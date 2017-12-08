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08.12.2017 17:35  Правительство Нидерландов открыло код информационной системы регистрации жителей

Министерство внутренних дел и по делам королевства Нидерландов перевело в разряд свободного ПО программное обеспечение BRP (Basisregistratie Personen), применяемое для ведения базы регистрации жителей страны. Код и сопутствующая документация опубликованы на GitHub под лицензией AGPLv3.

Информационная система, на создание которой было потрачено около 100 млн евро, находится в разработке с 2004 года. Предпринимались три попытки внедрения BRP, но все они завершились неудачно и система до сих пор так и не внедрена. После последней неудачной попытки внедрения под давлением Парламента министр внутренних дел согласился опубликовать код BRP для предоставления возможности общедоступного анализа причин провала проекта и обеспечения прозрачности разработки. Открытию кода также способствовала деятельность ряда общественных организаций Нидерландов, выступающих с инициативой развития программных продуктов, создаваемых на деньги налогоплательщиков, как свободного ПО.

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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
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  • 1.1, Фуррь, 17:38, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    >было потрачено около 100 млн евро

    Заглянул в исходники и охренел. Воистину, ТАКОЙ распил нам и не снился.


    >система до сих пор так и не внедрена

    Epic win.

     
     
  • 2.4, Аноним, 17:46, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Поделился бы хоть примерами А то звучит как вот неумные, я бы такое за пару ме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Фуррь, 17:48, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Я ожидал увидеть там что-то более навороченное, чем Postgre с нашлёпками.

    >потрачено около 100 млн евро
    >система до сих пор так и не внедрена

    СТО МИЛЛИОНОВ ЕВРО, КАРЛ! Куда смотрит Навальный?!

     
     
  • 4.6, Карл, 17:54, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    "Postgre с нашлёпками" можно много о чём сказать. Что вас конкретно не устраивает? Или вы думали, что софт на единорогах работает?
     
     
  • 5.15, Ordu, 19:59, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я поддержу. Там более 100k строк жабакода. Да, я понимаю, это жаба код, в котором как минимум половина -- это архитектурный boilerplate, без которого java-программа -- не программа вовсе, а так, студенческая поделка. И да, я понимаю, что 100 лямов за это, пожалуй, перебор -- то есть, возможно это можно оправдать тем, что разработка ведётся с 2004 года, что было несколько неудачных попыток внедрений, что после каждой попытки переписывали ТЗ, и весь этот boilerplate приходилось писать заново -- может быть и можно оправдать, я не знаю, но всё равно кажется перебором.

    Но дело ведь в том, что слова "я заглянул в код" намекают на то, что смотревший увидел там что-то более информативное, чем число "100k строк кода". "100k строк кода" -- это то, что в коде увидел, заглянувший туда sloc. От человека ждёшь чего-то большего.

     
     
  • 6.31, Аноним, 23:04, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что boilerplate в качественном програмировании всегда саоме важное - это слож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.7, Аноним, 18:07, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    postgres
     
  • 4.8, Аноним, 18:11, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > СТО МИЛЛИОНОВ ЕВРО, КАРЛ! Куда смотрит Навальный?!
    > под давлением Парламента министр внутренних дел согласился опубликовать код
    > Открытию кода также способствовала деятельность ряда общественных организаций

    Всё нормально там с Навальными.

     
  • 2.10, Аноним, 18:28, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    А что там не так кроме xml головного мозга, что вообще для жабовозников характе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, ТРОЛЛЬ ИЗ ОЛЬГИНО, 20:03, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Та чо бюджет к выборам те подняли ТРОЛЛЬ ???
     
  • 2.29, Аноним, 22:51, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Особенно ужасает что там java Нормальные програмисты выбрали бы питон Самый лу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 17:41, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там кода что-то нет, одни pdf-ки
     
     
  • 2.3, НяшМяш, 17:45, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тут жавовый код сидит - https://github.com/MinBZK/OperatieBRP/tree/master/Broncode/operatiebrp-code-14
     
  • 1.9, DiabloPC, 18:22, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Статья должна называться
    "Правительство Нидерландов обнародовало как их кидонули на 100 лямов"
     
     
  • 2.28, Аноним, 22:49, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Познание умножает скорбь
     
  • 1.12, RazrFalcon, 18:59, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ------------------------------------------------------------------------------- ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 19:17, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой-то у тебя неправильный cloc, и как ты лям за строчку насчитал 8212 непо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 23:15, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2/3 менеджерам
     
  • 1.14, Аноним, 19:59, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В таких ситуациях код передают на захоронение в Apache.
     
  • 1.17, An, 20:20, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А я думал такое только в России бывает.
     
     
  • 2.18, Аноним, 20:42, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вас ждет еще много открытий и прозрений.
     
  • 2.19, Аноним, 20:45, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда это в России открывали код, разработанный на деньги налогоплательщиков ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 20:52, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, подумаешь, одна строчка на вес 1 кг платины... главное - код открыли!
     
     
  • 4.22, Принц, 21:16, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вот зря смеётесь. Многие взлетевшие проекты -- это выброшенные компаниями недоделки или то что было лень поддерживать. А потом сообщество подхватило, подбросило, и оно полетело.
     
     
  • 5.24, Гентушник, 21:23, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть парочка примеров? Мне правда интересно.
     
     
  • 6.25, Аноним84701, 21:42, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А есть парочка примеров? Мне правда интересно.

    Netscape -> огнелис, StarOffice -> опен->libre-офис


     
     
  • 7.32, пох, 23:11, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вы не в теме, совсем netscape - разработка коммерческой вполне успешной компани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Аноним, 22:58, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не надо передёргивать Одно неотделимо от другого И не 1 кг, а десяток г ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, Аноним, 23:15, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваш пост - пример того, как в чужих руках все толще кажется
     
  • 3.21, An, 21:04, 08/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не говорил про налогоплательщиков, я говорил про то как хорошо распиливают.
     
  • 1.26, Аноним, 22:35, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не LDAP?!!!
     
  • 1.27, Аноним, 22:48, 08/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кака много денех, откуда Небось население обнищало за эти 13 лет, недоедали, ... весь текст скрыт [показать]
     

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