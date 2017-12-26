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26.12.2017 12:05  Релиз PyPy 5.10, реализации Python, написанной на языке Python

Доступен выпуск проекта PyPy 5.10, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7 и PyPy3.5, обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7 и Python 3.5, и поставляемых с stdlib 2.7.13 и 3.5.3. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86). PyPy3.5 5.10 отмечен как первый стабильный релиз ветки 3.5 для Linux и macOS (поддержка Windows пока имеет статус бета-версии).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

В новых версиях в основном отмечаются исправления ошибок и небольшие улучшения. Например, улучшена обработка unicode, налажено совместное использование системы профилирования vmprof и расширения многопоточного программирования "greenlet", устранены некоторые недоработки в прослойке cpyext для обеспечения совместимости с C-API, улучшена поддержка платформы FreeBSD, до версии 1.11.2 обновлён модуль CFFI (C Foreign Function Interface). Следующим станет выпуск PyPy 6.0, в котором будут представлены значительные новшества.

  1. Главная ссылка к новости (https://morepypy.blogspot.ru/2...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 5.9, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.5.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  6. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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  • 1.5, Аноним, 13:03, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Сначала наклепают скриптовой динамической хрени, а потом скачут вокруг этого пыт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Blind Vic, 15:31, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А вы не пытались понять, почему так происходит? К каким выводам пришли?
     
     
  • 3.12, Аноним, 15:55, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отвечу На время появления этих ЯП не было такого объема данных и нагрузки на се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Мать драконов, 16:05, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Отвечу. На время появления этих ЯП не было такого объема данных и
    > нагрузки на сервисы, которые на них пытаются писать. Тогда и предсказать
    > никто не мог насктолько бурного роста сети и ресурсов в ней,
    > в эпоху перла и статичных html-страничек. И поэтому идея динамического ЯП,
    > писать код на котором можно было быстрее, чем он выполняеся тогда
    > казалось хорошей. Но время и развитие индустрии только подтвердило несостоятельность динамических
    > и скриптовых ЯП. Сейчас к ним пытаются прикрутить опциональную типизацию: php7,
    > typescript, mypy для питона. Компилировать кто во что горазд, либо вообще
    > транслировать в другие ЯП. Те кто более сознательный, просто выкидывает это
    > недоразумение на помойку и переписывает все на java/go.

    На С с крестами

     
  • 4.15, Blind Vic, 16:11, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > На время появления этих ЯП не было такого объема данных и
    > нагрузки на сервисы, которые на них пытаются писать.

    Это показывает, что вы не [долго] работаете профессиональным программистом и судите о том, чего в чем не плавали.

    Языки типа часто Python используют там, где скорость разработки важнее, чем скорость работы приложения. Часто дешевле поднять еще один сервер, чем оптимизировать код или писать его на "правильных" ЯП. Иногда люди пишут на Питоне прототипы приложений, потому переписывают на другом языке. Либо переписывают части приложения на C. Когда приложение разрослось для больших корпораций дешевле оптимизировать весь язык, нежели переписывать проверенный в бою код.

    > Те кто более сознательный, просто выкидывает это недоразумение на помойку и переписывает все на java/go.

    Есть примеры?

     
  • 4.16, Blind Vic, 16:24, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Те кто более сознательный, просто выкидывает это
    > недоразумение на помойку и переписывает все на java/go.

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    Очевидно, что все это неразумные люди, а вы тут один Д'Артаньян?

    Как я уже говорил, это многое говорит о вашем опыте.

    https://blog.disqus.com/scaling-django-to-8-billion-page-views
    https://www.infoq.com/presentations/scaling-instagram
    https://www.quora.com/What-is-the-biggest-website-developed-in-python

     
     
  • 5.17, Аноним, 17:20, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот зато stackoverflow, без которого макаки всего мира не могут нагуглить jque... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.18, Anton, 18:06, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Github на руби
     

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