08.12.2017 18:38  Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL

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|2.9, Blind Vic, 20:00, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как-то странно звучит. Обычно после фразы "по сравнению с" идут сравнения -- на сколько/меньше чего-то там стало.
Лучше звучит "С момента прошлого выпуска внесено около 2700 изменений от примерно 120 разработчиков"
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|2.6, commiethebeastie, 19:47, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>М - многоэтажность
Про более нормальную альтернативу пацанчики сказали прибито к гальюну и не нужно. И это несмотря на наличие Cg шейдеров в вайне. В общем зеленые фанаты as is. Благодаря им до сих пор не исправлена ошибка контекста opengl.
Зеленый фанат тестировал весь свой кот только на нвидиа, фактически сделал профилирование под NVGL. А потом обливался слюнями на форониксе с криками "где здесь затачивание кода".
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|1.13, Ilya Indigo, 20:42, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как обстоят дела с поддержкой Vulkan на Radeon HD7770 (South Islands)?
Раньше где-то в какой-то таблице смотрел, там было что-то вроде "In progress", но сейчас найти эту таблицу, как и информации о том, на каких видеокартах AMD Mesa поддерживает Vulkan, не могу.
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