21.12.2017 20:35  Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора

> Судя по всему, в таких новостях сидят сотрудники контор,

> которые пилят эти дистрибутивы, либо им сочувствующие.

> "В моем офисе все компы на нем" - так это потому что

> эта штука лицензирована, разве что. Ну не знаю, в наших новостях порой отзываются пользователи, которых иногда узнаю по почерку, чаще -- нет... обычно отвечают тем, кто горазд только хаять, порой укажут, какие есть реальные проблемы, а где выдумки. С "Росой" никак не аффилиирован, но очень даже понимаю коллег -- теперь, когда они лучше понимают нас уже по своему опыту и огребают примерно те же "пряники". > 1С можно поставить куда захочешь, хоть в росу или альт, так там хоть

> софт суппортится и поставить можно кучу стабильного и не очень софта

> из реп - хозяин-барин. Но давайте-ка мы все засрем и будем кушать

> эту шляпу. ...или там бубунту, ага.

