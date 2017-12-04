04.12.2017 19:48  Релиз PowerDNS Recursor 4.1

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Следом за авторитетным DNS-сервером (PowerDNS Authoritative Server 4.1) сформирован релиз кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.1, отвечающего за рекурсивное преобразование имён. PowerDNS Recursor и PowerDNS Authoritative Server построены на общей кодовой базе, но развиваются в рамках разных циклов разработки и выпускаются в форме отдельных продуктов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Среди особенностей PowerDNS Recursor: средства для удалённого сбора статистики, мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, полноценная поддержка DNSSEC и DNS64, поддержка RPZ (Response Policy Zones) и возможность определения чёрных списков, механизмы борьбы со спуфингом, возможность записи результатов резолвинга в виде файлов зон BIND. Для обеспечения высокой производительности применяются современные механизмы мультиплексирования соединений во FreeBSD, Linux и Solaris (kqueue, epoll, /dev/poll), а также высокопроизводительный парсер DNS-пакетов, способный обрабатывать дестки тысяч параллельных запроcов (например на четырёхядерном Xeon 3GHz достигается производительность в 400 тысяч пакетов в секунду).
Как и в PowerDNS Authoritative Server в новой версии PowerDNS Recursor отмечается значительное увеличение производительности, а также сокращение задержек при обработке запросов. Кроме того:
- В отдаваемую статистику добавлены новые метрики для контроля за производительностью.
- Существенно улучшена поддержка DNSSEC, EDNS Client Subnet (передача сведений об IP клиента авторитетному DNS-серверу при построении сети доставки контента) и RPZ (позволяет на лету вычислять "репутацию" для DNS-имен при помощи специальной децентрализованной DNS-зоны, аналог DNSBL для борьбы с хостами спамеров и мошенников);
- Осуществлён переход на вторую ветку криптографической библиотеки Botan (2.x). \
- Добавлена поддержка отдачи статистики по SNMP.
- Во встроенном движке Lua обеспечен доступ ко многим частям резолвера.
- Добавлена поддержка механизма а быстрого открытия TCP-соединений (TCP Fast Open).
- Обеспечена возможность привязки обработчиков к ядрам CPU (CPU affinity).