06.12.2017 12:44  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.7

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|5.53, Dimez, 17:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сейчас интернет есть везде и у всех, первое упоминание о супермаркете и реактоси было в 2011 году в флейме win vs lin http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=77:13121:2951#2948
Собственно, там и "опровержение" есть ниже, что там обычная win2000.
Учитывая, что в 2011 году реактось была совершенно нерабочая, это не просто фейк, а довольно глупая попытка хайпануть на фейках.
И по вашим ссылкам, собственно, написано, что это просто присланная фотография и "это как минимум не стоковый ReactOS".
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|4.72, _, 19:05, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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vitrumC> Т.е. когда запускаю новый exe, он априори не должен иметь прав не то чтобы менять, она даже читать файлы doc/xls/jpg не должен иметь прав.
Запустить от свежесозданного тест юзера ума, стало быть - не хватило?
Это бывает, но раньше люди как то стеснялись на весть мир заявлять, что они туповаты ... :)
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|5.50, Tita_M, 17:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>если это ПО собрано VS последних версий, которая в принципе не поддерживает сборку под XP
В последних версиях студий есть поддержка XP просто по-умолчанию она не включена.
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|1.18, Crazy Alex, 13:51, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хм, оно на живое похоже. Ну что, может, и пригодится когда, чтобы винду в вируталку не громоздить для CUETools. Хотя чего ради они занимаются всей этой красотой вроде тем оформления, а не драйверами - вопрос интересный. Сглаживание, блин...
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|3.51, Tita_M, 17:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Именно с введения тем в xp суровый рабочий инструмент win2k и покатился
> в гoвно.
Согласен. Никогда не нравились икспишные темы, особенно та, которая шла по-умолчанию. Поэтому всегда их отключал.
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|2.47, Crazy Alex, 16:43, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Похоже, как запускалка специфичного софта она и сейчас уже сгодится. В виртуалке, понятно - ну так на реальном железе без дополнительного забора ей и так делать нечего, а по сравнению с вайном - пожалуй, удобнее.
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|1.52, Аноним2, 17:14, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не свалят. Часть служб работает плохо. Звук под вопросом, а том же Virtual Box c их драйверами его нет. Заполнение диска с ихним раппс приводит к повреждению ветки реестра и невозможности перезапуска системы (при перезагрке синий экран), нет возможности ее востановить. Тормоза и глюки в приложениях обеспечены.
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