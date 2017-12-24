23.12.2017 22:58  Релиз Thunderbird 52.5.2 с устранением уязвимостей

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.5.2, в котором устранено 5 уязвимостей: CVE-2017-7829 - возможность отображаемого в интерфейсе фиктивного адреса отправителя, через указание в адресе символа с нулевым кодом (отделённый нулевым символом хвост с реальным адресом не показывается);

CVE-2017-7846 - возможность выполнения JavaScript-кода при просмотре RSS-лент в предлагаемом по умолчанию режиме web-сайта (View -> Feed article -> Website);

CVE-2017-7847 - утечка данных о текущем каталоге (может включать имя пользователя) через манипуляции с CSS при просмотре специально оформленных записей из RSS-лент;

CVE-2017-7848 - RSS-записи могут использоваться для подстановки в тело создаваемого почтового сообщения символа перевода строки;

CVE-2017-7845 - эксплуатируемое через WebGL переполнение буфера в библиотеке отрисовки ANGLE, специфичное для Windows и проявляющиеся при использовании Direct 3D 9. Также можно отметить работу над выпуском Thunderbird 58 beta, в которой осуществлён переход на технологии Firefox 57, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail.



