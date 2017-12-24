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23.12.2017 22:58  Релиз Thunderbird 52.5.2 с устранением уязвимостей

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.5.2, в котором устранено 5 уязвимостей:

  • CVE-2017-7829 - возможность отображаемого в интерфейсе фиктивного адреса отправителя, через указание в адресе символа с нулевым кодом (отделённый нулевым символом хвост с реальным адресом не показывается);
  • CVE-2017-7846 - возможность выполнения JavaScript-кода при просмотре RSS-лент в предлагаемом по умолчанию режиме web-сайта (View -> Feed article -> Website);
  • CVE-2017-7847 - утечка данных о текущем каталоге (может включать имя пользователя) через манипуляции с CSS при просмотре специально оформленных записей из RSS-лент;
  • CVE-2017-7848 - RSS-записи могут использоваться для подстановки в тело создаваемого почтового сообщения символа перевода строки;
  • CVE-2017-7845 - эксплуатируемое через WebGL переполнение буфера в библиотеке отрисовки ANGLE, специфичное для Windows и проявляющиеся при использовании Direct 3D 9.

Также можно отметить работу над выпуском Thunderbird 58 beta, в которой осуществлён переход на технологии Firefox 57, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Выпуск Thunderbird 52.5.0
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 52.4.0
  4. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  6. OpenNews: Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.1, Аноним, 00:45, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Интересно, денег на разработку особо нет, активность по выпуску фиксов околонуле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Machete, 01:14, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Thunderbird - лучший десктопный почтовый клиент под Linux.

    Для всего остального использую ProtonMail. Яровая не пройдет!

     
     
  • 2.5, Аноним, 04:05, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Claws Mail и легче в разы и не такое откровенное сито ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Капитан О., 05:53, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Thunderbird - лучший десктопный почтовый клиент под Linux.
    > Claws Mail и легче в разы и не такое откровенное сито.

    Судя по огроменному количеству багов что они фиксят каждый релиз оно вообще не сито.

     
  • 1.3, Аноним, 02:09, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    WebGL, javascript в почтовом клиенте... хомосапиенс обречены :(
     
     
  • 2.11, Аноним, 06:16, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    правильно Надо выкинуть webgl, javascript, а потом java, а потом си-86, а потом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 06:27, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Увидел сравнение жс с жабой и почему-то подумал о представителях славного племен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 02:59, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >  эксплуатируемое через WebGL

    Казалось бы, на кой дьявол почтарю WebGL...?

     
     
  • 2.8, Капитан О., 05:50, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы письма с WebGL контентом отображались. Если что с приходом WebRender и thunderbird будет полностью рендерится видеокартой.
     
  • 1.6, kvaps, 05:00, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Thunderbird 58 beta, в которой осуществлён переход на технологии Firefox 57

    Кто знает из него джаббер не выпилили?

     
     
  • 2.7, kvaps, 05:01, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, по скрину вижу что не выпилили.
     
  • 1.9, Kuromi, 05:51, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Также можно отметить работу над выпуском Thunderbird 58 beta, в которой осуществлён переход на технологии Firefox 57, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail. "

    Ну теперь все, конец. Тундра как таковая и так давно уже не развивается, маломальски доработать под себя можно было относительно немногочисленными, но полезными расширениями. А теперь - все в помойку, почти ничего не перпишут, ввиду специфики приложения. Как например Enigmail на WebEx переписать?
    Но Мозиллу понять можно, им тундра уже не один год как рыбе зонтик.

     

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