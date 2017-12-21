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21.12.2017 20:35  Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора

Компания Роса представила дистрибутив ROSA Enterprise Desktop X3, основанный на стабилизированной ветке ROSA Desktop Fresh KDE 8.1 и ориентированный на использование в корпоративном секторе. При подготовке дистрибутива главное внимание уделяется стабильности и в состав включаются только проверенные компоненты, которые прошли обкатку на пользователях ROSA Desktop Fresh. Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу. Доступ к репозиториям, включая обновления, бинарные и исходные пакеты, не ограничен.

Особенности ROSA Enterprise Desktop X3:

  • По умолчанию используется ядро Linux 4.9.41, glibc 2.19, LibreOffice 5.2.7, Firefox ESR 52.5;
  • Состав репозиториев с доступными для установки программами соответствует ROSA Fresh платформы 2014.1
  • Набор программ в образе RED X3 по сравнению с Fresh-версией оптимизирован для офисного использования, используется полный вариант LibreOffice, добавлен Inkskape, включена поддержка Java;
  • Система подготовлена для работы в сетях под управлением Windows AD и FreeIPA, в виртуальных средах VirtualBox и ROSA Virtualization;
  • Возможна установка 1C и КриптоПро.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10
  3. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME
  4. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
  5. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa
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  • 1.1, universite, 21:15, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Очередной клон CentOS'a ?
     
     
  • 2.3, Ман, 21:22, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Клон неумирающей Мандривы. Да прибудет она в веках!
     
     
  • 3.20, VINRARUS, 23:28, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Неумирающий клон это статуя.
     
  • 3.62, annoynymous, 14:02, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Только наоборот, это OpenMandriva основана на Rosa.
     
  • 1.2, Аноним, 21:22, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    ROSA для корпоративного сектора? Ну X3!</петросян_мод>
     
     
  • 2.9, fi, 22:11, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    зря смеешься, в армии во многих местах видел именно РОСУ, им готовый апгрэйд ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 09:46, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А для кого тогда пилят Астралинукс и МСВСферу?..
     
     
  • 4.49, Аноним, 11:06, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пилят, для кого надо пилят.
     
  • 4.51, Аноним, 11:49, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Для тех, кого разводят на бабки
     
  • 4.53, Аноним, 11:52, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    МСВС это адовый ад Работал немного Глюки, костыли и некроманство kernel 2 4 b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, вапр, 12:49, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
     
  • 1.4, Аноним, 21:32, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что российского, кроме иконок в этом дистрибутиве?
     
     
  • 2.5, Pinkie, 21:46, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Иконки то тоже не российские, можно подумать это не упертые elementary.
     
     
  • 3.10, Аноним, 22:14, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде нет, в Elmentary не такие https www opennet ru opennews art shtml num 4... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Анонимос, 05:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Не, ну мне нравиться это ваше "А что российского..." :)
    А вот вы мне скажите, что американского в самолетах Боинг или в Айфонах? Кроме названия почти ничего.
     
     
  • 3.37, Аноним, 08:32, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не корректное сравнение, но всё же... Они создали (воплотили идею) продукт.
     
     
  • 4.48, Анонимос, 10:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что дистрибутив РОСА не идея, не продукт?
    Конечно, он состоит из множества компонентов разработанных людьми со всего мира.
    Но точно так же каждый самолет Боинг состоит из компонентов, созданных людьми со всего мира.
    Например есть такая наука - аэродинамика. Без нее не только Боинг, а китайский квадрокоптер не взлетит. Так вот к вашему сведению, науку эту создал русский ученый Жуковский. Если хотите, аэродинамика это как ядро Линукс - весь мир им пользуется и никто не скажет что его американцы изобрели. Американцы - умельцы стырить, обвязать это красивым бантиком и впарить в тридорого. Вот это они умеют виртуозно.
     
     
  • 5.50, Аноним, 11:46, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если вы сравниваете на равных создание Боинга и дистрибутива Роса, то дальше я н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Анонимос, 12:33, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Если вы сравниваете на равных создание Боинга и дистрибутива Роса, то дальше
    > я не вижу смысла с вами дискутировать.

    Согласен с Вами, видимо я выбрал неудачный пример для сравнения. Человеку, далекому от авиации трудновато уловить аналогии.

     
  • 5.52, sasku, 11:52, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    странно, а аэродинамика ничего не знает о своем "создателе" )))
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
     
     
  • 6.66, Клыкастый, 15:16, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Основатель аэрогидродинамики Николай Жуковский на почтовой марке. 1963

    А говорите - не знает.

     
  • 6.71, Michael Shigorin, 18:54, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > странно, а аэродинамика ничего не знает

    Раз уж вы тут флудите так дружно, то: "это не техника дошла, это я сама дошла -- на лыжах"; бишь не аэродинамика не знает, а педивикия, ну или организмы, которые там регулярно несут полностью некомпетентный бред (я когда-то пытался выправить статьи в т.ч. про IPMI, в итоге плюнул и забил).

     
  • 5.56, вапр, 12:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > А что дистрибутив РОСА не идея, не продукт?
    > Конечно, он состоит из множества компонентов разработанных людьми со всего мира.
    > Но точно так же каждый самолет Боинг состоит из компонентов, созданных людьми
    > со всего мира.
    > Например есть такая наука - аэродинамика. Без нее не только Боинг, а
    > китайский квадрокоптер не взлетит. Так вот к вашему сведению, науку эту
    > создал русский ученый Жуковский. Если хотите, аэродинамика это как ядро Линукс
    > - весь мир им пользуется и никто не скажет что его
    > американцы изобрели. Американцы - умельцы стырить, обвязать это красивым бантиком и
    > впарить в тридорого. Вот это они умеют виртуозно.

    Разница в том, что боинг покупают (наверное), а росу инпортозамещают, т к сама по себе она не особо нужна кому-то. Как и сухой, который малость уступает аналогам по важным параметрам.
    ЗЫ: на сабж лицензия есть? Скачал с торрента и чист?

     
  • 5.65, Аноним, 14:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >науку эту создал русский ученый Жуковский

    До Ньютона яблоки падали вверх

     
  • 3.39, botman, 09:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Патенты, патенты и ещё раз патенты... как завещал великий дядя Сэм
     
     
  • 4.43, gaal, 10:22, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Патенты, патенты и ещё раз патенты... как завещал великий дядя Сэм

    патенты выдают за идеи а не просто так:) хотя бывают и дурацкие

     
     
  • 5.72, Michael Shigorin, 18:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > патенты выдают за идеи

    Нет, по заявкам.  Которые бывают и совершенно безыдейные (кто рылся в тех же patft/appft и espacenet, тот в курсе).

     
  • 3.42, gaal, 10:21, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    идея
     
  • 3.59, Аноним, 13:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Поэтому я никому не рекомендую использовать ни российские, ни американские дистр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Michael Shigorin, 18:57, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Рекомендую те, которые разработаны сообществом,
    > свободным от национальных предрассудков.

    А вот и марсиане пожаловали со своими предрассудками.
    Ну здрасьте, заходите.

     
  • 2.38, Сергей, 09:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    российского там навык по поддержке и развитию всего этого зоопарка Т е они обл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, LinuxID, 21:51, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Из все Российских "поделок" эта хотя бы как то работает! 90 компов в оффисе.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 21:57, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    А спеллчекер глючит.
     
  • 2.8, Аноним, 21:59, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Без сарказма интересно, почему именно Роса Альт и т д , а не оригинальные дист... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Michael Shigorin, 22:43, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если CentOS оригинальный , а Альт якобы нет -- это можно было попытаться неуклю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Сизый, 23:09, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    То есть альт вылизан лучше дебиана и напильник не нужен?
     
     
  • 5.17, Michael Shigorin, 23:23, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Местами да В дебиан, например, http altlinux org control всё никак упереть н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, VINRARUS, 23:27, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А как оно в сравнении с OpenSUSE?
     
     
  • 7.74, Michael Shigorin, 18:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А как оно в сравнении с OpenSUSE?

    Сейчас не знаю, до сузи руки давно не добирались (а жаль).

     
  • 6.77, Аноним, 14:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не все разрабатывают дистрибутивы методом что бы у кого упереть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.81, Michael Shigorin, 16:59, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В дебиан, например, <...> всё никак упереть не смогут
    > Не все разрабатывают дистрибутивы методом "что бы у кого упереть".

    И эти люди будут мне рассказывать про "некомпетентный бред", не зная вообще ничего о том, как разрабатывают дистрибутивы, но очень желая выпендриться.

    Не стыдно?

     
  • 4.30, ryoken, 07:17, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прочёл спросонья как атомную сборочную инфраструктуру Сильно насторожился D ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 23:00, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну, ХЗ. ;-)
     
  • 1.16, Аноним, 23:17, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Возможность установки одноэс и криптопро - это особенность этого конкретно дистр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 23:31, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Суда по всему там предустановлено, что-то типа WINE Etersoft, который отдельно т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 23:35, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нафига, если и то и другое умеет работать нативно?

     
     
  • 4.31, ryoken, 07:19, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тыкните на ссылки с пакетами на ХряптоПру под Деб хотя бы плз А про 1С - может ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, 1, 07:52, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
     
  • 2.57, вапр, 12:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Возможность установки одноэс и криптопро - это особенность этого конкретно дистрибутива?
    > Или все-таки их можно вкатить на любой другой линукс...

    Видимо, из коробки установлено. Иначе, смысла не вижу.

     
  • 1.25, anonymous, 00:37, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу

    И смысл тогда новость про это писать?

     
  • 1.26, Аноним, 00:50, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Сделали всё для поддержки пиратства в Linux
     
  • 1.27, Gannet, 03:13, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Панель задач, или кака там ёё, феерически уродлива.
     
     
  • 2.61, Аноним, 13:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну сколько раз повторять не уродлива, а корява ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.36, АнонимКа, 08:21, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Стабильный рабочий дистрибутив. Хорошо локализован. Очень приличная база оборудования. Для офиса то что надо.
     
     
  • 2.58, вапр, 12:59, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Стабильный рабочий дистрибутив. Хорошо локализован. Очень приличная база оборудования.
    > Для офиса то что надо.

    Для офиса 5.2.7? Почему не обновляют его? Какие-то смертельные баги появились?

     
     
  • 3.69, Аноним, 17:16, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С 2014-го во всём офисе работает 4 2 8 2 и хлеба не просит Обычная коммерческая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Аноним, 16:34, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько компов Сколько денег уходит на Росовскую техподдержку ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, Аноним, 18:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хорошо локализован.

    Обычно.

     
  • 1.75, Шакал Петрович, 13:26, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Судя по всему, в таких новостях сидят сотрудники контор, которые пилят эти дистрибутивы, либо им сочувствующие.
    "В моем офисе все компы на нем" - так это потому что эта штука лицензирована, разве что.
    В чем суть "ынтерпрайза" - в некропакетах, большая часть из которых уже не поддерживается, это величайший признак стабильности? Или сборка убогого интерфейса?
    1С можно поставить куда захочешь, хоть в бубунту, дебиан или федору,так там хоть софт суппортится и поставить можно кучу стабильного и не очень софта из реп - хозяин-барин. Но давайте-ка мы все засрем и будем кушать эту шляпу.
    И эта балалайка рекламируется на "опеннете".
     
     
  • 2.79, Аноним, 16:38, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Суть Ынтерпраыйза в том ,что глюков либо нет -либо, если они есть , то их решают... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.80, Michael Shigorin, 16:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Судя по всему, в таких новостях сидят сотрудники контор,
    > которые пилят эти дистрибутивы, либо им сочувствующие.
    > "В моем офисе все компы на нем" - так это потому что
    > эта штука лицензирована, разве что.

    Ну не знаю, в наших новостях порой отзываются пользователи, которых иногда узнаю по почерку, чаще -- нет... обычно отвечают тем, кто горазд только хаять, порой укажут, какие есть реальные проблемы, а где выдумки.

    С "Росой" никак не аффилиирован, но очень даже понимаю коллег -- теперь, когда они лучше понимают нас уже по своему опыту и огребают примерно те же "пряники".

    > 1С можно поставить куда захочешь, хоть в росу или альт, так там хоть
    > софт суппортится и поставить можно кучу стабильного и не очень софта
    > из реп - хозяин-барин. Но давайте-ка мы все засрем и будем кушать
    > эту шляпу.

    ...или там бубунту, ага.

     

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