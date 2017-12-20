20.12.2017 08:31  Обновление VirtualBox 5.2.4 с устранением зависания на экране входа GNOME

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|4.10, Фуррь, 10:41, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>зачем вам могло в линуксе понадобиться запускать виртуальный линукс с 3d-ускорением
Поковырять новый Гном на Вейланде, нопремер.
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|5.20, пох, 12:22, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Поковырять новый Гном на Вейланде, нопремер.
в окне в старом гноме на X11 через эмулятор? А потом vbox виноват в том, что оно, опа, чой-та глючит?
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|6.21, Фуррь, 12:27, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>vbox виноват в том, что оно, опа, чой-та глючит
Перестаём долбиться в гласки и внимательнее перечитываем моё первое сообщение.
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|3.6, пох, 10:19, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Используйте virt-manager и spice-vdagent из репозиториев дистрибутива в гостевой системе.
чего только не понаделают, чтобы угробить X-протокол...
кроме, разумеется, попыток его улучшить.
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