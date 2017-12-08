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08.12.2017 18:38  Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL

Состоялся релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 17.3. С прошлого выпуска внесено около 2700 изменений от примерно 120 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 17.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.3.1. В Mesa 17.3 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, а также частичная поддержка недавно вышедшего стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения:

  • В состав включена библиотека libdxtn с реализацией механизма сжатия текстур S3TC (S3 Texture Compression), на который истёк срок действия патентов. Расширения GL_EXT_texture_compression_s3tc и GL_ANGLE_texture_compression_dx теперь по умолчанию включены для поддерживающих их драйверов;
  • В драйверах i965, nouveau (nvc0) и radeonsi проведена работа по реализации поддержки недостающих расширений, связанных со стандартом OpenGL 4.6. Полная поддержка OpenGL 4.6 пока не достигнута ни в одном из драйверов, главным образом из-за отсутствия расширений GL_ARB_gl_spirv и GL_ARB_spirv_extensions;
  • В драйвере etnaviv (GPU Vivante GCxxx) полностью реализованы все возможности OpenGL 2.1;
  • В драйвер radeonsi добавлена экспериментальная поддержка плоского бестипового промежуточного представления NIR, похожего на TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure) и Mesa IR, но работающее на самом нижнем уровне, под GLSL IR и внутренним IR Mesa. Добавлена серия оптимзаций, нацеленных на увеличение производительности различных игр;
  • Проведена оптимзация и расширены возможности процесса glthread (многопоточная реализация OpenGL). При тестировании glthread на системе с GPU Radeon R9 270 и CPU Core i5 отмечается увеличение FPS в игре Outlast на 10-20%. Расширен белый список игр, которые без проблем можно использовать с mesa_glthread;
  • Добавлена начальная поддержка сборочной системы Meson, на которую переходит GTK+ и GNOME;
  • Для устройств Radeon GFX9+ добавлена поддержка геометрических и тесселяционных шейдеров;
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
    • GL_ARB_indirect_parameters в i965/gen7+
    • GL_ARB_polygon_offset_clamp в i965, nv50, nvc0, r600, radeonsi, llvmpipe, swr
    • GL_ARB_transform_feedback_overflow_query в radeonsi
    • GL_ARB_texture_filter_anisotropic в i965, nv50, nvc0, r600, radeonsi
    • GL_EXT_memory_object в radeonsi
    • GL_EXT_memory_object_fd в radeonsi
  • Добавлены новые расширения EGL:
    • EGL_ANDROID_native_fence_sync в radeonsi
    • EGL_IMG_context_priority в i965
  • В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) добавлен набор расширений Vulkan.

    В ANV:

    • VK_ANDROID_native_buffer
    • VK_KHR_bind_memory2
    • VK_KHR_external_fence
    • VK_KHR_external_fence_capabilities
    • VK_KHR_external_fence_fd
    • VK_KHR_external_semaphore
    • VK_KHR_external_semaphore_capabilities
    • VK_KHR_external_semaphore_fd
    • VK_KHR_image_format_list
    • VK_KHR_maintenance2
    • VK_KHR_relaxed_block_layout
    • VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion
    • VK_EXT_debug_report

    В RADV:

    • VK_KHR_bind_memory2
    • VK_KHR_dedicated_allocation
    • VK_KHR_external_memory
    • VK_KHR_external_memory_capabilities
    • VK_KHR_external_memory_fd
    • VK_KHR_external_semaphore
    • VK_KHR_external_semaphore_capabilities
    • VK_KHR_external_semaphore_fd
    • VK_KHR_get_memory_requirements2
    • VK_KHR_image_format_list
    • VK_KHR_maintenance2
    • VK_KHR_relaxed_block_layout
    • VK_KHR_storage_buffer_storage_class
    • VK_KHR_variable_pointers
    • VK_KHX_multiview
    • VK_EXT_debug_report
    • VK_EXT_global_priority
    • VK_AMD_draw_indirect_count
    • VK_AMD_rasterization_order
  • Проверена оптимизация производительности драйвера RADV, в том числе реализован отдельный дисковых кэш.

    Дополнительно можно отметить начало разработки проекта DXVK, нацеленного на создание реализации DXGI и D3D11 поверх API Vulkan для предоставления возможности запуска 3D-приложений в Linux при помощи Wine.

    1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
    2. OpenNews: Релиз Mesa 17.2.0
    3. OpenNews: Релиз Mesa 17.1.0
    4. OpenNews: Релиз Mesa 17.0.0
    5. OpenNews: Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков
    6. OpenNews: Релиз Mesa 13.0.0 с поддержкой OpenGL 4.5
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: mesa, opengl
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  • 1.1, commiethebeastie, 18:56, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >В RADV:

    Еще один драйвер написанный двумя людьми обогнал драйвер, написанный стадом потогонных бы-длокодеров.

     
  • 1.2, Аноним, 19:00, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А Mesha умеет писать в FrameBuffer или обязательно именно использовать драйвер ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, commiethebeastie, 19:02, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Э-э-э, wayland не требует DDX.
     
  • 1.4, Blind Vic, 19:40, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По сравнению с прошлым выпуском внесено около 2700 изменений от примерно 120 разработчиков

    С чем сравнивать-то?

     
     
  • 2.7, Аноним, 19:48, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > С чем сравнивать-то?

    С прошлым выпуском.

     
  • 2.8, Аноним, 19:51, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С прошлым выпуском.
     
  • 2.9, Blind Vic, 20:00, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как-то странно звучит. Обычно после фразы "по сравнению с" идут сравнения -- на сколько/меньше чего-то там стало.

    Лучше звучит "С момента прошлого выпуска внесено около 2700 изменений от примерно 120 разработчиков"

     
  • 1.5, Аноним, 19:45, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    М - многоэтажность... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, commiethebeastie, 19:47, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >М - многоэтажность

    Про более нормальную альтернативу пацанчики сказали прибито к гальюну и не нужно. И это несмотря на наличие Cg шейдеров в вайне. В общем зеленые фанаты as is. Благодаря им до сих пор не исправлена ошибка контекста opengl.

    Зеленый фанат тестировал весь свой кот только на нвидиа, фактически сделал профилирование под NVGL. А потом обливался слюнями на форониксе с криками "где здесь затачивание кода".

     
  • 1.10, Анонимушка, 20:08, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разве OpenGL не свободен?
     
     
  • 2.11, commiethebeastie, 20:13, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разве OpenGL не свободен?

    Это типа вопрос чем mpv лучше smplayer?

     
     
  • 3.14, Анонимушка, 20:44, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В названии статьи написано: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
     
  • 2.12, Аноним, 20:21, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ОпенГЛ свободен, а его реализации нет
     
  • 2.18, Аноним, 21:13, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    OpenGL - это спецификация, определяющая платформонезависимый независимый от язы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Ilya Indigo, 20:42, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как обстоят дела с поддержкой Vulkan на Radeon HD7770 (South Islands)?
    Раньше где-то в какой-то таблице смотрел, там было что-то вроде "In progress", но сейчас найти эту таблицу, как и информации о том, на каких видеокартах AMD Mesa поддерживает Vulkan, не могу.
     
     
  • 2.15, axredneck, 21:04, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    теоретически radv должен работать, если использовать ядерный модуль amdgpu вместо radeon, но фактически пока есть баги.
     
  • 2.16, VINRARUS, 21:06, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Раньше где-то в какой-то таблице смотрел, там было что-то вроде "In progress", но сейчас найти эту таблицу

    https://en.wikipedia.org/wiki/Vulkan_(API)#Compatibility

     
  • 2.19, corvuscor, 21:23, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из padoka-ppa на R9 270 amdgpu нормально работает уже, но есть косяк - не работает хардварное ускорение видео, и пока еще неизвестно, когда допилят.
     
  • 1.17, axredneck, 21:07, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пожалуй, начиная с месы 17.3 перейду на стабилку.
    Radeon HD 7850, арчь, ядерный модуль amdgpu, полет нормальный.
     

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