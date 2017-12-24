23.12.2017 22:58  Релиз Thunderbird 52.5.2 с устранением уязвимостей

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|3.10, Капитан О., 05:53, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Thunderbird - лучший десктопный почтовый клиент под Linux.
> Claws Mail и легче в разы и не такое откровенное сито.
Судя по огроменному количеству багов что они фиксят каждый релиз оно вообще не сито.
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|1.9, Kuromi, 05:51, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Также можно отметить работу над выпуском Thunderbird 58 beta, в которой осуществлён переход на технологии Firefox 57, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail. "
Ну теперь все, конец. Тундра как таковая и так давно уже не развивается, маломальски доработать под себя можно было относительно немногочисленными, но полезными расширениями. А теперь - все в помойку, почти ничего не перпишут, ввиду специфики приложения. Как например Enigmail на WebEx переписать?
Но Мозиллу понять можно, им тундра уже не один год как рыбе зонтик.
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