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18.12.2017 23:02  Выпуск дистрибутива Parrot 3.10 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.10, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.9 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

В новой версии доведена до полноценного состояния система изолированного выполнения приложений, построенная на основе инструментария firejail, в котором для изоляции используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf). Пакетная база синхронизирована репоизиториями Debian, обновлены ядро Linux 4.14, браузер Firefox 57, metasploit-framework 4.21, maltego 4.1. В состав включена подборка программ для пользователей, которые применяют Parrot для решения повседневных задач, например, добавлены планировщик работ, система управления финансами, TODO, построитель интеллект-карт.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotsec.org/par...)
  2. OpenNews: Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.3
  4. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  5. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  6. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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  • 1.1, Аноним, 08:38, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Выпуск дистрибутива Parrot 3.10 с подборкой обоев с попугаями
     
     
  • 2.3, Фуррь, 09:55, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Linux Zver CO_ol H@keR Edition
     
  • 1.14, LinuxCool, 18:57, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    загрузил в лив-сиди, после бегунка загрузки завис на чёрном экране. запустил в safe mode - помогло, зависло уже на окне приветствия. люникс такой люникс)))
     

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