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18.12.2017 12:01  Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 1.8.0

Состоялся релиз интегрированной среды разработки Lazarus 1.8, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. При подготовке новой версии внесено 3980 изменения. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows. Одновременно выпущен корректирующий релиз компилятора FreePascal 3.0.4, в котором исправлены накопившиеся ошибки.

Ключевыми улучшениями в Lazarus 1.8.0 стали новый набор виджетов, основанных на Qt 5, которые можно использовать для построения интерфейса разрабатываемых приложений, и реализация масштабируемых свойств для использования на экранах с высокой плотностью пикселей (High DPI). Интерфейс среды разработки также адаптирован для экранов High DPI. В компонент ClipBoard добавлена возможность помещения и вставки контента в формате HTML с использованием методов GetAsHtml и SetAsHtml. Добавлен новый компонент TChartCombobox. В меню добавлена поддержка метода OwnerDraw по аналогии с Delphi. В интерфейс добавлена реализация быстрых правок (QuickFix) для всех подсказок, примечаний и предупреждений компилятора. В редакторе обеспечено выделение цветом структуры исходных текстов.



  1. Главная ссылка к новости (http://forum.lazarus.freepasca...)
  2. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 1.6.0
  3. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 1.4.0
  4. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lazarus, pascal
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  • 1.1, Фуррь, 12:06, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +18 +/
    Ничего такая радуга, кислотненько.

    >Ключевыми улучшениями в Lazarus 1.8.0 стали новый набор виджетов, основанных на Qt 5

    Мегареспект.

     
     
  • 2.64, Аноним, 18:32, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    а что там с Gambas, живой али нет?
     
     
  • 3.70, _dz, 20:38, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да вроде как живой. Коммиты актуальные, да и размер их намекает на вполне себе живой проект:
    https://gitlab.com/gambas/gambas/commits/master
     
  • 2.86, Винд, 04:03, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Ничего такая радуга, кислотненько.

    Поковырял настройки. Вроде цвета можно выбирать.

     
  • 2.91, Сергей, 11:59, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Эта радуга очень поможет в отладке кода.
     
  • 1.2, joe lemonade, 12:10, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    viva la Lazarus!
     
     
  • 2.7, kk, 12:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    нельзя говорить la lazarus, или не пишите незнаючи или учите язык ;)
     
     
  • 3.9, Пшлс, 12:37, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Поправьте же его, профессор
     
     
  • 4.17, Ю.Т., 12:56, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >  Поправьте же его, профессор

    Сожри их, голубой гепард.

     
  • 4.27, lee xao peng, 13:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    las lazarus
     
     
  • 5.75, Rizado, 21:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А зачем здесь множественное число? Если мужской род (что выглядит более привлекательно), то el Lazarus, если женский, то, как было написано выше, la Lazarus.
     
  • 3.20, A.Stahl, 13:01, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну так воспользуйся своим же советом твоё правописание на русском языке просто ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, kk, 13:26, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все же лучше чем считать что лазарус женского рода, грамотеи Одно дело просто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, A.Stahl, 13:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так сразу и написал бы что все эти la зависят от рода Я, например, вообще ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, iZEN, 13:57, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это испанский язык В своё время Испания была владычицей морей А потом, когда И... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, A.Stahl, 14:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В своё время люди палками-копалками выковыривали личинок из земли, но это было т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.37, iZEN, 14:40, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Важно не терять причинно-следственные связи, а то при изменении условий придётся... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.46, A.Stahl, 15:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При изменении условий меняются и причинно-следственные связи Что было нормально... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.56, annoynymous, 16:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да, посрать на всю историю, мы самые умные, все кто до нас были 8212 дураки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.84, Аноним, 02:27, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У вас там каникулы зимние начались что ли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.32, joe lemonade, 14:11, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Lazarus, в данном случае, не имя библейского персонажа мужского рода, а название... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.49, Анонимм, 15:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спрыг почти зачетен, но опять не угадал Lazarus est un RAD EDI а не Lazarus es... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.53, joe lemonade, 16:03, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Lázaro es la programación ambiental
     
     
  • 8.65, Анонимм, 19:27, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Lázaro es la programación ambiental

    А, ну если только экологическое программное окружение, тогда да, ладно!

    Подсказка: гугло-переводчик выдает частенько фуфло, особенно для переводов не с английского.

     
     
  • 9.66, joe lemonade, 19:56, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://translate.google.com/#en/es/Lazarus%20is%20the%20develo

    "Lazarus es el entorno de desarrollo"

    И так переводит не только гугл.

     
     
  • 10.76, Анонимм, 22:05, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > https://translate.google.com/#en/es/Lazarus%20is%20the%20develo
    > Lazarus is [B]the[/B] development environment

    Нет, никак не тянет.

    > "Lazarus es el entorno de desarrollo"
    > И так переводит не только гугл.

    И каким боком это соотносится с эпичным "la programación ambiental"? Которое банально можно было загуглить перед копипастой и увидев около 0 результатов, хотя бы подумать насчет возможной неправильности фразы )
    Опять же мужское "el", а не женское "la" в el entorno.

    Это мы еще не говорим о том, что правила определения рода для заимствований  или имен собственных в разных языках различаются. А еще, во многих языках вагоны и тележки всевозможных исключений исключений из этих правил:

    Корабль «Елизавета» вышел в море. А потом «Елизавета» пропала без вести.

     
  • 6.50, mmman, 15:34, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Turbo Pascal - тоже женского рода был?
     
  • 3.41, Michael Shigorin, 14:52, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Назовите её zarus ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Аноним, 14:58, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Ахахаха ржал 20 минут показал другу тот тоже ржот скинул в камеди клаб там вообщ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.96, Аноним, 14:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Говорить нельзя, писать нельзя. Ты на Опеннете или где?
     
  • 1.11, Константавр, 12:48, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А могу я запускать программы, собранные в Лазарусе, на системе без Лазаруса и кучи его модулей? Они самодостаточны, или нет?
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:54, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Например Total Commander и Double Commander написаны на Free Pascal / Lazarus.
     
     
  • 3.36, iZEN, 14:34, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ещё можно вспомнить DOS Navigator ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, angryarch, 14:59, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Нет
    Turbo/Borland Pascal + TurboVision
     
  • 3.47, Мураками, 15:09, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    может Object Pascal Delphi попытки вроде были писать на Free Pascal Lazaru... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 16:14, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тотал сначала был на Delphi, потом на FP
     
     
  • 5.60, Аноним, 17:34, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    FP - нет, не было такого. Были попытки портирования лет 10 назад, не более.
     
     
  • 6.79, Аноним, 00:30, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на сколько помню он на него перешел в районе тотала 7, чтобы 64 битку наваять
     
  • 2.15, Лазарусник, 12:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Конечно Дает на выходе исполняемый файл Переносите на любой комп и запускайте ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 12:59, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    весь рантайм в бинарнике
     
     
  • 3.21, Константавр, 13:03, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо всем Осталось только понять, с чего начинается это всё Раньше пробовал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Ю.Т., 13:18, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, да, проблема Та же Визуал Студия как-то лучше организована Книжек, каж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, dvc, 13:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://www.altlinux.org/Books:FreePascal
     
     
  • 6.29, Ю.Т., 13:35, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо Бегло глянув, скажу, что мне нравится, хотя авторы и пытаются делать дв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.61, Пользователь Debian, 17:45, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот же http www stolyarov info books programming_intro А В Столяров 171 П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, Ю.Т., 17:54, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, да Часть про Паскаль мне показалась на голову выше предыдущего учебника... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Ю.Т., 13:00, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > Состоялся (http://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,39210.0.html) релиз
    > интегрированной среды разработки Lazarus 1.8 (http://lazarus.freepascal.org/), основанной
    > на компиляторе FreePascal (http://freepascal.org/) и выполняющей задачи, сходные с Delphi.

    Жаль, что Паскаль так затирают ("мёртв", "никто не пишет"). Как первый язык -- вполне. Наработаны тонны приличной (в т.ч. отечественной) литературы. Переход к Си лёгок. Вот библиотеки сишные включить это да, трудоёмко (если нет говотовых интерфейсов).

     
     
  • 2.44, Фуррь, 15:00, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На правах переходившего с FP L на Сишку заявляю это ни разу не так, переход воо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Ю.Т., 17:29, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    FP L это FreePascal Lazarus Тогда вопрос, конечно, каким образом изучался FP L ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.80, arisu, 00:40, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > И вообще все гуи не труЪ.

    все, которые построены на базе идиотичной дельфи — да. прибитые гвоздями координаты контролов в XXI-м веке — это офигеть как здорово. и нет, возьмите своё align и унесите к себе в сарай. у всех нормальных людей давно layout manager'ы, в том числе с поддержкой flexbox'ов. а vcl/fcl так и шкандыбает на костылях. хуже разработки GUI в delphi/лазаре я ничего, полжалуй, и не припомню.

     
  • 2.45, iZEN, 15:03, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Потому что Си настолько примитивен после современных версий Pascal, что диву даё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, LU, 15:37, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >зачем же его до сих пор используют

    Потому что не все хотят есть С++?

     
  • 3.57, IRASoldier, 16:35, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ага, напишите на Обероне драйвер для чего-то, кроме личного игрушечного компьюте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Vjatcheslav, 20:28, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А, в чём собственно, состоят трудности написания драйвера на Обероне?
     
     
  • 5.82, Zarat, 01:20, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В неосиляторстве псевдомодуля SYS
     
  • 5.98, dq0s4y71, 14:51, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В написании, я думаю, трудностей нет. А вот в использовании...
     
  • 3.95, dq0s4y71, 14:32, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В нём даже модульность нужно эмулировать специальными средствами компиляции

    В Си испокон веку файл соответствовал модулю, и казалось, что ничего проще и естественнее быть не может, а теперь, надо же, оказывается, надо что-то "эмулировать специальными средствами компиляции"...

     
     
  • 4.102, Анонимм, 16:21, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В нём даже модульность нужно эмулировать специальными средствами компиляции
    > В Си испокон веку файл соответствовал модулю, и казалось, что ничего проще и естественнее быть не может,

    Ничего проще и естественнее include-guardов? При том, что пространств имен именно модулей, как таковых, нет и поэтому так же "просто и естественно" для избежания коллизий прижилось костыляние в виде префиксов "gtk_widget_show" и "qlite3_prepare_v2" (о том, что в оригинале си еще и в структах такие же ограничения были, лучше не вспоминать)?
    Бросьте.


     
  • 2.101, Аноним, 15:59, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Речь идёт об оригинальном Паскале от Вирта или, всё же, об объектном ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, Ю.Т., 16:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Переход к Си лёгок.
    > Речь идёт об оригинальном Паскале от Вирта или, всё же, об объектном?

    О современном, конечно, с указателями.

     
  • 1.55, Аноним, 16:28, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Во времена пиратского Delphi 7 я о таком только мечтал А щаз я уже бородат и за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, grayich, 17:19, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    однооконный режим случайно не появился?
     
     
  • 2.62, Ю.Т., 17:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Был ещё раньше через дополняшку какую-то, название на Z ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.85, ncuxonaT, 03:54, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    http://lazplanet.blogspot.ru/2013/03/run-lazarus-in-single-window.html
    вот тут начиная с подзаголовка Anchor Docking Way...
     
  • 1.67, Аноним, 20:13, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Помнится кроме Delphi была аналогичная GUI-писалка для C Почему Lazarus подде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.72, Аноним, 21:07, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    C Builder Зачем, если есть Qt Во времена BCB6 C -профи ваяли в Visual Studi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.73, Аноним, 21:10, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И Паскаль для студентоты более лёгок, т е для прикладных-лабораторных программ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.68, Имя, 20:16, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Hello world по-прежнему 10М весит?
     
     
  • 2.71, Я, 21:04, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Upx-ом лечится
     
  • 2.74, grayich, 21:17, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Hello world по-прежнему 10М весит?

    вроде без отладочной информации оно значительно меньше получается

     
     
  • 3.77, iZEN, 23:17, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Hello world по-прежнему 10М весит?
    > вроде без отладочной информации оно значительно меньше получается

    Кстати, сколько?

    К примеру, в Delphi 3 автономное приложение уровня "Hello, World" в виде одной формы и кнопки на ней весило 350 КБ, в Delphi 4.0 - 450 КБ. Библиотека VCL обычно связывалась статически - внедрялась в код оконного приложения, хотя можно в опциях проекта указать динамическое связывание.


     
     
  • 4.78, Ю.Т., 23:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Hello world по-прежнему 10М весит?
    >> вроде без отладочной информации оно значительно меньше получается
    > Кстати, сколько?
    > К примеру, в Delphi 3 автономное приложение уровня "Hello, World" в виде
    > одной формы и кнопки на ней весило 350 КБ, в Delphi
    > 4.0 - 450 КБ. Библиотека VCL обычно связывалась статически - внедрялась
    > в код оконного приложения, хотя можно в опциях проекта указать динамическое
    > связывание.

    Консольный хелловолд - ~400К в 1.8.0/3.0.4 на линуксе

     
     
  • 5.83, Аноним, 01:29, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    флак енкодер gcc 246 киб хеолу ворлд на си gcc 6 3 киб хелоу ворлд на асме ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.87, Ю.Т., 07:54, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну если уж "сравнивать", то так:
    консольный хелловолд, FP/L 3.0.4/1.8.0, символы вычищены - статический бинарь, 190К
    консольный хелловолд, GCC 5.3.0, символы вычищены - динамический бинарь, 6К
     
  • 2.89, Аноним, 09:09, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/keyobjectslibrary/
     
  • 1.81, Аноним, 00:50, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кактус, или как перестать грызть Lazarus https www arbinada com ru node 1550 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.88, Ю.Т., 08:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Кактус, или как перестать грызть Lazarus
    > https://www.arbinada.com/ru/node/1550

    Статья (блогопост), к сожалению, не очень информативна при всей своей длине (ну да, ну да, это блог, и автор в теме, а мы нет). Также постановка задачи с "реальным экспериментом", мне показалась некорректной, или я плохо понял автора.
    Точная модель обработки в Дельфи это собственно обработка в Дельфи.
    В 2016 году автор берёт fpc 2.6, почему? "уже есть 3.0" -- да, в опен-проектах реальность такова, что к такому нужно присматриваться.

     
  • 2.90, Аноним, 09:29, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    т е то, что в Linux дистрибутивах большинство ставит из пакетов ему не понятн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.100, dq0s4y71, 15:11, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Длинный и нудный пост, во всех анатомических подробностях повествующий о том, как чувак портировал какую-то систему, из чего мы должны заключить, что Lazarus - отст0й. Не осилил.
     
  • 1.97, Аноним, 14:50, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот бы кто запилил подобное для более актуального языка например Был же C Bui... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.104, Аноним, 16:59, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А что, для C мало IDE Визуальное проектирование интерфейсов - Qt Designer же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.105, Аноним, 18:18, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прям ностальжи по С++ Builder 6 одолевает от скриншота. Славные были времена.
     

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