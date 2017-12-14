14.12.2017 04:31  Выпуск Erlang/OTP 20.2

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 20.2, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 20.2 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основным улучшением в новом выпуске стало расширение crypto API возможностью использовать открытые и закрытые ключи, хранимые в стороннем модуле Engine, для выполнения операций шифрования, расшифровки, создания и проверки цифровых подписей. В модуль SSH добавлена возможность извлечения хостового ключа из приватных ключей, хранимых в Engine. В модуль ssl добавлен параметр "-ssl_dist_optfile" для загрузки списка опций протокола из файла. Проведена работа по увеличению производительности новых строковых функций из stdlib, при обработке в них ASCII-символов.



