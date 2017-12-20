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20.12.2017 11:39  В плагине Captcha к WordPress, имеющем 300 тысяч установок, выявлен бэкдор

В плагине Captcha к системе управления контентом WordPress, который насчитывает более 300 тысяч активных установок, выявлен бэкдор, предоставляющий доступ с правами администратора. После установки обновления в систему устанавливается файл с бэкдором plugin-update.php, который создаёт идентификатор сеанса с правами администратора и настраивает связанные с ним аутентификационные cookie.

Случай с Captcha является продолжением сентябрьской истории с появлением бэкдора в плагине "Display Widgets". Captcha также был продан Мэйсону Сойза (Mason Soiza) и новый владелец, выждав три месяца, выпустил обновление 4.3.6, в котором среди накопившихся исправлений был интегрирован вредоносный код. Метод интеграции вредоносного кода в Captcha отличается от случая с дополнением "Display Widgets" иным методом заметания следов - в код Captcha была добавлена вставка для загрузки стороннего пакета обновлений в обход официального каталога WordPress.org, что является грубейшим нарушением правил.

Обновление запрашивалось с внешней страницы https://simplywordpress.net/captcha/captcha_pro_update.php, с который загружался ZIP-архив с бэкдором. В ZIP-архиве размещалась текущая актуальная версия Captcha, отличающаяся от варианта из каталога WordPress.org наличием файла plugin-update.php с бэкдором, через котоорый любой сторонний злоумышленник получал возможность доступа к сайту с правами администратора (ID 1). Обновление также отличалось заменой имени обновления с captcha_pro_update.php на captcha_free_update.php, при загрузке которого выдавался ZIP-архив без бэкдора.

Примечательно, что бэкдор был выявлен не после жалоб пользователей или анализа кода, а в результате случайного стечения обстоятельств - плагин был заблокирован из-за ненадлежащего использования торговой марки wordpress в имени нового разработчика плагина (Simplywordpress). Удаление привлекло внимание исследователей безопасности из компании Wordfence, которые решили провести аудит кода плагина и не ошиблись, сразу натолкнувшись на вредоносный код.

Представители Wordfence сообщили о находке администрации WordPress.org, которая инициировала доставку внештатного обновления Captcha 4.4.5, в котором откатила все изменения, предложенные новыми владельцами в выпусках с 4.3.6 по 4.4.4. Кроме того, была заблокирована возможность размещения обновлений без прохождения ручного рецензирования для Captcha и пяти других плагинов того же автора (Convert me Popup, Death To Comments, Human Captcha, Smart Recaptcha, Social Exchange). Новая версия с бэкдором была опубликована 4 декабря, а его блокировка была произведена 19 декабря.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
  3. OpenNews: В результате атак на уязвимые версии WordPress поражено почти 2 млн страниц
  4. OpenNews: В socat выявлен потенциальный бэкдор, позволяющий воссоздать ключи шифрования
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  6. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress, backdoor
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  • 1.1, Аноним, 12:36, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Да уж. Полон опасностей похапе-мирок.
     
     
  • 2.3, Crazy Alex, 12:55, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    ну, тут от языка ничего не зависит
     
     
  • 3.5, пох, 13:17, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    зависит, зависит - от языка, используемого аж в полутора хомячках, пользы никакой, его модули перекупать или угонять не будут.

     
     
  • 4.11, EHLO, 13:25, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    пох, а пэ?
     
     
  • 5.12, A.Stahl, 13:34, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что пэ? Пэтон не много кому нужен.
     
  • 1.2, ыы, 12:45, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень мило...
     
  • 1.4, Имя, 13:10, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодец, Мэйсон Сойза! Не ноет, а всеми силами борется с засильем ненавистного PHP. Не сдавайся, Мейсон, мы с тобой!
     
     
  • 2.6, ыы, 13:18, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жестокенький похапе-мирок не прощает безалаберности:
    "из-за ненадлежащего использования торговой марки wordpress в имени нового разработчика плагина"
     
  • 2.14, Фуррь, 14:03, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее он борется с засильем ненавистной капчи и борется с ней компроментацией соответствующих плагинов :3
     
  • 1.9, Дуплик, 13:22, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо OpenNet'у за то, что держит в курсе таких событий.
     
  • 1.10, Мухахахаха, 13:23, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    линакс в очередной раз показывает, как он "безопасен" и "неуязвим")))
     
     
  • 2.13, commiethebeastie, 13:40, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это разработка методом putty.exe и vmware.exe.
     
  • 2.15, noname card, 14:05, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А че, пыхпых перестал работать под виндой?
     
  • 2.16, сектант, 14:05, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А каким боком линукс относится к пхп?
     

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