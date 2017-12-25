25.12.2017 08:17  Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории

Энтузиастам удалось восстановить исходные тексты операционной системы Lisa OS, которая c 1983 по 1986 год использовалась в персональных компьютерах Apple Lisa. После рецензирования восстановленного кода компанией Apple исходные тексты Lisa OS будут переданы в Музей компьютерной истории. В том числе будет передан код приложений LisaWrite, LisaCalc, LisaDraw, LisaGraph, LisaProject, LisaList и LisaTerminal.

Lisa OS обладала передовыми характеристиками для ОС начала 1980-х годов, в том числе поддерживала систему защиты памяти и виртуальную память, многозадачность, ФС с разделением файлов по директориям (прообраз HFS), предоставляла графический интерфейс с набором приложений для решения прикладных задач. Для разработки использовался язык Pascal.



