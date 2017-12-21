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20.12.2017 23:05  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.4.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.4.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.4 "fresh". Версия 5.4.4 в первую очередь ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения, но при этом признана готовой для начала миграции с ветки 5.3 консервативных пользователей и предприятий. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 82 исправления (RC1, RC2). Релиз LibreOffice 6.0 намечен на конец января.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1, лох, 01:56, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    > Релиз LibreOffice 6.0 намечен на конец января

    К чему все эти чётные числа? Несчастливые они.

     

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