21.12.2017 20:35  Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора

|
|
|
|
|
|2.28, Анонимос, 05:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
|
Не, ну мне нравиться это ваше "А что российского..." :)
А вот вы мне скажите, что американского в самолетах Боинг или в Айфонах? Кроме названия почти ничего.
|
|
|
|
|
|4.48, Анонимос, 10:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А что дистрибутив РОСА не идея, не продукт?
Конечно, он состоит из множества компонентов разработанных людьми со всего мира.
Но точно так же каждый самолет Боинг состоит из компонентов, созданных людьми со всего мира.
Например есть такая наука - аэродинамика. Без нее не только Боинг, а китайский квадрокоптер не взлетит. Так вот к вашему сведению, науку эту создал русский ученый Жуковский. Если хотите, аэродинамика это как ядро Линукс - весь мир им пользуется и никто не скажет что его американцы изобрели. Американцы - умельцы стырить, обвязать это красивым бантиком и впарить в тридорого. Вот это они умеют виртуозно.
|
|
|
|
|
|6.54, Анонимос, 12:33, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
> Если вы сравниваете на равных создание Боинга и дистрибутива Роса, то дальше
> я не вижу смысла с вами дискутировать.
Согласен с Вами, видимо я выбрал неудачный пример для сравнения. Человеку, далекому от авиации трудновато уловить аналогии.
|
|
|
|6.71, Michael Shigorin, 18:54, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> странно, а аэродинамика ничего не знает
Раз уж вы тут флудите так дружно, то: "это не техника дошла, это я сама дошла -- на лыжах"; бишь не аэродинамика не знает, а педивикия, ну или организмы, которые там регулярно несут полностью некомпетентный бред (я когда-то пытался выправить статьи в т.ч. про IPMI, в итоге плюнул и забил).
|
|5.56, вапр, 12:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
> А что дистрибутив РОСА не идея, не продукт?
> Конечно, он состоит из множества компонентов разработанных людьми со всего мира.
> Но точно так же каждый самолет Боинг состоит из компонентов, созданных людьми
> со всего мира.
> Например есть такая наука - аэродинамика. Без нее не только Боинг, а
> китайский квадрокоптер не взлетит. Так вот к вашему сведению, науку эту
> создал русский ученый Жуковский. Если хотите, аэродинамика это как ядро Линукс
> - весь мир им пользуется и никто не скажет что его
> американцы изобрели. Американцы - умельцы стырить, обвязать это красивым бантиком и
> впарить в тридорого. Вот это они умеют виртуозно.
Разница в том, что боинг покупают (наверное), а росу инпортозамещают, т к сама по себе она не особо нужна кому-то. Как и сухой, который малость уступает аналогам по важным параметрам.
ЗЫ: на сабж лицензия есть? Скачал с торрента и чист?
|
|
|
|4.43, gaal, 10:22, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
> Патенты, патенты и ещё раз патенты... как завещал великий дядя Сэм
патенты выдают за идеи а не просто так:) хотя бывают и дурацкие
|
|
|
|5.72, Michael Shigorin, 18:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> патенты выдают за идеи
Нет, по заявкам. Которые бывают и совершенно безыдейные (кто рылся в тех же patft/appft и espacenet, тот в курсе).
|
|
|
|4.73, Michael Shigorin, 18:57, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
> Рекомендую те, которые разработаны сообществом,
> свободным от национальных предрассудков.
А вот и марсиане пожаловали со своими предрассудками.
Ну здрасьте, заходите.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.81, Michael Shigorin, 16:59, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> В дебиан, например, <...> всё никак упереть не смогут
> Не все разрабатывают дистрибутивы методом "что бы у кого упереть".
И эти люди будут мне рассказывать про "некомпетентный бред", не зная вообще ничего о том, как разрабатывают дистрибутивы, но очень желая выпендриться.
Не стыдно?
|
|
|
|2.57, вапр, 12:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> Возможность установки одноэс и криптопро - это особенность этого конкретно дистрибутива?
> Или все-таки их можно вкатить на любой другой линукс...
Видимо, из коробки установлено. Иначе, смысла не вижу.
|
|1.25, anonymous, 00:37, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
>Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу
И смысл тогда новость про это писать?
|
|1.36, АнонимКа, 08:21, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Стабильный рабочий дистрибутив. Хорошо локализован. Очень приличная база оборудования. Для офиса то что надо.
|
|
|
|2.58, вапр, 12:59, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
|
> Стабильный рабочий дистрибутив. Хорошо локализован. Очень приличная база оборудования.
> Для офиса то что надо.
Для офиса 5.2.7? Почему не обновляют его? Какие-то смертельные баги появились?
|
|1.75, Шакал Петрович, 13:26, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Судя по всему, в таких новостях сидят сотрудники контор, которые пилят эти дистрибутивы, либо им сочувствующие.
"В моем офисе все компы на нем" - так это потому что эта штука лицензирована, разве что.
В чем суть "ынтерпрайза" - в некропакетах, большая часть из которых уже не поддерживается, это величайший признак стабильности? Или сборка убогого интерфейса?
1С можно поставить куда захочешь, хоть в бубунту, дебиан или федору,так там хоть софт суппортится и поставить можно кучу стабильного и не очень софта из реп - хозяин-барин. Но давайте-ка мы все засрем и будем кушать эту шляпу.
И эта балалайка рекламируется на "опеннете".
|
|
|
|2.80, Michael Shigorin, 16:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Судя по всему, в таких новостях сидят сотрудники контор,
> которые пилят эти дистрибутивы, либо им сочувствующие.
> "В моем офисе все компы на нем" - так это потому что
> эта штука лицензирована, разве что.
Ну не знаю, в наших новостях порой отзываются пользователи, которых иногда узнаю по почерку, чаще -- нет... обычно отвечают тем, кто горазд только хаять, порой укажут, какие есть реальные проблемы, а где выдумки.
С "Росой" никак не аффилиирован, но очень даже понимаю коллег -- теперь, когда они лучше понимают нас уже по своему опыту и огребают примерно те же "пряники".
> 1С можно поставить куда захочешь, хоть в росу или альт, так там хоть
> софт суппортится и поставить можно кучу стабильного и не очень софта
> из реп - хозяин-барин. Но давайте-ка мы все засрем и будем кушать
> эту шляпу.
...или там бубунту, ага.
|