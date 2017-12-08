08.12.2017 17:35  Правительство Нидерландов открыло код информационной системы регистрации жителей

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|1.1, Фуррь, 17:38, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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>было потрачено около 100 млн евро
Заглянул в исходники и охренел. Воистину, ТАКОЙ распил нам и не снился.
>система до сих пор так и не внедрена
Epic win.
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|3.5, Фуррь, 17:48, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Я ожидал увидеть там что-то более навороченное, чем Postgre с нашлёпками.
>потрачено около 100 млн евро
>система до сих пор так и не внедрена
СТО МИЛЛИОНОВ ЕВРО, КАРЛ! Куда смотрит Навальный?!
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|4.6, Карл, 17:54, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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"Postgre с нашлёпками" можно много о чём сказать. Что вас конкретно не устраивает? Или вы думали, что софт на единорогах работает?
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|5.15, Ordu, 19:59, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Я поддержу. Там более 100k строк жабакода. Да, я понимаю, это жаба код, в котором как минимум половина -- это архитектурный boilerplate, без которого java-программа -- не программа вовсе, а так, студенческая поделка. И да, я понимаю, что 100 лямов за это, пожалуй, перебор -- то есть, возможно это можно оправдать тем, что разработка ведётся с 2004 года, что было несколько неудачных попыток внедрений, что после каждой попытки переписывали ТЗ, и весь этот boilerplate приходилось писать заново -- может быть и можно оправдать, я не знаю, но всё равно кажется перебором.
Но дело ведь в том, что слова "я заглянул в код" намекают на то, что смотревший увидел там что-то более информативное, чем число "100k строк кода". "100k строк кода" -- это то, что в коде увидел, заглянувший туда sloc. От человека ждёшь чего-то большего.
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|4.8, Аноним, 18:11, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> СТО МИЛЛИОНОВ ЕВРО, КАРЛ! Куда смотрит Навальный?!
> под давлением Парламента министр внутренних дел согласился опубликовать код
> Открытию кода также способствовала деятельность ряда общественных организаций
Всё нормально там с Навальными.
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|4.22, Принц, 21:16, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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А вот зря смеётесь. Многие взлетевшие проекты -- это выброшенные компаниями недоделки или то что было лень поддерживать. А потом сообщество подхватило, подбросило, и оно полетело.
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