20.12.2017 08:31  Обновление VirtualBox 5.2.4 с устранением зависания на экране входа GNOME

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.4, в котором отмечено 7 исправлений. В новой версии: В дополнениях для гостевых систем на базе X11 устранено зависание, во время отображения экрана входа GNOME Shell, при включении режима ускорения 3D;

Desktop-файл адаптирован для корректной работы с оконными менеджерами X11;

В интерфейс пользователя внесены оптимизации для улучшения работы на экранах с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI);

В звуковой подсистеме исправлена серия ошибок, в том числе устранена проблема с обработкой громкости звука для SB16;

В драйвере USB/OHCI решены проблемы с остановкой передачи данных при определённом стечении обстоятельств;

На хостах с Linux исправлена проблема, приводящая к повреждению содержимого экрана при изменении параметров экрана или максимизации окна виртуальной машины.



