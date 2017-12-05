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05.12.2017 20:13  16 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт семинар для разработчиков на языке Perl

В Санкт-Петербурге в восьмой раз пройдёт ежегодный семинар Saint Perl, посвященный современной разработке на языке Perl. Встреча по традиции приурочена ко дню рождения языка Perl и состоится 16 декабря. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется регистрация. О точном месте проведения будет объявлено позднее.

В течение дня участники прослушают ряд выступлений, получат возможность задать вопросы специалистам. Список докладов формируется, заявки от желающих выступить принимаются к рассмотрению.

  1. Главная ссылка к новости (http://event.yapcrussia.org/sa...)
Автор новости: dionys
Тип: К сведению
Ключевые слова: perl
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  • 1, анонисмус, 20:46, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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    "А рано утром я стану в очередь в мавзолей!"
     
     
  • 2, qwe, 20:53, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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    Так сразу бы и написали про некрофилию, зачем так шифроваться то? =)
     
  • 3, trolleybus, 21:53, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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    Точнее к мощам, святой же.
     
  • 4, Аноним, 22:14, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Семинар пройдет на языке perl ? Заголовок выглядит очень двояко.
     
     
  • 5, Аноним, 22:41, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Именно так Будет использован Acme Phlegethoth, с помощью которого будет вызван... весь текст скрыт [показать]
     

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