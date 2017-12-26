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26.12.2017 21:47  Выпуск nginx 1.13.8

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.8, в котором реализованы следующие изменения:

  • Добавлена поддержка автоматического сохранения capability CAP_NET_RAW в рабочих процессах nginx при использовании параметра 'transparent' в директивах proxy_bind, fastcgi_bind, memcached_bind, scgi_bind и uwsgi_bind;
  • Улучшено определение размера кэша процессора;
  • В скриптах подсветки синтаксиса для редактора vim добавлены новые директивы;
  • В процедуре обновления исполняемого файла исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы, если после завершения родительского процесса новым родительским процессом nginx'а становился процесс с PID, отличным от 1;
  • В модуле ngx_http_autoindex_module исправлена ошибка, из-за которой неправильно обрабатывались запросы с данными после заголовков;
  • Решены проблемы, возникающие при использовании директивы proxy_limit_rate с опцией keepalive;
  • Исправлена ошибка, из-за которой часть ответа могла буферизироваться даже в режиме "proxy_buffering off", если клиентское соединение использовало протокол SSL;
  • Внесены исправления в реализацию директивы proxy_cache_background_update;
  • Устранены проблемы, приводящие к невозможности использования в начале параметра переменной вида "${name}" с именем в фигурных скобках, если весь параметр не был заключён в одинарные или двойные кавычки.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.7
  3. OpenNews: Обновление nginx 1.12.2
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.6
  5. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
  6. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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