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20.12.2017 08:31  Обновление VirtualBox 5.2.4 с устранением зависания на экране входа GNOME

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.4, в котором отмечено 7 исправлений. В новой версии:

  • В дополнениях для гостевых систем на базе X11 устранено зависание, во время отображения экрана входа GNOME Shell, при включении режима ускорения 3D;
  • Desktop-файл адаптирован для корректной работы с оконными менеджерами X11;
  • В интерфейс пользователя внесены оптимизации для улучшения работы на экранах с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI);
  • В звуковой подсистеме исправлена серия ошибок, в том числе устранена проблема с обработкой громкости звука для SB16;
  • В драйвере USB/OHCI решены проблемы с остановкой передачи данных при определённом стечении обстоятельств;
  • На хостах с Linux исправлена проблема, приводящая к повреждению содержимого экрана при изменении параметров экрана или максимизации окна виртуальной машины.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.2
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним, 09:35, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Нихрена себе, джва года ждал Вообще, ошибка была столь критична, что могли бы и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Фуррь, 10:03, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Лет шесть пользуюсь VB - ни разу с гномовскими гостевыми системами не зависала. Скорее всего, нужна комбинация каких-то особых параметров.
     
     
  • 3.5, пох, 10:15, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    вендузятник должен страдать И не рассказывайте мне, зачем вам могло в линуксе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Фуррь, 10:41, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >зачем вам могло в линуксе понадобиться запускать виртуальный линукс с 3d-ускорением

    Поковырять новый Гном на Вейланде, нопремер.

     
     
  • 5.20, пох, 12:22, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Поковырять новый Гном на Вейланде, нопремер.

    в окне в старом гноме на X11 через эмулятор? А потом vbox виноват в том, что оно, опа, чой-та глючит?

      

     
     
  • 6.21, Фуррь, 12:27, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >vbox виноват в том, что оно, опа, чой-та глючит

    Перестаём долбиться в гласки и внимательнее перечитываем моё первое сообщение.

     
  • 3.7, Аноним, 10:31, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И параметров, и системы Линь, в отличие от винды, на каждом компе глючит по раз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Я, 13:50, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня тоже не зависала. А с 5.2.4. стала. Видать в новости перепутали слова пофикшено и привнесено. :)
     
  • 2.4, mikhailnov, 10:11, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Используйте virt-manager и spice-vdagent из репозиториев дистрибутива в гостевой системе.
     
     
  • 3.6, пох, 10:19, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Используйте virt-manager и spice-vdagent из репозиториев дистрибутива в гостевой системе.

    чего только не понаделают, чтобы угробить X-протокол...

    кроме, разумеется, попыток его улучшить.


     

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