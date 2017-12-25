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25.12.2017 08:17  Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории

Энтузиастам удалось восстановить исходные тексты операционной системы Lisa OS, которая c 1983 по 1986 год использовалась в персональных компьютерах Apple Lisa. После рецензирования восстановленного кода компанией Apple исходные тексты Lisa OS будут переданы в Музей компьютерной истории. В том числе будет передан код приложений LisaWrite, LisaCalc, LisaDraw, LisaGraph, LisaProject, LisaList и LisaTerminal.

Lisa OS обладала передовыми характеристиками для ОС начала 1980-х годов, в том числе поддерживала систему защиты памяти и виртуальную память, многозадачность, ФС с разделением файлов по директориям (прообраз HFS), предоставляла графический интерфейс с набором приложений для решения прикладных задач. Для разработки использовался язык Pascal.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Опубликованы исходные тексты операционной системы CP/M
  3. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  4. OpenNews: Опубликованы исходные тексты первого выпуска Apple DOS
  5. OpenNews: Компания Adobe передала в музей компьютерной техники исходные тексты Photoshop 1.0
  6. OpenNews: Опубликованы исходные тексты языка программирования APL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apple, lisaos
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  • 1.1, Аноним, 10:21, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > LisaWrite, LisaCalc, LisaDraw,

    Где-то это я уже слышал.

     
  • 1.2, _hide_, 11:09, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Хотел уже посмотреть, ан нет - пока ещё надкусанное яблоко проверяет, нет ли там "интеллектуальной собственности" на ПО 37 летней давности, которое уже никем не используется ни в каком виде.
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:35, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Вы не поверите, но как минимум на словари для проверки правописания ещё действую... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, _hide_, 12:02, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это я уже прочитал в ананосе (причем не только сами словари, но и код их использовавший). Просто интерес больше всего представляет то, как почти 40 лет назад боролись со сложностью при создании вполне современных, по нынешним меркам, систем без кучи различных вспомогательных средств, таких как IDE, анализаторов, профилировщиков, кодогенератором и RTTI.
     
     
  • 4.8, Аноним, 14:49, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Профилировщики и кодогенераторы не вчера придумали IDE тоже, но без них и сейча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, яблоко, 15:27, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > которое уже никем не используется ни в каком виде.

    это оно программистами не используется - а лойярами - очень даже используется, и если, ненароком, мы щас прочавкаем целую одну строчку кода с копирайтом какой-нибудь ямахи gmbh, для доступа к звуковому чипу, или еще какую подобную ерунду - с _нас_ (и, кстати, с вас, если доберутся - тоже могут) внезапно, получится спилить очень изрядную пачку зелени.

    так что потерпите, ради вас же стараемся. Технической пользы от этого кода - ни нам, ни кому еще, действительно, давно никакой.

     
  • 1.3, Ю.Т., 11:35, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так MacOS 7 они сами же и раздавали, но, правда, бинарники?
     
  • 1.7, Вы забыли заполнить поле Name, 12:15, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ссылки на исходники я так понимаю нет? Зачем тогда эта реклама яблока тут?
     
     
  • 2.10, НяшМяш, 15:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У тебя сегфолт случился на предпоследнем слове первого предложения, что ты второе не прочитал? Поверь мне, яблоко справляется неплохо и без рекламы на опеннете.
     
  • 1.11, ano, 15:48, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    передовой была BeOS, иначе почему до сих пор м-ки, которые ее уничтожили/задавили/перекупили не выложили ее исходники?!
     
  • 1.12, gpyra, 16:04, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лиза или лиса?
     
     
  • 2.13, Анониппппп, 16:12, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лиза
     

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