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04.12.2017 19:48  Релиз PowerDNS Recursor 4.1

Следом за авторитетным DNS-сервером (PowerDNS Authoritative Server 4.1) сформирован релиз кэшируюшего DNS-сервера PowerDNS Recursor 4.1, отвечающего за рекурсивное преобразование имён. PowerDNS Recursor и PowerDNS Authoritative Server построены на общей кодовой базе, но развиваются в рамках разных циклов разработки и выпускаются в форме отдельных продуктов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Среди особенностей PowerDNS Recursor: средства для удалённого сбора статистики, мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, полноценная поддержка DNSSEC и DNS64, поддержка RPZ (Response Policy Zones) и возможность определения чёрных списков, механизмы борьбы со спуфингом, возможность записи результатов резолвинга в виде файлов зон BIND. Для обеспечения высокой производительности применяются современные механизмы мультиплексирования соединений во FreeBSD, Linux и Solaris (kqueue, epoll, /dev/poll), а также высокопроизводительный парсер DNS-пакетов, способный обрабатывать дестки тысяч параллельных запроcов (например на четырёхядерном Xeon 3GHz достигается производительность в 400 тысяч пакетов в секунду).

Как и в PowerDNS Authoritative Server в новой версии PowerDNS Recursor отмечается значительное увеличение производительности, а также сокращение задержек при обработке запросов. Кроме того:

  • В отдаваемую статистику добавлены новые метрики для контроля за производительностью.
  • Существенно улучшена поддержка DNSSEC, EDNS Client Subnet (передача сведений об IP клиента авторитетному DNS-серверу при построении сети доставки контента) и RPZ (позволяет на лету вычислять "репутацию" для DNS-имен при помощи специальной децентрализованной DNS-зоны, аналог DNSBL для борьбы с хостами спамеров и мошенников);
  • Осуществлён переход на вторую ветку криптографической библиотеки Botan (2.x). \
  • Добавлена поддержка отдачи статистики по SNMP.
  • Во встроенном движке Lua обеспечен доступ ко многим частям резолвера.
  • Добавлена поддержка механизма а быстрого открытия TCP-соединений (TCP Fast Open).
  • Обеспечена возможность привязки обработчиков к ядрам CPU (CPU affinity).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.powerdns.com/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.1
  3. OpenNews: Обновление PowerDNS с устранением DoS-уязвимостей
  4. OpenNews: В BIND, Unbound и PowerDNS устранены уязвимости
  5. OpenNews: Критические уязвимости в DNS-сервере PowerDNS Recursor
  6. OpenNews: Анонс PowerDNS Recursor 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: powerdns, dns
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  • 1, pavlinux, 20:30, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Ура Ушёл всем юзерам в сети 127 0 0 0 8 приятность сделаю Ага, типа шедулер я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 21:23, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Толстячок Ну, на всякий случай напишу шедулер о твоих задачах знать не знает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, pavlinux, 22:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >>> Ага, типа шедулер ядра это крута, но мы всё равно умнее. :)
    >Толстячок?

    Тупачок?

    Чтоб понять, рекомендую постоять 2 часа на светофоре, подождать пока кортеж со свитой проедет.

     

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