  • В утилитах cksum и sleep, не поддерживающих длинные опции (за исключением --help и --version), обеспечен вывод корректного сообщения об ошибке для неизвестных опций.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreutils, linux
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  • 1.1, Аноним, 13:31, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    в принципе проект неплохой.
     
     
  • 2.17, Аноним, 20:33, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    вполне возможно очень даже достойный.
     
  • 1.3, Vee Nee, 13:54, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Нужно поскорее объединить этот проект с systemd и сформировать набор утилит sortctl, catctl, permctl, chrootctl, linkctl, hostnamectl... стоп, это же уже есть, процесс пошел.
     
     
  • 2.4, Аноним, 14:12, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Запуск должен быть быстрым с системдэ Следовательно ждём появления демонов cat... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, eRIC, 18:05, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Запуск должен быть быстрым (с) системдэ
    > Следовательно ждём появления демонов catd, lessd, grepd, и т.п., которые _значительно_
    > сэкономят время запуска

    это же системные утилиты а не демоны. зачем? пффффф.......


     
     
  • 4.15, Аноним, 18:47, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    что бы запускалось быстрее же
     
  • 4.20, pavlinux, 21:20, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  зачем?

    Это единственный вопрос на который поттеренг не знает ответа.

     
  • 2.10, Аноним, 15:02, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://mem.lt/uploads/2016/11/26/1480177424_797476573.jpg
     
  • 2.14, eRIC, 18:06, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужно поскорее объединить этот проект с systemd и сформировать набор утилит sortctl,
    > catctl, permctl, chrootctl, linkctl, hostnamectl... стоп, это же уже есть, процесс
    > пошел.

    сарказм?

     
     
  • 3.18, Your Mama, 20:38, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой уж тут сарказм? Люди дело говорят, а вам бы всё хихикать!
     
  • 2.19, Ложечка, 21:14, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >chrootctl

    Есть уже systemd-nspawn. Голый chroot ни на что не годен.

     
  • 1.12, Аноним, 17:19, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот казалось бы детский сад, а вот если взять тот же Widnows до сих пор как-то т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 18:53, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    уже в менюшку вынесли, а они всё никак не найдут


     

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