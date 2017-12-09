09.12.2017 10:45  Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.10, развиваемый проектом Qt

Представлен релиз развиваемого проектом Qt сборочного инструментария Qbs 1.10 (Qt Build Suite), который заменит qmake в Qt 6. В отличие от qmake, Qbs не привязан к Qt и изначально рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание. В новой версии: Возможность динамического определения профилей, что полезно когда проект имеет заранее известные требования к среде сборки или целевой платформе;

Более естественная организация работы с вложенными группами, учитывая префиксы. Если префикс не определён в группе, то его значение берётся из родительской группы;

В модулях и файловых метках (FileTagger) появилась возможность установки уровней приоритета, которые могут выступать в роли механизма разрешения конфликтов при необходимости выбора между несколькими разными реализациями одного модуля, соответствующими заданным условиям, или несколькими файловыми метками, указывающими на один и тот же файл. Например, установка приоритетов может оказаться полезной при наличии нескольких вариантов модуля cpp и необходимости активации разных реализаций для разных платформ;

Для установки файловых меток на генерируемые ресурсы добавлено новое свойство fileTags, которое можно применять в группах с фильтром fileTagsFilter. Новое свойство позволяет прикреплять дополнительные элементы к списку тегов, созданных правилом из неподконтрольного модуля;

Добавлена начальная поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform);

Добавлена возможность использования команды run для запуска и развёртывания Android-приложений на внешних устройствах, а также запуска и развёртывания приложений iOS и tvOS в симуляторе;

Добавлена поддержка компилятора Qt Quick и утилиты qmlcachegen;

Добавлен модуль vcs, предоставляющий информацию о репозитории (пока поддерживаются только Git и Subversion);

Добавлен модуль cpufeatures для абстрагирования флагов компилятора, связанных с возможностями CPU (например, поддержка инструкций SSE);

В интерфейс командной строки добавлена команда list-products для вывода списка имён продуктов, доступных в проекте.



