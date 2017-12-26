26.12.2017 12:05  Релиз PyPy 5.10, реализации Python, написанной на языке Python

Доступен выпуск проекта PyPy 5.10, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7 и PyPy3.5, обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7 и Python 3.5, и поставляемых с stdlib 2.7.13 и 3.5.3. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86). PyPy3.5 5.10 отмечен как первый стабильный релиз ветки 3.5 для Linux и macOS (поддержка Windows пока имеет статус бета-версии).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

В новых версиях в основном отмечаются исправления ошибок и небольшие улучшения. Например, улучшена обработка unicode, налажено совместное использование системы профилирования vmprof и расширения многопоточного программирования "greenlet", устранены некоторые недоработки в прослойке cpyext для обеспечения совместимости с C-API, улучшена поддержка платформы FreeBSD, до версии 1.11.2 обновлён модуль CFFI (C Foreign Function Interface). Следующим станет выпуск PyPy 6.0, в котором будут представлены значительные новшества.



