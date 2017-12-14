14.12.2017 10:26  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.16, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC. Основные новшества: Увеличена производительность кода для создания и проверки цифровых подписей, при его использовании на 64-разрядных платформах с компиляторами, поддерживающими 128-разрядную арифметику (gcc, clang, icc). Оптимизации также применимы к целевой платформе WebAssembly;

Представлен набор низкоуровневых функций для вычислений с использованием алгоритма edwards25519: crypto_scalarmult_ed25519(), crypto_scalarmult_ed25519_base(), crypto_core_ed25519_is_valid_point(), crypto_core_ed25519_add(), crypto_core_ed25519_sub() и crypto_core_ed25519_from_uniform();

В функциях crypto_sign_open(), crypto_sign_verify_detached() и andcrypto_sign_edwards25519sha512batch_open() теперь запрещено использовать открытые ключи в формах, отличных от канонической;

Добавлена отключенная по умолчанию возможность сборки в режиме ED25519_NONDETERMINISTIC для использования синтетических векторов инициализации (nonce) для EdDSA;

В сборки для платформы Webassembly добавлены функции crypto_pwhash_*();

Добавлена функция sodium_stackzero() для очистки содержимого стека;

Добавлена поддержка новых версий Android SDK с унифицированной коллекцией заголовочных файлов;

При сборке с использованием cmake улучшено определение статических библиотек в Unix-системах;

На платформе Linux ускорена работа функций хэширования паролей Argon2 и scrypt.



