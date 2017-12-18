|
|
|
|1.1, Фуррь, 12:06, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+18 +/–
|
Ничего такая радуга, кислотненько.
>Ключевыми улучшениями в Lazarus 1.8.0 стали новый набор виджетов, основанных на Qt 5
Мегареспект.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.75, Rizado, 21:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
А зачем здесь множественное число? Если мужской род (что выглядит более привлекательно), то el Lazarus, если женский, то, как было написано выше, la Lazarus.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.65, Анонимм, 19:27, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Lázaro es la programación ambiental
А, ну если только экологическое программное окружение, тогда да, ладно!
Подсказка: гугло-переводчик выдает частенько фуфло, особенно для переводов не с английского.
|
|
|
|
|
|10.76, Анонимм, 22:05, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> https://translate.google.com/#en/es/Lazarus%20is%20the%20develo
> Lazarus is [B]the[/B] development environment
Нет, никак не тянет.
> "Lazarus es el entorno de desarrollo"
> И так переводит не только гугл.
И каким боком это соотносится с эпичным "la programación ambiental"? Которое банально можно было загуглить перед копипастой и увидев около 0 результатов, хотя бы подумать насчет возможной неправильности фразы )
Опять же мужское "el", а не женское "la" в el entorno.
Это мы еще не говорим о том, что правила определения рода для заимствований или имен собственных в разных языках различаются. А еще, во многих языках вагоны и тележки всевозможных исключений исключений из этих правил:
Корабль «Елизавета» вышел в море. А потом «Елизавета» пропала без вести.
|
|1.11, Константавр, 12:48, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А могу я запускать программы, собранные в Лазарусе, на системе без Лазаруса и кучи его модулей? Они самодостаточны, или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|4.80, arisu, 00:40, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> И вообще все гуи не труЪ.
все, которые построены на базе идиотичной дельфи — да. прибитые гвоздями координаты контролов в XXI-м веке — это офигеть как здорово. и нет, возьмите своё align и унесите к себе в сарай. у всех нормальных людей давно layout manager'ы, в том числе с поддержкой flexbox'ов. а vcl/fcl так и шкандыбает на костылях. хуже разработки GUI в delphi/лазаре я ничего, полжалуй, и не припомню.
|
|
|
|3.95, dq0s4y71, 14:32, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> В нём даже модульность нужно эмулировать специальными средствами компиляции
В Си испокон веку файл соответствовал модулю, и казалось, что ничего проще и естественнее быть не может, а теперь, надо же, оказывается, надо что-то "эмулировать специальными средствами компиляции"...
|
|
|
|4.102, Анонимм, 16:21, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> В нём даже модульность нужно эмулировать специальными средствами компиляции
> В Си испокон веку файл соответствовал модулю, и казалось, что ничего проще и естественнее быть не может,
Ничего проще и естественнее include-guardов? При том, что пространств имен именно модулей, как таковых, нет и поэтому так же "просто и естественно" для избежания коллизий прижилось костыляние в виде префиксов "gtk_widget_show" и "qlite3_prepare_v2" (о том, что в оригинале си еще и в структах такие же ограничения были, лучше не вспоминать)?
Бросьте.
|
|
|
|
|
|3.77, iZEN, 23:17, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>> Hello world по-прежнему 10М весит?
> вроде без отладочной информации оно значительно меньше получается
Кстати, сколько?
К примеру, в Delphi 3 автономное приложение уровня "Hello, World" в виде одной формы и кнопки на ней весило 350 КБ, в Delphi 4.0 - 450 КБ. Библиотека VCL обычно связывалась статически - внедрялась в код оконного приложения, хотя можно в опциях проекта указать динамическое связывание.
|
|
|
|4.78, Ю.Т., 23:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>>> Hello world по-прежнему 10М весит?
>> вроде без отладочной информации оно значительно меньше получается
> Кстати, сколько?
> К примеру, в Delphi 3 автономное приложение уровня "Hello, World" в виде
> одной формы и кнопки на ней весило 350 КБ, в Delphi
> 4.0 - 450 КБ. Библиотека VCL обычно связывалась статически - внедрялась
> в код оконного приложения, хотя можно в опциях проекта указать динамическое
> связывание.
Консольный хелловолд - ~400К в 1.8.0/3.0.4 на линуксе
|
|
|
|
|
|6.87, Ю.Т., 07:54, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Ну если уж "сравнивать", то так:
консольный хелловолд, FP/L 3.0.4/1.8.0, символы вычищены - статический бинарь, 190К
консольный хелловолд, GCC 5.3.0, символы вычищены - динамический бинарь, 6К
|
|
|
|2.88, Ю.Т., 08:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> Кактус, или как перестать грызть Lazarus
> https://www.arbinada.com/ru/node/1550
Статья (блогопост), к сожалению, не очень информативна при всей своей длине (ну да, ну да, это блог, и автор в теме, а мы нет). Также постановка задачи с "реальным экспериментом", мне показалась некорректной, или я плохо понял автора.
Точная модель обработки в Дельфи это собственно обработка в Дельфи.
В 2016 году автор берёт fpc 2.6, почему? "уже есть 3.0" -- да, в опен-проектах реальность такова, что к такому нужно присматриваться.
|
|2.100, dq0s4y71, 15:11, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
Длинный и нудный пост, во всех анатомических подробностях повествующий о том, как чувак портировал какую-то систему, из чего мы должны заключить, что Lazarus - отст0й. Не осилил.
|