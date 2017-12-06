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06.12.2017 10:11  Проект Debian ввёл в строй сайт для навигации по исходным текстам пакетов

Разработчики проекта Debian представили новый ресурс sources.debian.org, предназначенный для просмотра исходных текстов любого пакета, доступного в репозиториях дистрибутива. Предоставляются возможности выбора пакета из каталога, поиска пакетов по связанным с ним метаданным и поиска по содержимому исходных текстов. Для доступа к коду также предоставляется JSON API.

Кроме исходных текстов, интерфейс также позволяет просматривать отдельно поставляемые патчи и сведения о разработчиках, принимавших участие в написании кода. Данные обновляются четыре раза в день. Сервис основан на web-интерфейсе Debsources, который ранее развивался как неофициальный сторонний проект, а сейчас переведён в основную инфраструктуру Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Dejavu, 10:18, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Круто! Выглядит прикольно.
     
     
  • 2.25, pavlinux, 18:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обучаю, не дорагха:  Как настроить apache/nginx чтоб оно лазило по каталогам. Без ГМО и ПэхаПе.
     
  • 1.2, kleem_head, 10:48, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Молодцы!!!!
     
  • 1.6, timur, 12:16, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Молодцы! Уважуха и дальнейших успехов проекту!
     
  • 1.7, Аноним, 12:29, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Потихоньку догогяют федорку
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:44, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В федорке такого нет и не было Можно через морду к гиту посмотреть спек и патчи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    У каждого нормального rpm-дистра в репозитории есть директория SRPMS, где лежат ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 13:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это веб-интерфейс к Source-репам, которые и так давно существовали, долбоклюй.
     
     
  • 5.13, Аноним, 13:46, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я вам больше скажу и интерфейс этот уже много лет существует ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.14, Аноним, 14:24, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот скажи мне, умный и чОткий, если я не хочу бродить кругами по всей этой вашей... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.15, pavel_simple, 14:46, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    apt-get source тебя не устраивает именно тем, что там не один файл? ну так если тебе дать один файл тебя не устроит цвет или размер, всем myдакам не угодишь.
     
     
  • 7.17, Аноним, 15:34, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять нормальный пацанчик Вы все там такие, что ли Почему бы просто не призн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.22, Аноним, 17:22, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока что очевидно, что на самом деле всё есть, просто ты до...лся до столба.
     
  • 8.23, _, 17:27, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Опять "нормальный пацанчик". Вы все там такие, что ли?

    Гейские сайты слегка левее, ты просто вкладкой ошибся :)
    А так - pavel_simple прав на все 146%! :)
    >Почему бы просто не признать очевидное, что сей простейший момент банально неудобен и сделан через зaд?

    Я ж тебе говорю - таб с _вашими_ левее, тут не про "взад", а про IT. И нет - это не одно и тоже :-)))))))))
    >apt-get source в моем rpm дистре тоже есть, если что.

    К сожалению - не помогло!
    Оно умеет кучу всего, но через "взад" - не умеет. Для тебя - негодная вещь! :-))))

     
     
  • 9.27, Аноним, 18:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как же прекрасно с вами общаться, друзья Такое ощущение, что случайно уронил па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.18, Аноним, 16:40, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При помощи WinSCP ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:42, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наконец-то Очень не хватало, особенно после того, как patches debian org выруби... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:45, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    sources debian net уже четыре года как работает Сейчас его просто дали официаль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, M i M, 15:11, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, но там даже ссылок на исходные репозитории или странички проектов нет.
     
     
  • 2.19, Аноним, 16:46, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На страничке исходников например, https sources debian org src xfce4-terminal... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 17:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасный интерфейс Наглядный, удобный, понятный А более короткий путь назыв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, _, 17:42, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а кто без косяка? :-\
    А вообще оба "links: PTS, VCS" полезно щёлкнуть :)
     
  • 1.20, eSyr, 16:55, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://codesearch.debian.net/ существует уже 5 лет как, вообще-то.
     
  • 1.26, omnomnin, 18:34, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора - у арчеводов такое уже 100 лет как есть, удобно. (сам убонтовод если шо)
     
     
  • 2.28, Аноним, 18:44, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там проще и лучше.
     

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