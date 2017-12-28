28.12.2017 13:23  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29

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|1.3, Vee Nee, 13:54, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Нужно поскорее объединить этот проект с systemd и сформировать набор утилит sortctl, catctl, permctl, chrootctl, linkctl, hostnamectl... стоп, это же уже есть, процесс пошел.
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|3.13, eRIC, 18:05, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Запуск должен быть быстрым (с) системдэ
> Следовательно ждём появления демонов catd, lessd, grepd, и т.п., которые _значительно_
> сэкономят время запуска
это же системные утилиты а не демоны. зачем? пффффф.......
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|2.14, eRIC, 18:06, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Нужно поскорее объединить этот проект с systemd и сформировать набор утилит sortctl,
> catctl, permctl, chrootctl, linkctl, hostnamectl... стоп, это же уже есть, процесс
> пошел.
сарказм?
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