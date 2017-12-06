06.12.2017 12:44  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.7

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.7, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это седьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (106 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 75 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: ReactOS 0.4.7 стал первым выпуском после перехода проекта с Subversion на Git и GitHub;

Улучшена поддержка подключения стилей оформления, созданных для Windows XP, в том числе решены проблемы с прозрачностью и оформлением уведомлений, устранены артефакты при отрисовке. Многие темы оформления для Windows XP теперь могут применяться в ReactOS;

Включена поддержка дополнений к Shell для обработки файлов. В том числе для ручного включения доступно дополнение Quick Launch с реализацией альтернативного интерфейса запуска приложений.

Добавлен новый интерфейс установки приложений (ReactOS Application Manager), в котором появилась поддержка пакетной установки сразу нескольких программ, фоновой загрузки приложений, отображения прогресса выполнения операций, режима принудительного обновления (force update). Добавлена новая категория с установленными программами, расширена информация о приложениях;

Улучшена совместимость с играми и приложениями: решены проблемы при запуске многих ретро-игр, добавлена поддержка создания интерактивых сервисов под учётной записью LocalSystem (заработал VMWare Horizon). Добавлены модули управления пользователями, группами и совместным доступом (netapi.dll, netapi32.dll и samsrv). Продолжена разработка движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС;

Расширено число поддерживаемых файловых систем, в ReactOS теперь можно использовать Ext2, Ext3, Ext4, BtrFS, ReiserFS, FFS и NFS. Кроме того, для ReactOS реализован открытый вариант утилиты fsutil, которая была представлена в Windows 2003 и может использоваться для отладки и получения дополнительных сведений о работе ФС. Исправлена порция ошибок в FastFat и драйверах для Ext2 и BtrFS. В Kernel32.dll реализованы появившиеся в Windows 2003 API для управления разделами. В драйвер UniATA добавлена начальная поддержка операций STORPORT/STORAHCI;

Проведена работа по приближению процесса отрисовки к поведению Windows. В том числе устранены проблемы при сглаживании текста при приглушении кнопок;

Устранены проблемы в реализации буфера обмена. Например, больше не наблюдается крахи при помещении некорректного/пустого содержимого в буфер обмена, копирования/вставки нескольких файлов и вставки каталогов. Обеспечено более точное соблюдение спецификаций Windows;

Налажено удаление файлов при их перемещении в корзину. Устранена порция проблем в работе корзины и интерфейса Drag and Drop;

Устранены недоработки при построении диаграммы, отображающей размер свободного места в ФС. Также решены проблемы с дублированием кнопок поиска и замены в Notepad и закрытием окна Bitvise SSH Server Control Panel из-за ошибки в NtGdiGetPixel();

В драйвере CDFS/ISO-9660 обеспечена возможность установки ISO-образа с любого накопителя, не обязательно связанного с CD;

Решены проблемы с драйвером HDAUDBUS, мешавшие загрузке ReactOS в окружении VMWare при наличии звуковой карты HD;

Решены проблемы с использованием библиотеки mbedtls, проявлявшиеся на старых процессорах без поддержки инструкций SSE2;

Обеспечена корректная проверка конца отражённых в память блоков и выравнивания физических адресов;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.16 и обновлены версии сторонних компонентов: acpica 20170728, libpng 1.6.32, mpg123 1.25.6, mbedtls 2.6.0, btrfs 1.0.1, mkisofs 2017-09-07.



