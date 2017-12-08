08.12.2017 17:35  Правительство Нидерландов открыло код информационной системы регистрации жителей

Министерство внутренних дел и по делам королевства Нидерландов перевело в разряд свободного ПО программное обеспечение BRP (Basisregistratie Personen), применяемое для ведения базы регистрации жителей страны. Код и сопутствующая документация опубликованы на GitHub под лицензией AGPLv3.

Информационная система, на создание которой было потрачено около 100 млн евро, находится в разработке с 2004 года. Предпринимались три попытки внедрения BRP, но все они завершились неудачно и система до сих пор так и не внедрена. После последней неудачной попытки внедрения под давлением Парламента министр внутренних дел согласился опубликовать код BRP для предоставления возможности общедоступного анализа причин провала проекта и обеспечения прозрачности разработки. Открытию кода также способствовала деятельность ряда общественных организаций Нидерландов, выступающих с инициативой развития программных продуктов, создаваемых на деньги налогоплательщиков, как свободного ПО.



