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14.12.2017 10:26  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.16, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.

Основные новшества:

  • Увеличена производительность кода для создания и проверки цифровых подписей, при его использовании на 64-разрядных платформах с компиляторами, поддерживающими 128-разрядную арифметику (gcc, clang, icc). Оптимизации также применимы к целевой платформе WebAssembly;
  • Представлен набор низкоуровневых функций для вычислений с использованием алгоритма edwards25519: crypto_scalarmult_ed25519(), crypto_scalarmult_ed25519_base(), crypto_core_ed25519_is_valid_point(), crypto_core_ed25519_add(), crypto_core_ed25519_sub() и crypto_core_ed25519_from_uniform();
  • В функциях crypto_sign_open(), crypto_sign_verify_detached() и andcrypto_sign_edwards25519sha512batch_open() теперь запрещено использовать открытые ключи в формах, отличных от канонической;
  • Добавлена отключенная по умолчанию возможность сборки в режиме ED25519_NONDETERMINISTIC для использования синтетических векторов инициализации (nonce) для EdDSA;
  • В сборки для платформы Webassembly добавлены функции crypto_pwhash_*();
  • Добавлена функция sodium_stackzero() для очистки содержимого стека;
  • Добавлена поддержка новых версий Android SDK с унифицированной коллекцией заголовочных файлов;
  • При сборке с использованием cmake улучшено определение статических библиотек в Unix-системах;
  • На платформе Linux ускорена работа функций хэширования паролей Argon2 и scrypt.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jedisct1/li...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.15
  3. OpenNews: Представлена новая криптографическая библиотека Sodium
  4. OpenNews: В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium
  5. OpenNews: Библиотека Sodium Compat поможет реализовать верификацию обновлений в WordPress
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск криптографической библиотеки Sodium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sodium, crypt
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  • 1, Greg KH, 12:29, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зачем нужен сабж, если есть AES-NI в самом процессоре?
     
     
  • 2, Аноним, 12:50, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Грег, зачем пить коньяк по утрам, когда есть водяра?
     

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