05.12.2017 20:13  16 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт семинар для разработчиков на языке Perl

В Санкт-Петербурге в восьмой раз пройдёт ежегодный семинар Saint Perl, посвященный современной разработке на языке Perl. Встреча по традиции приурочена ко дню рождения языка Perl и состоится 16 декабря. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется регистрация. О точном месте проведения будет объявлено позднее.

В течение дня участники прослушают ряд выступлений, получат возможность задать вопросы специалистам. Список докладов формируется, заявки от желающих выступить принимаются к рассмотрению.



