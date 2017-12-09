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09.12.2017 09:37  Выпуск языка программирования Clojure 1.9

После двух лет разработки подготовлен релиз динамического языка программирования Clojure 1.9, базирующегося на языковых конструкциях Lisp и сочетающего в себе возможности функционального и многопоточного программирования с чертами современных скриптовых языков. Код программ на языке Clojure транслируется в Java байт-код и выполняется на виртуальной машине JVM. Код компилятора Clojure, библиотек и runtime-компонентов распространяется в рамках лицензии Eclipse Public License.

Из ключевых улучшений отмечается:

  • Интеграция с библиотекой spec для описания, проверки корректности и тестирования структуры данных и функций. При помощи spec можно автоматизировать выполнение таких задач, как валидация, обработка ошибок, деструктуризация, инструментовка, генерация тестов и тестовых данных. В Clojure поддержка spec добавлена через две библиотеки: spec.alpha - непосредственно реализация spec и core.specs.alpha - спецификации для языка Clojure. Обе библиотеки пока имеют уровень качества альфа-версии;
  • Реализован набор утилит командной строки, предоставляющих интерактивную среду программирования Clojure REPL, а также инструменты для упрощения установки, компоненты для использование сборочной системы Maven и управления локальными зависимостями, API для управления classpath;
  • В clojure.core добавлена большая порция предикатов и типов, включая "boolean?", "int?", "double?", "uuid?", "any?", "ident?", "bytes?";
  • Добавлены новые функции bounded-count, swap-vals!, reset-vals! и halt-when;
  • Добавлен протокол Inst для типов, манипулирующих отрезками времени (применим для java.util.Date и java.time.Instant);
  • В отображениях (map) обеспечена возможность указания пространств имён для ключей, например '#:car{:make "Jeep" :model "Wrangler"}'.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.cognitect.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Clojure 1.8
  3. OpenNews: Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito
  4. OpenNews: IBM передал фонду Eclipse код JVM OpenJ9
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8
  6. OpenNews: IBM перевёл сервер приложений WebSphere Liberty в разряд свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clojure
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  • 1, Zloy, 09:50, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кложа годнота! Ей бы ещё рантайм более подходящий.
     
     
  • 2, Аноним, 12:45, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да нормальный runtime, как раз для такого языка :)
     
  • 3, Аноним, 12:46, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Зато JVM - дерьмо
     

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