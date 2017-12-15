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15.12.2017 18:37  Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.3 с рабочими столами Xfce и KDE

Доступны редакция дистрибутива Linux Mint 18.3 с рабочими столами Xfce и KDE. Редакция с Xfce (1.7 Гб) основана на пакетной базе Xubuntu 16.04 и поставляется с десктоп-окружением Xfce 4.12, дополненном серией оригинальных приложений, упрощающих настройку и работу в системе. Редакция с KDE (2 Гб) основана на пакетной базе Kubuntu 16.04, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8. Ключевые новшества редакций с Xfce и KDE идентичны новшествам, ранее представленным для редакций Linux Mint 18.3 на базе оболочек MATE и Cinnamon.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.3
  3. OpenNews: Linux Mint прекращает развитие редакции с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, mint, xfce, kde
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  • 1.1, Бородант, 18:39, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Очередной выпуск очередного Linux Zver 18.3.
     
  • 1.2, Аноним, 18:40, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Клоунская стабильность - она такая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, VINRARUS, 18:42, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Редакция с KDE (2 Гб) основана на пакетной базе Kubuntu 16.04, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8

    Зачем рожать заранее убитый продукт?

     
  • 1.4, Аноним, 18:43, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный дистрибутив, но я лично предпочитаю редакцию с Cinnamon.
     
     
  • 2.5, VINRARUS, 18:45, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >я лично предпочитаю редакцию с Cinnamon.

    Токо она тяжелее KDE.

     
     
  • 3.6, Аноним, 18:46, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    В каком смысле "тяжелее KDE"?
     

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