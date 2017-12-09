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09.12.2017 09:09  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.4, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Подготовлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.4, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4.x основана на Ubuntu 16.04 LTS.

Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (772 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (724 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.4 Гб). В новом выпуске обновлены версии пакетов, задействовано ядро Linux 4.13, набор библиотек EFL 1.19.1, эмулятор терминала Terminology 1.1.0 и просмотрщик фотографий Ephoto 1.5.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.bodhilinux.com/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.3, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.2, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  4. OpenNews: Представлен Moksha, форк пользовательского окружения Enlightenment 17
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bodhi, linux, moksha
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  • 1.2, ыы, 10:52, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    идеальные нескучные обои
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:48, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как раз таки, очень унылые.
     
  • 1.3, Аноним, 11:04, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    почему у софта enlightenment и его форков всегда такой вырвиглазный дизайн Я не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:22, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну не знаю, как по мне - норм. Поясните уж, что там не так.
     
     
  • 3.5, Аноним, 11:55, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он не соответствует он молодёжным нормам квадратно-плиточных стандартов!
     
  • 1.6, Dennis, 11:59, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто пробовал? Как у него с визуальной поддержкой GTK+ и Qt приложений?
     
  • 1.7, бедный буратино, 12:43, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Таки выпуск дистрибутива Taki Linux 7.40, предлагающего десктоп-окружение Moisha

    (шютка)

     
  • 1.9, Тот_Самый_Анонимус, 13:03, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >с десктоп-окружением Moksha

    Изя одобряэ.

     

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