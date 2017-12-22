22.12.2017 10:35  Новые версии панели Xfce 4.12.2 и 4.13.2

>> нормальные по замыслу десктопные объекты

> О чём речь? Что-то для организации именно "работы на столе". Объекты, отражающие мой тех. процесс для тех или иных задач, или классов задач. Скажем, работы над опред. классами документов это всегда открытие вспомог. приложений. Вот бы и автооткрытие объектов при открытии каталога с работой. И каталог с работой чтобы не простое отображение каталога на диске (хотя бы по удосбству). Шаблоны объектов. Вот что наиболее "на виду" по решаемым задачам. В общем, что-то наподобие OS/2 workplace shell, каким он мне помнится через годы :), но без соответствующих идиосинкразий :))) Какой-то workflow был в миддловых пакетах для грида, но очень-очень издалека. А так - получаю (получаем) из пакета в пакет всё тот же win95 explorer. Так ведь если я всё сам проделываю (через файловую систему), мне и миднайта или шелла достаточно, зачем мне в таком случае тот же KDE или МАТЕ? Хоть сам пиши, но где тогда API подходящий?

