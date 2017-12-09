09.12.2017 09:09  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.4, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Подготовлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.4, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4.x основана на Ubuntu 16.04 LTS.

Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (772 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (724 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.4 Гб). В новом выпуске обновлены версии пакетов, задействовано ядро Linux 4.13, набор библиотек EFL 1.19.1, эмулятор терминала Terminology 1.1.0 и просмотрщик фотографий Ephoto 1.5.