18.12.2017 23:02  Выпуск дистрибутива Parrot 3.10 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.10, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.9 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

В новой версии доведена до полноценного состояния система изолированного выполнения приложений, построенная на основе инструментария firejail, в котором для изоляции используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf). Пакетная база синхронизирована репоизиториями Debian, обновлены ядро Linux 4.14, браузер Firefox 57, metasploit-framework 4.21, maltego 4.1. В состав включена подборка программ для пользователей, которые применяют Parrot для решения повседневных задач, например, добавлены планировщик работ, система управления финансами, TODO, построитель интеллект-карт.



