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06.12.2017 12:44  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.7

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.7, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это седьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (106 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 75 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • ReactOS 0.4.7 стал первым выпуском после перехода проекта с Subversion на Git и GitHub;
  • Улучшена поддержка подключения стилей оформления, созданных для Windows XP, в том числе решены проблемы с прозрачностью и оформлением уведомлений, устранены артефакты при отрисовке. Многие темы оформления для Windows XP теперь могут применяться в ReactOS;
  • Включена поддержка дополнений к Shell для обработки файлов. В том числе для ручного включения доступно дополнение Quick Launch с реализацией альтернативного интерфейса запуска приложений.
  • Добавлен новый интерфейс установки приложений (ReactOS Application Manager), в котором появилась поддержка пакетной установки сразу нескольких программ, фоновой загрузки приложений, отображения прогресса выполнения операций, режима принудительного обновления (force update). Добавлена новая категория с установленными программами, расширена информация о приложениях;
  • Улучшена совместимость с играми и приложениями: решены проблемы при запуске многих ретро-игр, добавлена поддержка создания интерактивых сервисов под учётной записью LocalSystem (заработал VMWare Horizon). Добавлены модули управления пользователями, группами и совместным доступом (netapi.dll, netapi32.dll и samsrv). Продолжена разработка движка Shim (Microsoft Windows Application Compatibility Infrastructure), применяемого в Windows для обеспечения совместимости с приложениями, собранными для старых версий ОС;
  • Расширено число поддерживаемых файловых систем, в ReactOS теперь можно использовать Ext2, Ext3, Ext4, BtrFS, ReiserFS, FFS и NFS. Кроме того, для ReactOS реализован открытый вариант утилиты fsutil, которая была представлена в Windows 2003 и может использоваться для отладки и получения дополнительных сведений о работе ФС. Исправлена порция ошибок в FastFat и драйверах для Ext2 и BtrFS. В Kernel32.dll реализованы появившиеся в Windows 2003 API для управления разделами. В драйвер UniATA добавлена начальная поддержка операций STORPORT/STORAHCI;
  • Проведена работа по приближению процесса отрисовки к поведению Windows. В том числе устранены проблемы при сглаживании текста при приглушении кнопок;
  • Устранены проблемы в реализации буфера обмена. Например, больше не наблюдается крахи при помещении некорректного/пустого содержимого в буфер обмена, копирования/вставки нескольких файлов и вставки каталогов. Обеспечено более точное соблюдение спецификаций Windows;
  • Налажено удаление файлов при их перемещении в корзину. Устранена порция проблем в работе корзины и интерфейса Drag and Drop;
  • Устранены недоработки при построении диаграммы, отображающей размер свободного места в ФС. Также решены проблемы с дублированием кнопок поиска и замены в Notepad и закрытием окна Bitvise SSH Server Control Panel из-за ошибки в NtGdiGetPixel();
  • В драйвере CDFS/ISO-9660 обеспечена возможность установки ISO-образа с любого накопителя, не обязательно связанного с CD;
  • Решены проблемы с драйвером HDAUDBUS, мешавшие загрузке ReactOS в окружении VMWare при наличии звуковой карты HD;
  • Решены проблемы с использованием библиотеки mbedtls, проявлявшиеся на старых процессорах без поддержки инструкций SSE2;
  • Обеспечена корректная проверка конца отражённых в память блоков и выравнивания физических адресов;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 2.16 и обновлены версии сторонних компонентов: acpica 20170728, libpng 1.6.32, mpg123 1.25.6, mbedtls 2.6.0, btrfs 1.0.1, mkisofs 2017-09-07.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.reactos.org/project...)
  2. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  3. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.6
  4. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.5
  5. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos
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  • 1.1, Ihor, 13:22, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мне вот интересно. А этим пользуются?
    Ну я понимаю еще как вариант - решение для старых ПК..
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:29, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я вот хотел на ноуте Винду заменить, но что-то не работало =(
     
     
  • 3.13, vitrumC, 13:45, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Слова Альфа Бета версия для вас видимо пустое ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, freehck, 14:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    > Слова Альфа/Бета версия для вас видимо пустое?

    Call this beta because it's beta than nothing!

     
  • 4.75, Аноним, 19:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оно бета уже два десятилетия Надеетесь дожить до релиза ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Аноним, 19:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот интересно, этим хоть один разработчик хотя-бы пользуется Хотя-бы для ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 13:47, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Нет, конечно. Чтобы им пользоваться, надо, чтобы оно работало.
     
  • 2.28, Аноним, 15:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Используется, например в сети украинских супермаркетов "Фуршет"
     
     
  • 3.33, Аноним, 15:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Украина - вообще страна необычная )
     
     
  • 4.55, Аноним, 17:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Страна сказочных персонажей
     
  • 3.44, Dimez, 16:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это неподтвержённая байка
     
     
  • 4.49, Tita_M, 16:58, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот две ссылки на хабр где jedi-to-be делится новостями о случаях реального использования ReactOS.
    https://habrahabr.ru/company/reactos/blog/303618/
    https://habrahabr.ru/company/reactos/blog/304114/
     
     
  • 5.53, Dimez, 17:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас интернет есть везде и у всех, первое упоминание о супермаркете и реактоси было в 2011 году в флейме win vs lin http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=77:13121:2951#2948
    Собственно, там и "опровержение" есть ниже, что там обычная win2000.
    Учитывая, что в 2011 году реактось была совершенно нерабочая, это не просто фейк, а довольно глупая попытка хайпануть на фейках.

    И по вашим ссылкам, собственно, написано, что это просто присланная фотография и "это как минимум не стоковый ReactOS".

     
  • 3.45, trdm, 16:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Используется, например в сети украинских супермаркетов "Фуршет"

    Значит сетку норм держит?

     
     
  • 4.70, Blind Vic, 19:01, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Авоську?
     
     
  • 5.78, Аноним, 19:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Авоську?

    А может, рыболовную?!

     
  • 3.77, Аноним, 19:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пруф А то реактос падает каждые полчаса и не понятно как они им пользуются Мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Сергей, 13:23, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Молодцы!
     
  • 1.3, Аноним, 13:26, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Хороший релиз. Столько пофиксили всего. Успехов вам в дальнейшей разработке!
     
  • 1.4, Аноним, 13:29, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Судя по всему её таки допилят. Будет куда с Windows 10 и прочего планшетного ужаса уйти.
     
     
  • 2.7, vitrumC, 13:31, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю к 2020ому Оно будет еще не очень стабильно Оно пока все же больше для в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 13:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ее допилят, она будет завалена исками от МС.
     
     
  • 3.20, Александр Речицкий, 14:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В какой юрисдикции?
     
     
  • 4.81, Аноним, 19:31, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Галактического правительства
     
  • 1.6, vitrumC, 13:30, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этак к году 2025-2027 вполне себе будет ОС. Не сильно хуже линукса для домашних пользователей. имхо
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 13:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, вполне ОС По актуальности как нынче Win 3 x Для домашних пользователей сам... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 13:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кроме поддержки железа и API, что в Win3.11 не так?
     
     
  • 4.12, vitrumC, 13:43, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    там нет магазина приложений с г-программами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 13:50, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кроме пригодности к использованию всё норм ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним, 14:31, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кроме поддержки железа

    То, что она не работает?

     
  • 4.82, maximnik0, 19:46, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кроме поддержки железа и API, что в Win3.11 не так?

    Поддержка от M$ закончилась в 2000 году :-)
    Серьезно эта опереционка потдеривалась около 15 лет.

     
  • 3.11, vitrumC, 13:42, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я скажу так, что последняя ОС от майкрософта много чего не умеет сейчас, что даж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, kk, 14:13, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А какая ОС изкоробки, прям сразу так умеет без ковыряния в глубоченных настрой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, asd, 16:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    noexec
     
  • 5.40, щи, 16:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Selinux?
     
     
  • 6.41, Аноним, 16:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть такая ОС?
     
  • 4.72, _, 19:05, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    vitrumC> Т.е. когда запускаю новый exe, он априори не должен иметь прав не то чтобы менять, она даже читать файлы doc/xls/jpg не должен иметь прав.

    Запустить от свежесозданного тест юзера ума, стало быть - не хватило?  
    Это бывает, но раньше люди как то стеснялись на весть мир заявлять, что они туповаты ... :)

     
  • 2.16, Аноним, 13:49, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, и весь софт под неё надо будет как минимум пересобирать, а скорее основател... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, vitrumC, 14:08, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Простой пример есть программа small cd-writer Последняя версия 1 4 26 декабр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, kk, 14:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну вот грохнут это апи через которое она работает и всё, это говорит лишь о том ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Дегенератор, 15:20, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пример Windows Media Encoder В последних версиях 10ки выпилили ДРМ И куча шку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, Аноним, 15:38, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит Например в том случае, если это ПО собрано VS последних версий, которая ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Tita_M, 17:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >если это ПО собрано VS последних версий, которая в принципе не поддерживает сборку под XP

    В последних версиях студий есть поддержка XP просто по-умолчанию она не включена.

     
  • 2.37, sfsdfzx, 15:57, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2007-ом так говорили про 2017-ый ;-)
     
  • 1.15, Аноним, 13:49, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Они через wordpad в интернет ходят?
     
  • 1.18, Crazy Alex, 13:51, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, оно на живое похоже. Ну что, может, и пригодится когда, чтобы винду в вируталку не громоздить для CUETools. Хотя чего ради они занимаются всей этой красотой вроде тем оформления, а не драйверами - вопрос интересный. Сглаживание, блин...
     
     
  • 2.60, Michael Shigorin, 18:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по "заработал VMWare Horizon" -- возможно, появились реальные пользователи с горами winxp и подобного, попавшие под санкции и имевшие и до того изрядную головную боль с новыми "лишениями от некрософт".
     
  • 1.24, Аноним, 14:21, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После почти 20 лет разработки ОС 8212 это победа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 14:32, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну теперь заживём!
     
  • 1.32, Андрей Сергеевич Ц., 15:32, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень рад за проект, за эту замечательную ОС. Надеюсь в дальнейшем всё больше и больше людей перейдут на неё
     
     
  • 2.61, Michael Shigorin, 18:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надеюсь в дальнейшем всё больше и больше людей перейдут на неё

    Ежели с неподдерживаемой винды, так почему ж нет.

     
  • 1.35, Anonymoustus, 15:40, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Многие темы оформления для Windows XP теперь могут применяться в ReactOS;

    Именно этого все ждали двадцать лет.

     
     
  • 2.36, Аноним, 15:45, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Именно с введения тем в xp суровый рабочий инструмент win2k и покатился в гoвно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Tita_M, 17:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Именно с введения тем в xp суровый рабочий инструмент win2k и покатился
    > в гoвно.

    Согласен. Никогда не нравились икспишные темы, особенно та, которая шла по-умолчанию. Поэтому всегда их отключал.

     
  • 3.54, Аноним, 17:31, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во-во Мишуры понавешали К тому времени там уже заправлял один чувак, который с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, Тот_Самый_Анонимус, 18:32, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да-да. Только одна тема, один стиль одежды и один стиль музыки. Всё должны быть одинаковы, это свобода.

    ЗЫ, да под хп куча годных стилей.

     
  • 1.38, Аноним, 16:06, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скриншот к данной новости на OpenNET e сделан в виртуалке или на реальном железе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Pan, 16:32, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так они шо, реально собираются допиливать систему?
     
  • 1.43, Анонимм, 16:32, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Боюсь к тому времени, пока ее допилят, про виндовс уже никто не будет помнить
     
     
  • 2.47, Crazy Alex, 16:43, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Похоже, как запускалка специфичного софта она и сейчас уже сгодится. В виртуалке, понятно - ну так на реальном железе без дополнительного забора ей и так делать нечего, а по сравнению с вайном - пожалуй, удобнее.
     
  • 2.58, Аноним, 17:51, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    На личных устройствах может и не будут, но есть куча всякого специфического встр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, _, 19:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да брось ты!
    Ну выкатят приснопомянутый "MS Linux" в реале" по той же схеме как и Андроид - ведро Линукс + своя закрытая обвязка и юзер спэйс, и всех то дел.
     
  • 1.52, Аноним2, 17:14, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не свалят. Часть служб работает плохо. Звук под вопросом, а том же Virtual Box c их драйверами его нет. Заполнение диска с ихним раппс приводит к повреждению ветки реестра и невозможности перезапуска системы (при перезагрке синий экран), нет возможности ее востановить. Тормоза и глюки в приложениях обеспечены.
     
     
  • 2.56, Аноним, 17:48, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мелочи, системдос у партнёров тоже не всегда грузится
     
  • 1.57, Аноним, 17:51, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    StarCraft на нем запустится?
     
     
  • 2.63, Аноним, 18:08, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > StarCraft на нем запустится?

    Первый запустится

     
  • 2.80, Аноним, 19:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    какой там старкрафт, гташка пятая запустилась Под новый год для меня это подаро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.59, Аноним, 17:53, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Запускал в Virtual Box с целью покутить там mathcad, безуспешно Пробовал 2 вери... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, Аноним, 18:07, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не нашёл твоего баг-репорта по Маткаду у них в баг-трекере
     
     
  • 3.69, Аноним2, 18:58, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А на русском в в JIRA писать можно? А то на английском я не осилю правильно описать проблему.
     
  • 1.64, ZetaRam, 18:22, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там с HiDPI?)))  Пусть пилят. Ибо когда выйдет финалка, у всех уже 8к мониторы будут.
     
     
  • 2.66, Crazy Alex, 18:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем? То, в чём она будет жить (виртуалбокс какой или KVM) сам отскейлит...
     
  • 1.67, Аноним, 18:42, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обратите внимание на потребление памяти и вспомните сколько Windows XP.
     
  • 1.68, Аноним, 18:46, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >0.4.7

    Почему эта минoрщина не в мини-новостях?

     
     
  • 2.71, АНБ, 19:03, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а ты воображай будто там 470,сразу новость значительнее станет
     
     
  • 3.73, Аноним, 19:13, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не станет Ничего не изменилось Добавили только возможность подключения тем офо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.79, Аноним, 19:24, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это та XP, которая 16 бит не может?
     

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