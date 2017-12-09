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09.12.2017 10:45  Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.10, развиваемый проектом Qt

Представлен релиз развиваемого проектом Qt сборочного инструментария Qbs 1.10 (Qt Build Suite), который заменит qmake в Qt 6. В отличие от qmake, Qbs не привязан к Qt и изначально рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

В новой версии:

  • Возможность динамического определения профилей, что полезно когда проект имеет заранее известные требования к среде сборки или целевой платформе;
  • Более естественная организация работы с вложенными группами, учитывая префиксы. Если префикс не определён в группе, то его значение берётся из родительской группы;
  • В модулях и файловых метках (FileTagger) появилась возможность установки уровней приоритета, которые могут выступать в роли механизма разрешения конфликтов при необходимости выбора между несколькими разными реализациями одного модуля, соответствующими заданным условиям, или несколькими файловыми метками, указывающими на один и тот же файл. Например, установка приоритетов может оказаться полезной при наличии нескольких вариантов модуля cpp и необходимости активации разных реализаций для разных платформ;
  • Для установки файловых меток на генерируемые ресурсы добавлено новое свойство fileTags, которое можно применять в группах с фильтром fileTagsFilter. Новое свойство позволяет прикреплять дополнительные элементы к списку тегов, созданных правилом из неподконтрольного модуля;
  • Добавлена начальная поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform);
  • Добавлена возможность использования команды run для запуска и развёртывания Android-приложений на внешних устройствах, а также запуска и развёртывания приложений iOS и tvOS в симуляторе;
  • Добавлена поддержка компилятора Qt Quick и утилиты qmlcachegen;
  • Добавлен модуль vcs, предоставляющий информацию о репозитории (пока поддерживаются только Git и Subversion);
  • Добавлен модуль cpufeatures для абстрагирования флагов компилятора, связанных с возможностями CPU (например, поддержка инструкций SSE);
  • В интерфейс командной строки добавлена команда list-products для вывода списка имён продуктов, доступных в проекте.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2017/12...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария qbs 1.8, развиваемого проектом Qt
  3. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.10
  4. OpenNews: Компания Yahoo открыла код сборочной платформы Screwdriver
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qbs, build
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  • 1.1, Аноним, 11:11, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ура! Скоро шестокеды!
     
     
  • 2.2, Леонид, 12:19, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ура! А то пятые уже почти работают.
     
     
  • 3.3, Аноним, 12:23, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    2 года уже нормально работают. В kubuntu 16.04 LTS, по крайне мере.
     
  • 3.6, Аноним, 13:05, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Собранные из ebuild'ов полностью работают, как это для вас не странно.
     
  • 1.4, anonymous, 12:39, 09/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >В отличие от qmake, Qbs не привязан к Qt и изначально рассчитан на организацию сборки любых проектов

    Вот зачем эту мантру повторять? 1. qbs зависит от Qt; 2. qmake может собрать любой проект.

     
     
  • 2.5, Аноним, 13:02, 09/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Догадываюсь, что к моменту полной стабилизации кодовой базы, они добавят урезанн... весь текст скрыт [показать]
     

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