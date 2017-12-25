25.12.2017 08:17  Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории

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|1.2, _hide_, 11:09, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Хотел уже посмотреть, ан нет - пока ещё надкусанное яблоко проверяет, нет ли там "интеллектуальной собственности" на ПО 37 летней давности, которое уже никем не используется ни в каком виде.
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|3.6, _hide_, 12:02, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Это я уже прочитал в ананосе (причем не только сами словари, но и код их использовавший). Просто интерес больше всего представляет то, как почти 40 лет назад боролись со сложностью при создании вполне современных, по нынешним меркам, систем без кучи различных вспомогательных средств, таких как IDE, анализаторов, профилировщиков, кодогенератором и RTTI.
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|2.9, яблоко, 15:27, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> которое уже никем не используется ни в каком виде.
это оно программистами не используется - а лойярами - очень даже используется, и если, ненароком, мы щас прочавкаем целую одну строчку кода с копирайтом какой-нибудь ямахи gmbh, для доступа к звуковому чипу, или еще какую подобную ерунду - с _нас_ (и, кстати, с вас, если доберутся - тоже могут) внезапно, получится спилить очень изрядную пачку зелени.
так что потерпите, ради вас же стараемся. Технической пользы от этого кода - ни нам, ни кому еще, действительно, давно никакой.
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|2.10, НяшМяш, 15:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У тебя сегфолт случился на предпоследнем слове первого предложения, что ты второе не прочитал? Поверь мне, яблоко справляется неплохо и без рекламы на опеннете.
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