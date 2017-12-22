22.12.2017 10:35  Новые версии панели Xfce 4.12.2 и 4.13.2

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|1.2, Salv, 11:05, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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"помимо решения различных проблем в панели и плагинах к ней, добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования"
Хорошая новость, надеюсь исправятся некоторые мелкие баги в плагинах.
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|1.3, Ю.Т., 11:09, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ну хоть одно бы десктопное изделие, в котором были бы нормальные по замыслу десктопные объекты, а не отражения единиц файловой системы плюс-минус погрешность.
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|3.8, Ю.Т., 12:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> нормальные по замыслу десктопные объекты
> О чём речь?
Что-то для организации именно "работы на столе". Объекты, отражающие мой тех. процесс для тех или иных задач, или классов задач.
Скажем, работы над опред. классами документов это всегда открытие вспомог. приложений. Вот бы и автооткрытие объектов при открытии каталога с работой. И каталог с работой чтобы не простое отображение каталога на диске (хотя бы по удосбству). Шаблоны объектов. Вот что наиболее "на виду" по решаемым задачам.
В общем, что-то наподобие OS/2 workplace shell, каким он мне помнится через годы :), но без соответствующих идиосинкразий :))) Какой-то workflow был в миддловых пакетах для грида, но очень-очень издалека.
А так - получаю (получаем) из пакета в пакет всё тот же win95 explorer.
Так ведь если я всё сам проделываю (через файловую систему), мне и миднайта или шелла достаточно, зачем мне в таком случае тот же KDE или МАТЕ?
Хоть сам пиши, но где тогда API подходящий?
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|5.11, Ю.Т., 13:29, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Что-то для организации именно "работы на столе".
> Когда работаешь, "рабочего стола" не видно под окнами. А если тебе просто
> полюбоваться, обоины более чем достаточно.
а почему читаем/осмысливаем лишь первое предложение? *организация* **работы**
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|4.24, Ю.Т., 16:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Что-то для организации именно "работы на столе". Объекты, отражающие мой тех. процесс
> для тех или иных задач, или классов задач.
Какая, однако, разруха в ответах #18 и #19. "Нам не надо, и вам не надо". Типично.
За #16 спасибо, гляну.
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|5.27, Ю.Т., 16:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> ИМХО бесполезно пока файлы / диски / процессы остаются вещью в себе.
Однако это можно было иметь в 1992 году на 4 мегах (ну ладно, на 8 мегах) рабочей памяти.
> Вам сюда https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_OS
Наверное, смена платформы всё же слишком радикальный ответ. Я ж говорю, проживу и с миднайтом.
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|1.7, botman, 12:13, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> используется для разработки Xfce 4.14 и отличается переходом на библиотеки GTK+3
> доступен новый выпуск интерфейса управления питанием, в который включены исправления, накопившиеся за два года
В итоге окажется что форки Дома2 были не нужны, OMG. Зачем раньше этого всего не вышло в Xfce, я бы сам таким сейчас пользовался вместо Gnome 3.
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