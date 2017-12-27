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26.12.2017 23:50  Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2017 года

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD с июля по сентябрь 2017 года.

Основные достижения:

  • Общие и системные вопросы
    • Возобновлена разработка системного менеджера nosh, включающего набор средств для инициализации, загрузки, ведения логов, управления фоновыми процессами и терминалами. Nosh позиционируется как замена систем BSD init и NetBSD rc.d, вобравшая в себя черты таких систем, как Solaris SMF, daemontools-encore, UCSPI и средств IBM AIX по раздельному управлению системой и сервисами. Предоставляется набор прослоек для использования команд, ставших привычных в других системах, импорта существующих конфигурационных файлов /etc/fstab, /etc/rc.conf, /etc/rc.local и /etc/ttys, а также настроек изолированных окружений Jail и PC-BSD Warden.

      Доступны возможности для определения порядка запуска сервисов, организации зависимостей между сервисами, обеспечения параллельного выполнения сервисов, автоматической ротации логов, отслеживания работы сервисов и применения kevent для обеспечения событийно-ориентированного параллелизма. Система переносимая, не зависит от особенностей ядра и может применяться как в BSD-системах, так и в Linux.

      С момента прошлого упоминания nosh в отчёте о развитии FreeBSD в 2015 году, проведена реструктуризация пакетов, позволившая сократить число конфликтов с другими инструментариями. Добавлен файл для автодополнения ввода к zsh. Улучшены подсистемы управления виртуальными терминалами, раскладкой клавиатуры, мышью, ugen и DECSCUSR. Добавлена возможность удалённой передачи логов (RFC 5424/5426). Представлено несколько вспомогательных команд. Добавлено автоматическое определение местоположения Java VM. Улучшены средства активации по обращению к сокету. Улучшена работа одноразовых сервисов. Добавлена поддержка псевдонимов (alias) сервисов. Улучшена работа привязанных к пользователю сервисов D-Bus. Улучшен импорт сервисов MySQL, MariaDB, Percona и OpenVPN, а также импорт конфигурации.

    • Размер пожертвований за 2017 год составил 978 тысяч долларов от 859 участников, при поставленной цели в 1250 тысяч долларов.
    • В рамках программы грантов завершены или находятся в разработке проекты по обеспечению поддержки OpenZFS RAID-Z, улучшению драйвера bhnd для беспроводных адаптеров Broadcom, обеспечению работы на плате Beaglebone Black в режиме без вывода на экран (headless), расширению возможностей гипервизора bhyve для ARMv7, портированию bhyve/ARM на системы ARMv8;
    • Трудоустроенные в организации FreeBSD Foundation инженеры выполнили работу по улучшению ZFS, поддержке новых серверных платформ Intel, обновлению реализации kqueue, поддержке 64-разрядных inode, возможности сборки с защитой стека (Stack guard), поддержке сборки ядра в режиме выявления неопределённого поведения (Undefined Behavior Sanitizer), улучшению системного инструментария, портированию свежего кода графического драйвера i915, поддержке памяти NVDIMM в acpiconf, интеграции ФС FAT в makefs;
    • Развивается инфраструктура непрерывной интеграции, в которой налажено регулярное автоматизированное тестирование в Travis CI и Jenkins содержимого Subversion-репозитория проекта. Введён в строй дополнительный тестовый сценарий на базе DTrace;
  • Системы хранения и файловые системы
    • Ведётся тестирование реализации расширения Parallel NFS (pNFS), которое позволяет организовать высокоскоростной обмен данными между машинами сети за счет возможности распараллеливания обращения к данным на нескольких хранилищах, а также разделения передачи потоков данных и мета-данных. Реализация включает модифицированное ядро и демон nfsd, которые можно использовать в окружениях, начиная с FreeBSD 11. В текущем виде можно запустить один сервер метаданных и несколько серверов хранения, с которыми могут работать любые клиенты NFSv4.1 с поддержкой pNFS File Layout. Сервера хранения могут зеркалироваться (Flex Files Layout) для обеспечения избыточности (средства оценки сбоев и восстановления зеркал пока отсутствуют);
  • Поддержка оборудования
    • Значительно улучшена поддержка процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen (семейство 17h, CPU Ryzen, Threadripper, Epyc), в том числе в cpufreq добавлены средства для управления частотой и уровнями производительности, в amdtemp добавлена поддержка мониторинга температуры CPU, а в aesni поддержка механизмов ускорения вычисления хэшей SHA. Уровень поддержки Zen во FreeBSD оценен как пригодный для широкого использования на серверах и рабочих станциях. Из нереализованных особенностей остаются только поддержка счётчиков производительности и CCP (Crypto Co-Processor);
    • Драйвер ixgbe для 10-гигабитных сетевых адаптеров Intel переведён на использование фреймворка iflib. Ведётся портирование на iflib драйвера ixl (40G чипы);
    • Передан для рецензирования код драйвера для адаптеров Intel X722 (iw_ixl) с реализацией поддержки протокола iWARP (Internet Wide-area RDMA Protocol) для обеспечения удалённого прямого доступа к памяти. В дальнейшем планируется представить полную поддержку iWARP для систем на чипах Intel C620;
  • Приложения и система портов
    • Для FreeBSD-CURRENT (amd64) представлен порт graphics/drm-next-kmod, обеспечивающий работу DRM-модулей amdgpu, i915 и radeon, используя фреймворк linuxkpi, обеспечивающий совместимость с DRM API (Direct Rendering Manager) ядра Linux. В настоящее время порт соответствует состоянию подсистемы DRM ядра Linux 4.9. Несмотря на то, что порт экспериментальный, он вполне работоспособен на многих современных GPU, включая серию AMD HD7000 (от Tahiti до Polaris) и Intel HD3000 (от Sandy Bridge до Skylake);
    • Дерево портов FreeBSD преодолело рубеж в 31600 портов (на 1600 портов больше, чем в прошлом отчёте), число незакрытых PR держится на отметке в 2671, из которых 718 неразобраны. За отчётный период внесено 5900 изменений от 175 разработчиков. Права коммиттера получили пять новых участников: Zach Leslie (zleslie@), Luca Pizzamiglio (pizzamig@), Craig Leres (leres@), Adriaan de Groot (adridg@), and Dave Cottlehuber (dch@). Четыре участника лишились права коммита в порты из-за длительной неактивности (alonso@), смерти (ache@) или по собственному желанию (rpaulo@, kami@).

      Удалены два новых USES-набора: execinfo (libexecinfo перенесён в базовую систему), twisted (остался лишь один порт Twisted). По умолчанию вместо GCC 5 в портах теперь предлагается GCC 6. Обновлены порты с Firefox и Chromium. Пакетный менеджер pkg обновлён до выпуска 1.10.1. Улучшена работа флагов USE_GITHUB и SHEBANG_FILES.

    • Принято решение исключить из базовой системы утилиты rlogin, rsh, rcp, ruptime и rwho, которые объявлены устаревшими и давно вытеснены инструментарием SSH. Указанные команды не войдут в состав выпуска FreeBSD 12, но их можно будет отдельно установить из порта net/bsdrcmds;
    • Добавлены порты с компонентами платформы OpenJFX, в рамках которого развивается полностью открытый вариант JavaFX для разработки пользовательских и встраиваемых приложений на базе JavaSE. В том числе добавлен порт с графическим интерфейсом для построения сцен. По умолчанию для задействования ускорения GPU включен бэкенд OpenGL Prism;
    • Создана команда разработчиков puppet@, которая взяла на себя сопровождение около 30 портов, связанных с системой управления конфигурацией Puppet. В дерево портов добавлен выпуск Puppet 5 (sysutils/puppet5). В качестве замены варианта Facter, написанного на языке Ruby (sysutils/rubygem-facter), предложена версия Facter на C++ (sysutils/facter). Ведётся работа по добавлению в порты Puppetserver 5;
    • Началась работа по замене в базовой системе Heimdal Kerberos на MIT Kerberos, которая обеспечивает более полную совместимость с решениями от Microsoft и Red Hat;
    • Порт devel/gdb обновлён до GDB 8.0.1. В основную кодовую базу GDB включены подготовленные разработчиками FreeBSD патчи с поддержкой $_siginfo (необходимы для извлечения информации о сигналах из core-файлов) и исправления для поддержи приложений в окружении FreeBSD/aarch64 (патчи для отладки ядра FreeBSD/aarch64 пока доступны через порт). На этапе рецензирования находятся патчи с поддержкой FreeBSD/arm. В ветке FreeBSD 12 проведена работа по обеспечению отладки core-дампов и VFP-регистров через ptrace().


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 10.4
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
  4. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2017 года
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2016 года
  6. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2016 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: freebsd, summary
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  • 1.1, Аноним, 00:20, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В нынешнем отчёте всего 16 записей, из которых треть документация и организацион... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, pavlinux, 04:18, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чем меньше кода, тем больше отчёты.
     
  • 1.3, gpyra, 00:34, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Развитие это блеф, у них там стагнация
     
     
  • 2.7, Ivan_83, 01:32, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Поддержка чтения температуры на райзене пошла в инет из фри, если что.
     
     
  • 3.17, pavlinux, 04:19, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Поддержка чтения температуры на райзене пошла в инет из фри, если что.

    Даааа, заслать 4 байта в EAX, дернуть CPUID и разгрести EBX:EDX:ECX
    по табличке из Processor Manual нужен мозг неепического размера. :D

     
     
  • 4.20, Аноним, 06:09, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Даааа, опять все тупые и не спросили главного знатока опенета https svnweb fr... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Gemorroj, 00:39, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на самом деле хорошая ось, жалко что ее все заигнорили.
     
     
  • 2.25, Аноним, 08:18, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем она лучше Линукса для десктопа?
     
  • 1.6, sqrt, 01:24, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    nosh -- это прямо очень интересно Судя по тому, что написно, в отличие от систе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, пох, 02:43, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    лавры поттеринга не дают идиотам покоя Была уже некоторая надежда, что оно сдох... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Onanon, 04:08, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > лавры поттеринга не дают идиотам покоя.

    Но.. Это же "daemontools family"? И общего имеет с творением Поттеринга и с ним самим примерно ничего? Ну да, конфиги и команды похожие, меня это тоже слегка подбешивает, но сходства только в этом. Архитектурно nosh не имеет ничего общего с systemd.
    Про это даже можно где-то примерно здесь: http://jdebp.eu./Softwares/nosh/guide/introduction.html прочитать. Не пробовали?

    >> Интересно было бы увидеть в каком-нибудь линуксе.
    > о, вот это да, и лучше всего там бы ему и остаться.

    http://jdebp.eu./Softwares/nosh/debian-binary-packages.html
    http://jdebp.eu./Softwares/nosh/source-package.html

    Оно уже там есть.

    А пох-то, похоже, настоящий прям знаток.

     
  • 3.19, Аноним, 05:56, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что это полностью сторонний проект, популярность в бзде которого можно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, пох, 08:22, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Учитывая, что это полностью сторонний проект, популярность в бзде которого можно заметить по
    > отсутсвию nosh в портах

    там очень много таких "сторонних" проектов, которые внезапно становились частью base.

    И да, эта хрень подменяет механизмы base, вряд ли можно собрать ее в такой порт, который не будет ломаться после каждого апдейта системы.

    И ее пихали с удивительной настойчивостью пару лет назад, аргументы 1:1 сторонников превращения юникса в очередной линукс - неосиляторы sh + оптимизаторы перезагрузок (и конечно же "not ready for desktop").
    Но потом у них то ли батарейка села, то ли они в качестве дипломного проекта вынужденно сделали что-то другое, и больше их никто никогда не видел, пошли в pre-sale менеджеры

     
  • 1.8, Ivan_83, 01:45, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Касательно райзена - да, стабильно пашет. У меня 50 суток аптайма на десктопе.
    Температуру читаем, насчёт управения частотами - хз.
    Помимо крипты кажется в проце сильно больше всего, без документации оно ни у кого не появится, увы.

    С iflib было много багов...

    К след отчёту скорее всего будет нормальная поддержка 4g мопедов хуавеи, у Ганса времени нет отревьювить мой патч.
    А вообще, тема давно тянется: http://netlab.dhis.org/wiki/ru:hardware:huawei:e3272

    Ещё втащили шланг 5 или даже 6 в базу.

    В портах впилили какой то flavors, от чего сообщество ещё не пришло в себя.

    Ну и мозгов/мужества не хватает чтобы починить glib - обычному хомяку на десктопе светят корки приложений на ровном месте. Хороших слов нет. Есть два разных патча от разных людей. :)
    https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=199872
    патч либо в шапке: glib20-libinotify.patch, либо мой:
    https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=214338

     
     
  • 2.11, Я, 02:06, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Комментарии в обоих PR навевают досаду за фряшку, как вот разработчиков мотивиро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Крутой аноним, 04:14, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Комментарии в обоих PR навевают досаду за фряшку, как вот разработчиков мотивировать.
    > Core Team похоже давно глубоко плевать на FreeBSD, независимо от их состава.

    По-моему очень разумное решение от разработчиков FreeBSD,
    не уверен что они именно из Core, но таких можно и в Core продвигать.
    Большие изменения в пользовательских программах/библиотеках должны быть
    частью upstream проектов, иначе вместо разработки FreeBSD люди будут заниматься
    разработкой Firefox, Xorg и т.д.

     
  • 1.10, Девочек дайте, 02:05, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    nosh это это бсдишный systemd?
     

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