04.12.2017 19:48  Релиз PowerDNS Recursor 4.1

Следом за авторитетным DNS-сервером (PowerDNS Authoritative Server 4.1) сформирован релиз кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.1, отвечающего за рекурсивное преобразование имён. PowerDNS Recursor и PowerDNS Authoritative Server построены на общей кодовой базе, но развиваются в рамках разных циклов разработки и выпускаются в форме отдельных продуктов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Среди особенностей PowerDNS Recursor: средства для удалённого сбора статистики, мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, полноценная поддержка DNSSEC и DNS64, поддержка RPZ (Response Policy Zones) и возможность определения чёрных списков, механизмы борьбы со спуфингом, возможность записи результатов резолвинга в виде файлов зон BIND. Для обеспечения высокой производительности применяются современные механизмы мультиплексирования соединений во FreeBSD, Linux и Solaris (kqueue, epoll, /dev/poll), а также высокопроизводительный парсер DNS-пакетов, способный обрабатывать дестки тысяч параллельных запроcов (например на четырёхядерном Xeon 3GHz достигается производительность в 400 тысяч пакетов в секунду).

Как и в PowerDNS Authoritative Server в новой версии PowerDNS Recursor отмечается значительное увеличение производительности, а также сокращение задержек при обработке запросов. Кроме того: