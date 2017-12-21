20.12.2017 23:05  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.4.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.4.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.4 "fresh". Версия 5.4.4 в первую очередь ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения, но при этом признана готовой для начала миграции с ветки 5.3 консервативных пользователей и предприятий. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 82 исправления (RC1, RC2). Релиз LibreOffice 6.0 намечен на конец января.



