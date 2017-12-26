26.12.2017 21:47  Выпуск nginx 1.13.8

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.8, в котором реализованы следующие изменения: Добавлена поддержка автоматического сохранения capability CAP_NET_RAW в рабочих процессах nginx при использовании параметра 'transparent' в директивах proxy_bind, fastcgi_bind, memcached_bind, scgi_bind и uwsgi_bind;

Улучшено определение размера кэша процессора;

В скриптах подсветки синтаксиса для редактора vim добавлены новые директивы;

В процедуре обновления исполняемого файла исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы, если после завершения родительского процесса новым родительским процессом nginx'а становился процесс с PID, отличным от 1;

В модуле ngx_http_autoindex_module исправлена ошибка, из-за которой неправильно обрабатывались запросы с данными после заголовков;

Решены проблемы, возникающие при использовании директивы proxy_limit_rate с опцией keepalive;

Исправлена ошибка, из-за которой часть ответа могла буферизироваться даже в режиме "proxy_buffering off", если клиентское соединение использовало протокол SSL;

Внесены исправления в реализацию директивы proxy_cache_background_update;

Устранены проблемы, приводящие к невозможности использования в начале параметра переменной вида "${name}" с именем в фигурных скобках, если весь параметр не был заключён в одинарные или двойные кавычки.



