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22.12.2017 10:35  Новые версии панели Xfce 4.12.2 и 4.13.2

Разработчики проекта Xfce опубликовали новые выпуски панели xfce4-panel 4.12.2 и 4.13.2. Ветка 4.13 позиционируется как экспериментальная, используется для разработки Xfce 4.14 и отличается переходом на библиотеки GTK+3.

В версии xfce4-panel 4.13.2, помимо решения различных проблем в панели и плагинах к ней, добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования (например, на Python). Также обеспечена возможность встраивания диалога настройки в xfce4-settings-manager.

В версии xfce4-panel 4.12.2 добавлена поддержка установки первичного монитора ("primary monitor" в RandR) для панели. При установке параметра местоположения панели в "Output: Primary", панель будет динамически перемещена на монитор, помеченный первичным в настройках xfce4-display-settings.

Также доступен новый выпуск интерфейса управления питанием (xfce4-power-manager 1.6.1), в который включены исправления, накопившиеся за два года. Улучшена поддержка стационарных систем, для которых больше не показывается предупреждение об отсутствии аккумулятора. Добавлена фильтрация связанных с системой питания событий, передаваемых в xfce4-notifyd для отражения в логе (например, не передаются события изменения яркости).

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3
  3. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 0.9.0, развиваемого проектом Xfce
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора терминала xfce4-terminal 0.6.91
  5. OpenNews: ОС Qubes переходит на Xfce из-за недовольства развитием KDE
  6. OpenNews: План разработки Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, mikhailnov, 11:04, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +42 +/
    Крыса радует. Не раздутый функционал, есть все, что надо и просто работает без постоянных "инноваций".
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –7 +/
    Кто-то лжёт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, тоже Аноним, 15:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > Ветка 4.13 позиционируется как экспериментальная

    Кто-то плохо воспринимает прочитанное.

     
  • 3.21, Аноним84701, 15:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Кто-то видимо считает проблемами только сегфолты и прочее, да еще и обязательно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 14:48, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В своё время ушёл с XFCE из-за частых сегфолтов индикатора раскладок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Salv, 11:05, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "помимо решения различных проблем в панели и плагинах к ней, добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования"

    Хорошая новость, надеюсь исправятся некоторые мелкие баги в плагинах.

     
  • 1.3, Ю.Т., 11:09, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну хоть одно бы десктопное изделие, в котором были бы нормальные по замыслу десктопные объекты, а не отражения единиц файловой системы плюс-минус погрешность.
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:45, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > нормальные по замыслу десктопные объекты

    О чём речь?

     
     
  • 3.8, Ю.Т., 12:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> нормальные по замыслу десктопные объекты
    > О чём речь?

    Что-то для организации именно "работы на столе". Объекты, отражающие мой тех. процесс для тех или иных задач, или классов задач.

    Скажем, работы над опред. классами документов это всегда открытие вспомог. приложений. Вот бы и автооткрытие объектов при открытии каталога с работой. И каталог с работой чтобы не простое отображение каталога на диске (хотя бы по удосбству). Шаблоны объектов. Вот что наиболее "на виду" по решаемым задачам.

    В общем, что-то наподобие OS/2 workplace shell, каким он мне помнится через годы :), но без соответствующих идиосинкразий :))) Какой-то workflow был в миддловых пакетах для грида, но очень-очень издалека.

    А так - получаю (получаем) из пакета в пакет всё тот же win95 explorer.

    Так ведь если я всё сам проделываю (через файловую систему), мне и миднайта или шелла достаточно, зачем мне в таком случае тот же KDE или МАТЕ?

    Хоть сам пиши, но где тогда API подходящий?

     
     
  • 4.9, Аноним, 13:20, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Когда работаешь, рабочего стола не видно под окнами А если тебе просто полюбо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, Ю.Т., 13:29, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Что-то для организации именно "работы на столе".
    > Когда работаешь, "рабочего стола" не видно под окнами. А если тебе просто
    > полюбоваться, обоины более чем достаточно.

    а почему читаем/осмысливаем лишь первое предложение? *организация* **работы**

     
     
  • 6.18, Аноним, 15:13, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потому что работу организуют нужным ПО, а не рабочим столом Можно всё выпилить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, Аноним, 14:49, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Plasma схожие функции выполняют Комнаты.
     
  • 4.19, Аноним, 15:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Или ты хочешь дашбоард на рабочем столе это не работать, а так, мониторить и т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Ю.Т., 16:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Что-то для организации именно "работы на столе". Объекты, отражающие мой тех. процесс
    > для тех или иных задач, или классов задач.

    Какая, однако, разруха в ответах #18 и #19. "Нам не надо, и вам не надо". Типично.

    За #16 спасибо, гляну.

     
  • 4.25, IB, 16:09, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ИМХО бесполезно пока файлы / диски / процессы остаются вещью в себе.

    Вам сюда https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_OS

     
     
  • 5.27, Ю.Т., 16:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ИМХО бесполезно пока файлы / диски / процессы остаются вещью в себе.

    Однако это можно было иметь в 1992 году на 4 мегах (ну ладно, на 8 мегах) рабочей памяти.

    > Вам сюда https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_OS

    Наверное, смена платформы всё же слишком радикальный ответ. Я ж говорю, проживу и с миднайтом.

     
  • 1.4, Michael Shigorin, 11:42, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > xfce4-panel 4.12.2

    Вошла в позавчерашние регулярки: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/ChangeLog

     
     
  • 2.28, забыл_пароль_от_тигар, 16:38, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >> xfce4-panel 4.12.2
    > Вошла в позавчерашние регулярки: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/ChangeLog

    а во фряшных портах аж с 14 числа есть. и чо?

     
     
  • 3.30, Michael Shigorin, 18:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> xfce4-panel 4.12.2
    >> Вошла в позавчерашние регулярки:
    > а во фряшных портах аж с 14 числа есть. и чо?

    И то, что http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-xfce-latest-x86_64.iso можно взять, засунуть в виртуалку да посмотреть сабж -- а вот с портками для стороннего наблюдателя мороки выйдет мало-мало побольше.

     
  • 1.7, botman, 12:13, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > используется для разработки Xfce 4.14 и отличается переходом на библиотеки GTK+3
    > доступен новый выпуск интерфейса управления питанием, в который включены исправления, накопившиеся за два года

    В итоге окажется что форки Дома2 были не нужны, OMG. Зачем раньше этого всего не вышло в Xfce, я бы сам таким сейчас пользовался вместо Gnome 3.

     
     
  • 2.14, Аноним, 14:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это дело каждого использовать простое рещение или совместно с сообществом занима... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 15:08, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Так что ставить то, awesome или i3wm?
     
     
  • 2.22, vz, 15:28, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    что душе угодно
     
  • 2.37, i3wm, 16:59, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    в i3 ниже порог входа (имхо, конфиг проще), да и умеет он все, что нужно
    для поклонников вяленого есть sway wm
     
  • 1.23, VGRk, 15:40, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно еще и живое!
     
     
  • 2.26, IB, 16:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Оно еще и живое!

    Даже IceWM пользуются 1600 дебиановодов :)

    https://qa.debian.org/popcon.php?package=icewm
    https://qa.debian.org/popcon.php?package=wmaker
    https://qa.debian.org/popcon.php?package=lxde-metapackages
    https://qa.debian.org/popcon.php?package=xfce4-panel

    На этом фоне Xfce с его 31000 инсталяций живее всех живых.

     
  • 1.29, Аноним, 18:21, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А с каких пор они на гит хабе квартируются?
     
  • 1.33, Аноним, 00:48, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надеюсь текущий индикатор плагин из 4 12 0 починили 27 0 MiB 17 1 MiB ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 08:46, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пора уже на GTK4 переходить, а они только на GTK3 переходят.
     
     
  • 2.35, Michael Shigorin, 12:45, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Пора уже на GTK4 переходить

    Переходите хоть на красный, но не лучше ли всё-таки поберечь себя?

     
  • 2.38, Аноним, 17:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пусть шапка его сначала побетатестит на федоре и доведет до ума ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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