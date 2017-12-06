06.12.2017 10:11  Проект Debian ввёл в строй сайт для навигации по исходным текстам пакетов

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|8.23, _, 17:27, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Опять "нормальный пацанчик". Вы все там такие, что ли?
Гейские сайты слегка левее, ты просто вкладкой ошибся :)
А так - pavel_simple прав на все 146%! :)
>Почему бы просто не признать очевидное, что сей простейший момент банально неудобен и сделан через зaд?
Я ж тебе говорю - таб с _вашими_ левее, тут не про "взад", а про IT. И нет - это не одно и тоже :-)))))))))
>apt-get source в моем rpm дистре тоже есть, если что.
К сожалению - не помогло!
Оно умеет кучу всего, но через "взад" - не умеет. Для тебя - негодная вещь! :-))))
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