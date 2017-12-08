08.12.2017 18:38  Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL

Состоялся релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 17.3. С прошлого выпуска внесено около 2700 изменений от примерно 120 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 17.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.3.1. В Mesa 17.3 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, а также частичная поддержка недавно вышедшего стандарта OpenGL 4.6. Наиболее заметные изменения: В состав включена библиотека libdxtn с реализацией механизма сжатия текстур S3TC (S3 Texture Compression), на который истёк срок действия патентов. Расширения GL_EXT_texture_compression_s3tc и GL_ANGLE_texture_compression_dx теперь по умолчанию включены для поддерживающих их драйверов;

В драйверах i965, nouveau (nvc0) и radeonsi проведена работа по реализации поддержки недостающих расширений, связанных со стандартом OpenGL 4.6. Полная поддержка OpenGL 4.6 пока не достигнута ни в одном из драйверов, главным образом из-за отсутствия расширений GL_ARB_gl_spirv и GL_ARB_spirv_extensions;

В драйвере etnaviv (GPU Vivante GCxxx) полностью реализованы все возможности OpenGL 2.1;

В драйвер radeonsi добавлена экспериментальная поддержка плоского бестипового промежуточного представления NIR, похожего на TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure) и Mesa IR, но работающее на самом нижнем уровне, под GLSL IR и внутренним IR Mesa. Добавлена серия оптимзаций, нацеленных на увеличение производительности различных игр;

Проведена оптимзация и расширены возможности процесса glthread (многопоточная реализация OpenGL). При тестировании glthread на системе с GPU Radeon R9 270 и CPU Core i5 отмечается увеличение FPS в игре Outlast на 10-20%. Расширен белый список игр, которые без проблем можно использовать с mesa_glthread;

Добавлена начальная поддержка сборочной системы Meson, на которую переходит GTK+ и GNOME;

Для устройств Radeon GFX9+ добавлена поддержка геометрических и тесселяционных шейдеров;

Добавлены новые расширения OpenGL: GL_ARB_indirect_parameters в i965/gen7+ GL_ARB_polygon_offset_clamp в i965, nv50, nvc0, r600, radeonsi, llvmpipe, swr GL_ARB_transform_feedback_overflow_query в radeonsi GL_ARB_texture_filter_anisotropic в i965, nv50, nvc0, r600, radeonsi GL_EXT_memory_object в radeonsi GL_EXT_memory_object_fd в radeonsi

Добавлены новые расширения EGL: EGL_ANDROID_native_fence_sync в radeonsi EGL_IMG_context_priority в i965

В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) добавлен набор расширений Vulkan. В ANV: VK_ANDROID_native_buffer VK_KHR_bind_memory2 VK_KHR_external_fence VK_KHR_external_fence_capabilities VK_KHR_external_fence_fd VK_KHR_external_semaphore VK_KHR_external_semaphore_capabilities VK_KHR_external_semaphore_fd VK_KHR_image_format_list VK_KHR_maintenance2 VK_KHR_relaxed_block_layout VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion VK_EXT_debug_report В RADV: VK_KHR_bind_memory2 VK_KHR_dedicated_allocation VK_KHR_external_memory VK_KHR_external_memory_capabilities VK_KHR_external_memory_fd VK_KHR_external_semaphore VK_KHR_external_semaphore_capabilities VK_KHR_external_semaphore_fd VK_KHR_get_memory_requirements2 VK_KHR_image_format_list VK_KHR_maintenance2 VK_KHR_relaxed_block_layout VK_KHR_storage_buffer_storage_class VK_KHR_variable_pointers VK_KHX_multiview VK_EXT_debug_report VK_EXT_global_priority VK_AMD_draw_indirect_count VK_AMD_rasterization_order

Проверена оптимизация производительности драйвера RADV, в том числе реализован отдельный дисковых кэш. Дополнительно можно отметить начало разработки проекта DXVK, нацеленного на создание реализации DXGI и D3D11 поверх API Vulkan для предоставления возможности запуска 3D-приложений в Linux при помощи Wine.



