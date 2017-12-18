Состоялся релиз интегрированной среды разработки Lazarus 1.8, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. При подготовке новой версии внесено 3980 изменения. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows. Одновременно выпущен корректирующий релиз компилятора FreePascal 3.0.4, в котором исправлены накопившиеся ошибки.

Ключевыми улучшениями в Lazarus 1.8.0 стали новый набор виджетов, основанных на Qt 5, которые можно использовать для построения интерфейса разрабатываемых приложений, и реализация масштабируемых свойств для использования на экранах с высокой плотностью пикселей (High DPI). Интерфейс среды разработки также адаптирован для экранов High DPI. В компонент ClipBoard добавлена возможность помещения и вставки контента в формате HTML с использованием методов GetAsHtml и SetAsHtml. Добавлен новый компонент TChartCombobox. В меню добавлена поддержка метода OwnerDraw по аналогии с Delphi. В интерфейс добавлена реализация быстрых правок (QuickFix) для всех подсказок, примечаний и предупреждений компилятора. В редакторе обеспечено выделение цветом структуры исходных текстов.